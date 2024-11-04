Оптимальна вага починається зі здорових звичок
Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого кота. Дізнайтеся більше про чотири простих способи підтримувати його фізичну форму.
Кожна порода має особливі потреби щодо підтримання здоров’я
Дізнайтеся про особливості догляду за кожною породою, а також про те, як правильно піклуватися про здоров’я її представників.
Пошук ветеринарного лікаря
Якщо вас непокоїть здоров’я вашого кота, зверніться до ветеринарного лікаря за фаховою консультацією.
Здорове харчування
Наші розробки ґрунтуються на глибокому науковому розумінні здоров’я та харчування домашніх тварин.
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Оберіть потрібний раціон
1
Розкажіть про свого улюбленця
2
Отримайте індивідуальні рекомендації
3
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
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