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Golden Retriever adults running in black and white on a white background

Оптимальна вага починається зі здорових звичок

Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого собаки. Нижче наведено чотири простих способи, завдяки яким ви зможете підтримувати оптимальну вагу та належну фізичну форму вашого собаки.
Golden Retriever adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Оптимальну кондицію можна виміряти не лише вагами

Зважування – не єдиний спосіб перевірити, чи має ваш собака зайву вагу. Щоб дізнатися, чи його кондиція в нормі, запитайте у свого ветеринарного лікаря, як користуватися шкалою оцінки фізичного стану.
Оптимальна кондиція тіла
Golden Retriever adult playing in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Здоров’я залежить від активності

Ваш собака повинен рухатися, щоб завжди бути в тонусі та мати оптимальну вагу. Кількість фізичних вправ залежить від його віку, ваги та породи.
Здорова активність
Чорно-біле зображення дорослого золотистого ретривера, що їсть із червоної миски.

Правильні порції менші, ніж ви думаєте

Багато власників вважають, що їхньому собаці потрібно більше їжі, ніж насправді. Це є однією з причин, чому багатьох собак перегодовують, що може призвести до збільшення ваги та виникнення інших проблем зі здоров’ям.

Правильні порції
Labrador Retriever puppy in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровий розвиток триває все життя

Схуднути складніше, ніж запобігти збільшенню ваги, тому важливо запроваджувати здорові звички й поведінку вже з першого дня.
Здоровий розвиток

Успіх полягає не в досягненні «ідеальної ваги», а в попередженні набору зайвої ваги. Якщо остаточно не позбутися шкідливих звичок, вам не вдасться довго контролювати вагу тварини.

Александер Дж. Герман, професор ветеринарної медицини, фахівець з лікування дрібних тварин компанії Royal Canin, голова клініки Royal Canin Weight Management Clinic Ліверпульського університету, Велика Британія
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

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