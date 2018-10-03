Як часто слід годувати цуценя?
Ви не єдині, хто задається цим питанням. Багато людей, які щойно взяли цуценя, не розуміють, як часто слід його годувати. Порода та майбутній розмір вашого песика визначають його унікальні потреби в харчуванні. Власник обов'язково мусить забезпечити своєму домашньому улюбленцю збалансований раціон, що матиме, зокрема, правильний баланс поживних речовин. Це відкриє цуценяті дорогу до здорового дорослого життя, підтримає як його фізичний ріст, так і розвиток мозку. Знання основ годування цуценяти та забезпечення його основними поживними речовинами допоможе вам піклуватися про нього якнайкраще.
Все, що вам потрібно знати про розвиток вашого цуценяти
Цуценята ростуть по-різному, залежно від їхньої породи й того, наскільки великими вони стануть у дорослому віці. Але всі цуценята проходять схожі стадії розвитку в перші місяці життя. Їхні тіла зайняті фізичним і когнітивним розвитком, поки вони вчаться соціальним навичкам, які знадобляться їм у новій ролі вашого домашнього улюбленця.
На всіх етапах життя цуценят харчування, фізична активність та сон є важливими для їхнього фізичного та психічного здоров'я.
Новонароджені до 4 тижнів, неонатальний період
Ваш цуценя з'явилося на світ поки що нездатним бачити, чути або відчувати запахи, і воно повністю покладається на маму в усіх своїх фізичних і харчових потребах. Більшу частину часу щенята сплять, повзають до матері за їжею, теплом та захистом, використовуючи лише свої смакові та дотикові відчуття.
З другого по четвертий тижні з безпорадного цуценя починає перетворюватись на незграбного. Розвиваються його органи чуття, паралельно відкриваються його очі, дозволяючи йому бачити навколишній світ. Цуценята погано бачать до восьмого тижня, у них все розпливається. Також відкриваються їхні слухові проходи, дозволяючи їм чути. Цуценя використовує ці нові органи чуття, щоб взаємодіяти з матір'ю, братами й сестрами.
На четвертому тижні цуценя вже може ходити, але воно ще буде неповоротким і вайлуватим. Воно почне гавкати, виляти хвостом, і зможе самостійно дбати про свої потреби в туалеті. У цей час прорізаються молочні зуби. Зуби цуценят дуже гострі, їхні укуси можуть бути некомфортними для матері, тому вона почне поступовий процес відлучення щенят.
Поки цуценята переходять на твердий корм, об'єм молока в матері зменшується, а цуценята втрачають толерантність до лактози. Вони потрапляють у так званий «імунний провал»: їхня імунна система ще недостатньо зріла, щоб захистити їх від хвороб, у той час як імунітет, що надходить із молозивом, знижується. Вакцинація цуценят забезпечує їм певний захист, якого вони потребують.
Від 4 до 8 тижнів, безстрашне цуценя
У цей період цуценята завершують відлучення від матері і навчаються самостійно їсти. Вони більше взаємодіють зі своїми братами, сестрами і матір'ю, починають вивчати цуценячий етикет — наприклад, пізнають різницю між укусом з метою завдання болю та укусом у грі.
У цьому віці цуценята мають високий поріг страху — вони майже безстрашні. Це найкращий час, щоб поступово, із безліччю позитивного підкріплення, почати знайомити їх з різними середовищами, пам'ятками, звуками та людьми. З обережністю знайомте своє цуценя з іншими здоровими та доброзичливими тваринами, якщо він ще не повністю вакцинований. Соціалізація є важливою частиною розвитку цуценяти.
Після восьми тижнів цуценя достатньо зрілий, щоб перейти до своєї постійної сім'ї.
Від 8 до 12 тижнів, ваша маленька губка
У цей період скелет посилено розвивається, підтримуючи ріст вашого цуценяти. Повноцінний корм для цуценят, що містить достатню кількість кальцію та фосфору, сприяє росту скелета. Не слід давати песику якісь добавки. Якщо цуценя харчується якісним кормом, добавки принесуть більше шкоди, ніж користі. Потреби в харчуванні собак великих порід відрізняються від потреб собак менших порід, оскільки вони мають більше м'язів і важчі кістки, а також довший період росту.
