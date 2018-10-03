Як часто слід годувати цуценя?

Ваш цуценя з'явилося на світ поки що нездатним бачити, чути або відчувати запахи, і воно повністю покладається на маму в усіх своїх фізичних і харчових потребах. Більшу частину часу щенята сплять, повзають до матері за їжею, теплом та захистом, використовуючи лише свої смакові та дотикові відчуття.

З другого по четвертий тижні з безпорадного цуценя починає перетворюватись на незграбного. Розвиваються його органи чуття, паралельно відкриваються його очі, дозволяючи йому бачити навколишній світ. Цуценята погано бачать до восьмого тижня, у них все розпливається. Також відкриваються їхні слухові проходи, дозволяючи їм чути. Цуценя використовує ці нові органи чуття, щоб взаємодіяти з матір'ю, братами й сестрами.

На четвертому тижні цуценя вже може ходити, але воно ще буде неповоротким і вайлуватим. Воно почне гавкати, виляти хвостом, і зможе самостійно дбати про свої потреби в туалеті. У цей час прорізаються молочні зуби. Зуби цуценят дуже гострі, їхні укуси можуть бути некомфортними для матері, тому вона почне поступовий процес відлучення щенят.

Поки цуценята переходять на твердий корм, об'єм молока в матері зменшується, а цуценята втрачають толерантність до лактози. Вони потрапляють у так званий «імунний провал»: їхня імунна система ще недостатньо зріла, щоб захистити їх від хвороб, у той час як імунітет, що надходить із молозивом, знижується. Вакцинація цуценят забезпечує їм певний захист, якого вони потребують.