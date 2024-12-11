Здоровий розвиток триває все життя

Коли постає питання, яка кількість вправ потрібна цуценяті, украй важко дати точну відповідь. Правда в тому, що потреба у вправах у кожного цуценяти дуже індивідуальна.

Однак насамперед варто враховувати розмір і тип породи вашого собаки. Зазвичай собаки маленьких порід стають дорослими у віці від 6 до 12 місяців, тому раніше готові до підвищеного рівня фізичних навантажень. Проте для цуценят великих порід, потрібно довший час ретельно контролювати кількість вправ, адже вони швидко ростуть, але повільно дорослішають. Вони стають дорослими у віці від 18 до 24 місяців.

Намагайтеся не пропустити ознаки втоми чи виснаження цуценяти. Надмірне навантаження може спричинити дискомфорт або навіть біль, що зруйнує все задоволення від гри. Якщо ви помітили, що цуценя починає втомлюватися, варто припинити заняття й наступного дня зменшити їх кількість. Незабаром все надолужите.