Ваше цуценя вбиратиме все як губка в пошуках нових вражень. Дресирування з позитивним підкріпленням, багато похвали та смачних ласощів формують у цуценяти впевненість і почуття безпеки, що дуже добре, адже період безстрашності не триває довго. Знайомлячи цуценя з новим досвідом, дайте йому спочатку поспостерігати, а вже потім брати участь: це зменшить ризик того, що цуценя злякається.
Приблизно у віці 10–12 тижнів цуценя може вступити в стадію страху або настороженості. Вона також триває недовго, але слідкуйте за ознаками страху чи занепокоєння й будьте готові втрутитися та застосувати прийоми заспокоєння, як це роблять батьки.
Цуценята формують міцні зв'язки зі своїми господарями, будуючи стосунки на все життя. На цьому життєвому етапі цуценяти можна розпочинати його соціалізацію та базове дресирування.
Від 12 до 24 тижнів, цуценя передпідліткового віку
Скелет вашого цуценяти все ще розвивається, тому йому потрібна відповідна кількість кальцію та фосфору. Надлишок кальцію може спричинити деформації скелета. Повноцінний якісний корм для цуценят містить необхідну його кількість.
Зараз вашому цуценяті потрібно багато чого дізнатися про життя. Стадія страху минає в десять тижнів, цуценята стають досить цікавими й частіше досліджують своє оточення самостійно. Вони вивчають ієрархію сім'ї та інших домашніх тварин. Стають очевидними риси характеру.
Найкраще в цьому віці — цуценяча вокалізація. Ваше цуценя випробовуватиме свої навички гавкоту, видаючи то люте цуценяче гарчання, то, якщо пощастить, виття! Звичайно, це може відбуватися по-різному, в залежності від породи.
Молочні зуби випадуть, і з'являться постійні. Іграшки та предмети для жування різної текстури, а також охолоджені прорізувачі допоможуть заспокоїти дискомфорт при прорізуванні зубів і зберегти ваші особисті речі.
У цей час дуже важлива соціалізація. Прогулянки з вакцинованим цуценям по околицях дають йому можливість як слід рознюхати навколишнє середовище. Контрольована взаємодія з іншими вакцинованими собаками, впровадження різноманітних нових вражень, пам'яток і звуків допоможуть виростити впевнену дорослу собаку.
Від 6 до 12 місяців, собака-підліток
Цуценята-підлітки випробовуватимуть кордони і намагатимуться самоствердитися в зграї або родині. Їм швидко стає нудно, тож вони потребують регулярних розумових і фізичних навантажень. Дресирування через гру — ефективний спосіб навчити цуценя базовим командам і навичкам.
На цьому етапі ваше щеня досягне статевої зрілості. Стерилізація або кастрація цуценят змінює їхні потреби в харчуванні. Цуценятам, які були стерилізовані або кастровані, потрібно менше енергії —себто калорій — для підтримки правильної ваги. Якщо ви помітили, що цуценя набирає зайву вагу, зверніться до ветеринара.
У сім місяців цуценя все ще нарощує м'язову масу і потребує легкозасвоюваних високоякісних білків для підтримки розвитку м'язів.
У 10 місяців дрібні породи наближаються до свого дорослого розміру. Більші породи досягають свого дорослого розміру у віці між 15 і 24 місяцями. Великим породам характерне більше навантаження на скелет через більшу кісткову та м'язову масу. Вони повинні залишатися на кормі для цуценят, розробленому для великих порід, щоб підтримувати суглоби, поки нарощується м'язова маса.
Коли цуценя досягне дорослого віку, почніть годувати його дорослим кормом, який буде підтримувати його вагу без додавання зайвих калорій і відповідатиме його потребам у поживних речовинах за віком.
Як часто потрібно годувати цуценя?
Від 6 до 12 тижнів
Цуценятам у віці від шести до 12 тижнів потрібно чотириразове харчування за дієтою, розробленою для задоволення їхніх дуже специфічних харчових потреб. Корм також має бути адаптований до їхніх розмірів.
Від 3 до 6 місяців
У віці від трьох до шести місяців цуценята можуть переходити на дворазове харчування. Їхні пухкі тіла ростуть, і песики стають худішими. Давайте порції для цуценят до тих пір, поки організм цуценяти не дозріє і він не втратить свій цуценячий животик.
