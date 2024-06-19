Оптимальна вага починається зі здорових звичок
Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого собаки. Нижче наведено чотири простих способи, завдяки яким ви зможете підтримувати оптимальну вагу та належну фізичну форму вашого собаки.
Оптимальну кондицію можна виміряти не лише вагами
Зважування – не єдиний спосіб перевірити, чи має ваш собака зайву вагу. Щоб дізнатися, чи його кондиція в нормі, запитайте у свого ветеринарного лікаря, як користуватися шкалою оцінки фізичного стану.
Здоров’я залежить від активності
Ваш собака повинен рухатися, щоб завжди бути в тонусі та мати оптимальну вагу. Кількість фізичних вправ залежить від його віку, ваги та породи.
Правильні порції менші, ніж ви думаєте
Багато власників вважають, що їхньому собаці потрібно більше їжі, ніж насправді. Це є однією з причин, чому багатьох собак перегодовують, що може призвести до збільшення ваги та виникнення інших проблем зі здоров’ям.
Здоровий розвиток триває все життя
Схуднути складніше, ніж запобігти збільшенню ваги, тому важливо запроваджувати здорові звички й поведінку вже з першого дня.
Успіх полягає не в досягненні «ідеальної ваги», а в попередженні набору зайвої ваги. Якщо остаточно не позбутися шкідливих звичок, вам не вдасться довго контролювати вагу тварини.
Пошук ветеринарного лікаря
Якщо вас непокоїть стан здоров’я вашого собаки, зверніться до ветеринарного лікаря за професійною консультацією.