Скільки повинен важити кіт

Попри те, що вага кота змінюватиметься впродовж життя, важливо вміти визначати, коли вона (як надмірна, так і недостатня) може зашкодити здоров’ю. Це може бути складно, коли вага збільшується чи зменшується поступово, але дещо все ж можна помітити.

Дізнайтеся, які коти більш схильні до набору ваги

Коти, що найбільш схильні до набору ваги:

короткошерсті коти європейського типу (не породисті);

коти віком від 5 до 10 років зі зниженим рівнем активності;

коти-самці;

стерилізовані коти (стерилізація може спричинити швидке збільшення ваги);

коти, що вільно харчуються й споживають їжу в кількості, що перевищує рекомендовану;

домашні коти, чия можливість гратися й проявляти фізичну активність обмежена.

Дізнайтесь, як перевірити вагу вашого кота

Є багато факторів, що впливають на вагу кота, включно з його розміром, породою, статтю й віком. Це означає, що зважування кота й порівняння результатів з «оптимальною вагою» не завжди є точними. Натомість можна за кілька простих кроків перевірити вагу свого кота в домашніх умовах.

Дивлячись на свого кота в профіль зверху, ви маєте чітко бачити його кістки, включно з талією, а також чітку різницю між грудною кліткою та черевною порожниною (грудьми та животом). Якщо контур дуже виражений, кіт має недостатню вагу. Якщо ж контур важко визначити, це свідчить про надмірну вагу.

Ви можете на дотик приблизно визначити, чи оптимальна вага вашого кота. Обережно перевірте, чи можете ви відчути й порахувати його ребра, чи відчуваєте ви хребці та м’язи спини, а також жировий шар на животі. Скористайтеся цими вказівками, щоб дізнатися, чи варто хвилюватися через вагу вашого кота:

Якщо ви відчуваєте ребра, але не бачите їх, кіт має ідеальну вагу.

Якщо ви відчуваєте ребра, але не можете їх полічити, кіт має надмірну вагу.

Якщо ви не відчуваєте ребер взагалі, у вашого кота ожиріння.

Якщо ви занепокоєні здоров’ям свого кота, зверніться до ветеринарного лікаря. Лікар виконає таку саму перевірку, а також проведе інші тести, щоб визначити його вагу.