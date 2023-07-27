Starter Mother & Babydog - Maxi
Сухий корм для собак
Максі Стартер Мазер & Бебідог. Повнораціонний сухий корм для сук великих порід (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) в кінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят до 2 місяців
Наявні розміри
4kg
15kg
Підтримання здоров’я суки та цуценят MINI STARTER* –
це унікальне харчове рішення, яке адаптовано до високих енергетичних потреб суки наприкінці вагітності та під час лактації для оптимального росту цуценят.
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, тваринні жири, пшеничний глютен* , кукурудза, буряковий жом, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, соєва олія, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду Шізохітріум (джерело ДГК), солі масляної кислоти, борошно чорнобривців прямостоячих.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 18500 MO; вітамін D3 - 1200 MO; залiзо (3b103) - 42 мг; йод (3b201, 3b202) – 4,2 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 13 мг; марганець (3b502, 3b504) - 55 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 136 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,06 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 8%; сирий протеїн – 30%; сирий жир – 22%; сира зола – 8,4%; сира клітковина – 1,8%; Безазотисті екстрактивні речовини – 29,8%.
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Крокети тільки
|Вік (у тижнях)
|Доросла вага (кг)
|0 до 2
|2-3
|3-4
|4-5
|5-6
|6-7
|7-8
|26
|BABY DOG MILK
|30г
|90г
|155г
|170г
|225г
|280г
|30
|BABY DOG MILK
|30г
|90г
|155г
|170г
|225г
|280г
|35
|BABY DOG MILK
|30г
|110г
|170г
|190г
|245г
|320г
|40
|BABY DOG MILK
|30г
|110г
|170г
|190г
|245г
|320г
|44
|BABY DOG MILK
|30г
|110г
|170г
|190г
|245г
|320г
|Змішане годування
|Вологий корм
|Вік (у тижнях)
|Доросла вага (кг)
|Банка 195Mother & Babydog Ultra soft mousse
|0 до 2
|2-3
|3-4
|4-5
|5-6
|6-7
|7-8
|26 кг
|1/2 для 2-3 місяців. 1 для інших
|BABY DOMILK
|6г
|42г
|109г
|124г
|180г
|236г
|30 кг
|1/2 для 2 до 3 місяців. 1 для інших
|BABY DOG MILK
|5г
|41г
|106г
|121г
|176г
|231г
|35 кг
|1
|BABY DOG MILK
|5г
|61г
|121г
|141г
|196г
|271г
|40 кг
|1
|BABY DOG MILK
|5г
|61г
|121г
|141г
|196г
|271г
|44 кг
|1
|BABY DOG MILK
|5г
|61г
|121г
|141г
|196г
|271г
|Крокети тільки
|Лактація у тижнях
|Вага собаки
|6
|7
|8
|9
|IN LACTATION
|26 кг
|334г
|390г
|395г
|455г
|ad libitum
|30 кг
|372г
|445г
|439г
|520г
|ad libitum
|35 кг
|417г
|500г
|493г
|580г
|ad libitum
|40 кг
|461г
|550г
|545г
|640г
|ad libitum
|44 кг
|495г
|600г
|585г
|700г
|ad libitum
|Змішане годування
|Вологий корм
|Лактація у тижнях
|Вага собаки
|Банка 195Mother & Babydog Ultra soft mousse
|6
|8
|IN LACTATION
|26 кг
|1
|284г
|345г
|ad libitum
|30 кг
|1
|322г
|390г
|ad libitum
|35 кг
|1
|368г
|444г
|ad libitum
|40 кг
|1
|412г
|496г
|ad libitum
|44 кг
|1
|446г
|536г
|ad libitum