Методи дресирування, засновані на заохоченні або винагороді, вимагають коригування розміру порцій корму, тобто врахування додаткових калорій ласощів.
Від 6 до 12 місяців
Цуценята віком від шести до 12 місяців можуть їсти двічі на день. Пам'ятайте, що стерилізація та кастрація змінюють їхні енергетичні потреби й можуть вимагати переходу з корму для цуценят на раціон, спеціально розроблений для стерилізованих цуценят. Ветеринар порадить правильну порцію для вашої собаки.
Важлива порада щодо розмірів порцій: Щоденну кількість корму, рекомендовану ветеринаром або виробником, слід розділити між усіма щоденними прийомами їжі, щоб уникнути перегодовування. Якщо ви використовуєте ласощі для дресирування, ці калорії треба вираховувати зі щоденних порцій цуценяти.
Графік годування цуценят
Якщо ви не впевнені щодо типового часу годування цуценяти, ось приклад чотириразового харчування:
6:00
Підйом
6:30
Швидка ходьба/фізична активність
7:00
Перший прийом їжі (зверніть увагу на проміжок часу між прогулянкою та прийомом їжі). Занадто ранній прийом їжі може спричинити здуття живота в собак великих порід, таких як ретривери та німецькі вівчарки. Здуття — це раптове та небезпечне для життя набрякання шлунку вашої собаки. Симптоми — твердий, помітно роздутий і болючий на дотик живіт, непродуктивна блювота, слинотеча, неспокій.
11:00
Друга страва дня
13:00
Післяобідня прогулянка/фізична активність
16:00
Третій прийом їжі за день
19:00
Прогулянка/фізична активність
21:00
Останній прийом їжі за день
Скільки корму слід давати цуценяті щодня?
Незалежно від породи, цуценята мають різні типи тіла, метаболізм і потреби в харчуванні. Ваш ветеринар і етикетка на кормі для цуценят підкажуть, скільки корму потрібно давати цуценяті щодня. Почніть із цих порад і подивіться, як реагуватиме ваше цуценя. Його тіло підкаже, чи є потреба в перегляді розміру порцій. Якщо ви помітили збільшення ваги, можливо, цуценя переїдає. Якщо ж песик дуже худий, можливо, треба збільшити його порцію. Ветеринар може проконсультувати вас щодо стану здоров'я вашого цуценяти. Регулярно зважуючи щеня й звіряючи результати з графіками росту, ви будете впевнені, що все йде як слід.
Методи дресирування, засновані на заохоченні або винагороді, вимагають коригування розміру порцій корму, тобто врахування додаткових калорій ласощів.
Розпорядок та поради щодо годування цуценят
- Годуйте цуценя щодня в один і той же час, в одному й тому ж місці. Виберіть тихе місце подалі від повсякденної домашньої метушні, щоб цуценя ніщо не відволікало. Це допомагає розвинути здорові харчові звички.
- Не годуйте цуценя, щойно повернетесь додому. Це може сприяти тому, що час прийому їжі буде асоціюватися в нього із заспокоєнням від вашого повернення. Приходячи додому, краще спочатку відновіть зв'язок із цуценям замість того, щоб негайно давати йому їсти.
- Як завжди — якщо у вас є якісь сумніви, проконсультуйтеся з ветеринаром щодо особливих потреб вашого цуценяти в харчуванні.
- Добавки не потрібні, якщо ви годуєте собаку якісним кормом для цуценят: у цьому випадку добавки можуть завдати більше шкоди, ніж користі.
- Якщо ви плануєте змінити корм для свого цуценяти, спочатку проконсультуйтеся з ветеринаром та дізнайтесь, який корм або поживні речовини йому потрібні. Переводьте цуценя на новий корм повільно, щоб уникнути розладів травлення.
Схема переходу на інший корм
Порадьтеся з ветеринаром, якщо у вашої собаки надмірне газоутворення або рідкі випорожнення. Можливо, потрібно змінити корм або розмір порції.
У песика завжди має бути доступ до свіжої води. Організм вашого цуценяти може переробляти всі поживні речовини, що забезпечують його швидкий ріст, коли його організм добре зволожений.
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