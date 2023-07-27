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Starter Mother & Babydog - Maxi

Starter Mother & Babydog - Maxi

Сухий корм для собак

Максі Стартер Мазер & Бебідог. Повнораціонний сухий корм для сук великих порід (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) в кінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят до 2 місяців

Наявні розміри

4kg

15kg

Підтримання здоров’я суки та цуценят MINI STARTER* –

це унікальне харчове рішення, яке адаптовано до високих енергетичних потреб суки наприкінці вагітності та під час лактації для оптимального росту цуценят.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р