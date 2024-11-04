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39 статей

Кліщі у котів: симптоми та лікування

Чому кіт перестав ходити у лоток?

Cat sitting under a table indoors

Забезпечте коту власний простір на період карантину

Чорно-біле зображення дорослого кота британської короткошерстої породи, що стоїть

Оптимальна вага починається зі здорових звичок

Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого кота. Дізнайтеся більше про чотири простих способи підтримувати його фізичну форму.

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Дорослий мейн-кун і кіт британської короткошерстої породи, що сидять

Кожна порода має особливі потреби щодо підтримання здоров’я

Дізнайтеся про особливості догляду за кожною породою, а також про те, як правильно піклуватися про здоров’я її представників.
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Загальне благополуччя

Adult cat lying down on a carpet surrounded by grey blankets.

Стрес у кота. Як розпізнати?

Kitten cat lying down indoors on top of a cat tree.

Скільки коштує утримувати кота

Two adult cats walking together in a field.

Чи варто брати кота з притулку

Cat lying down on a scratching tree

Догляд за кошеням та дорослим котом

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Що варто знати, перш ніж взяти додому кота

Adult cat standing next to a kitten licking its ear.

Дорослий кіт чи кошеня - кого обрати?

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Якого кота обрати - породистого чи метиса?

Здоров’я сечовивідних шляхів

Дорослий кіт у приміщенні на темній дерев’яній підлозі.

Захворювання сечового міхура у кота

Дорослий кіт лежить на оглядовому столі під час огляду ветеринарним лікарем.

Як лікувати кота із захворюваннями сечовидільної системи

Adult cat lying down indoors.

Нетримання сечі у кота

Adult cat standing indoors next to a silver bowl.

Як харчування впливає на здоров'я сечовидільної системи кота

Здорове травлення

Adult cat sitting down indoors on a wooden floor eating from a red bowl.

Як раціон підтримує травну систему кота

Дорослий кіт сіамської породи їсть зі сріблястої миски в приміщенні.

Підтримка здоров'я травної системи кота

Дорослий кіт у приміщенні на білій ковдрі.

Симптоми розладів травлення у кота

Дорослий кіт у приміщенні на кремовій ковдрі.

Профілактика розладів травлення у котів

Дорослий кіт їсть зі сріблястої миски у ветеринарній клініці.

Годування кота після операції

Adult cat sitting down outside in a garden next to a silver bowl.

Розлади травлення у кота

Cat eating from bowl

Тосичні для кота продукти

Здорові шкіра та шерсть

Adult cat lying down looking at a grooming brush with white hair on it.

Чому в кота випадає шерсть

Adult Norwegian Forest Cat standing in a kitchen next to two silver bowls.

Вплив раціону на здоров'я шкіри кота

Adult British Shorthair sitting down indoors scratching itself.

Свербіж шкіри у кота

Adult cat sitting outside scratching its ear.

Захворювання шкіри у котів

Cat lying down indoors

Лупа і сухість шкіри у кота

Adult cat sitting outside in long grass scratching its chin.

Алергічні реакції на шкірі у кота

Оптимальна вага

Kitten playing with a red ball

Ігри та вправи для кошенят

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Підтримання оптимальної ваги кота

Adult Russian running outside on long grass.

Як допомогти коту схуднути

Дорослий кіт сидить у приміщенні та їсть зі сріблястої миски.

Як допомогти коту набрати вагу

Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Ризики для здоров’я котів із зайвою вагою й ожирінням

Adult Maine Coon lying down on an examination table being checked over by a vet.

Скільки повинен важити кіт

Дорослий кіт абісинської породи в приміщенні біля білої миски.

Втрата ваги у кота

Старіння

Ageing cat standing indoors eating from a red bowl.

Харчування для кота зрілого віку

Ageing cat lying down outside.

Як старіння впливає на організм котів

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

Як доглядати за котом зрілого віку

Ageing cat lying down indoors on the carpet.

Догляд за котом зрілого віку

Ageing cat sitting down being examined by a vet.

Поширені захворювання у зрілих котів

Кошеня мейн-куна, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Пошук ветеринарного лікаря

Якщо вас непокоїть здоров’я вашого кота, зверніться до ветеринарного лікаря за фаховою консультацією.
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Black and white Abyssinian sitting down

Здорове харчування

Наші розробки ґрунтуються на глибокому науковому розумінні здоров’я та харчування домашніх тварин.

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