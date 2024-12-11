Здоровий розвиток триває все життя
Скільки фізичних навантажень потрібно цуценяті щодня?
Коли постає питання, яка кількість вправ потрібна цуценяті, украй важко дати точну відповідь. Правда в тому, що потреба у вправах у кожного цуценяти дуже індивідуальна.
Однак насамперед варто враховувати розмір і тип породи вашого собаки. Зазвичай собаки маленьких порід стають дорослими у віці від 6 до 12 місяців, тому раніше готові до підвищеного рівня фізичних навантажень. Проте для цуценят великих порід, потрібно довший час ретельно контролювати кількість вправ, адже вони швидко ростуть, але повільно дорослішають. Вони стають дорослими у віці від 18 до 24 місяців.
Намагайтеся не пропустити ознаки втоми чи виснаження цуценяти. Надмірне навантаження може спричинити дискомфорт або навіть біль, що зруйнує все задоволення від гри. Якщо ви помітили, що цуценя починає втомлюватися, варто припинити заняття й наступного дня зменшити їх кількість. Незабаром все надолужите.
Оптимальна вага починається зі здорових звичок
Одним із найкращих способів переконатись, що ваше цуценя виросте щасливим і здоровим собакою, є прищеплення відповідних звичок щодо харчування й фізичних навантажень із самого початку. Незалежно від віку, породи та рівня активності вашого цуценяти існує кілька простих способів, завдяки яким ви можете підтримувати його здоровий фізичний стан.
Коли йдеться про годування, обов’язково давайте цуценяті чітко відміряні порції корму, що відповідають його періоду розвитку. У жодному разі не піддавайтеся на випрошування цуценям їжі, щоб мати змогу контролювати його раціон. Якщо ви даєте цуценяті ласощі, обов'язково враховуйте це під час підрахунку щоденної порції корму, щоб зберегти оптимальну вагу й належний фізичний стан під час періоду росту. Пам’ятайте: ласощі мають становити лише 10% щоденного раціону вашого цуценяти.
Регулярні перевірки у ветеринарного лікаря допоможуть вам задовольнити потреби вашого цуценяти на кожному етапі розвитку.
Оскільки ваше цуценя постійно розвивається, перетворюючись на дорослого собаку, важливо переконатися, що ви знаєте про його мінливі потреби на кожному етапі розвитку. Під час консультації з ветеринарним лікарем ставте йому будь-які запитання, адже це допоможе вам зрозуміти, чи задовольняєте ви усі потреби вашого улюбленця під час його зростання.
Поради та підтримка ветеринарного лікаря особливо важливі, коли йдеться про внесення будь-яких змін до раціону вашого улюбленця, або якщо ви підозрюєте, що щось впливає на стан здоров’я цуценяти.
Ветеринарний лікар допоможе сформувати здоровий раціон харчування та призначить правильні фізичні вправи для вашого улюбленця з перших днів життя.
Звернувшись за порадою до фахівця, ви почуватиметеся впевнено із самого початку й виховаєте щасливого та здорового собаку.