чим годувати цуценя

Раціон та годування цуценяти
Оскільки цуценята швидко ростуть, а травна та імунна системи розвиваються повільно, їхні харчові потреби дуже специфічні та відрізняються від потреб дорослих собак. Щоб підтримувати здоровий розвиток і створювати передумови для здорового майбутнього цуценят, важливо скласти раціон, збалансований за вмістом поживних речовин і пристосований до конкретних потреб тварин.
Чому раціон цуценяти такий важливий
Цуценята проходять етап інтенсивного росту й розвитку. Раціон має вирішальне значення для підтримання цих процесів і визначає, наскільки сильними й здоровими цуценята будуть у дорослому віці.
Як змінюються харчові потреби цуценят
Харчові потреби цуценят змінюються з кожним етапом росту, тривалість якого залежить від породи. Щоб переконатися, що цуценя одержує належну підтримку протягом цього періоду, його слід годувати спеціально розробленим для цуценят кормом до досягнення дорослого віку.
Один місяць від народження
Коли цуценятам виповнюється місяць, можна починати відлучати їх від материнського молока та поступово переводити на тверду їжу. У цей час їм потрібні поживні речовини, що допомагають сформувати власні природні захисні сили та сприяють розвитку корисних бактерій у чутливій травній системі.
Від двох до чотирьох місяців
На цьому етапі основна мета полягає в підтриманні розвитку скелету цуценяти за допомогою ретельно виміряної кількості кальцію, фосфору й вітаміну D.
Від чотирьох до семи місяців
У цьому віці цуценя починає набирати масу тіла та потребує великої кількості високоякісного білка, який легко засвоюється
Від 10 місяців до дорослого віку
Навіть досягаючи дорослого віку, цуценята продовжують потребувати додаткових поживних речовин для підтримання здоров’я суглобів. Особливо це стосується великих порід, оскільки вони набирають м’язову масу, що створює навантаження на скелет.
Коли цуценя стає дорослим собакою?
|МІНІАТЮРНІ
|МАЛЕНЬКІ
|СЕРЕДНІ
|ВЕЛИКІ
|ГІГАНТСЬКІ
|Середня вага дорослого собаки
|До 4 кг
|До 10 кг
|11–25 кг
|26–44 кг
|45 кг і більше
|Тривалість періоду росту (від народження до дорослого віку)
|8/10 місяців
|8/10 місяців
|12 місяців
|15 місяців
|18/24 місяців
Поживні речовини, що повинні міститися в раціоні для цуценят
Існує цілий ряд життєво важливих поживних речовин, потрібних цуценятам протягом перших місяців життя для здорового росту й розвитку. Раціони ROYAL CANIN® збалансовані за поживними речовинами, щоб задовольнити потреби цуценят будь-яких розмірів і порід із різними способами життя.Харчування цуценят
Науковий підхід ROYAL CANIN® до харчування цуценят
Ми вважаємо здорове харчування своєю спеціалізацією, тому що, на нашу думку, призначення корму для цуценят не зводиться лише до забезпечення тварин енергією. Мова йде про формування та оновлення клітин організму, захист від захворювань і попередження появи порушень травлення, проблем із суглобами, а також полегшення вікових змін.
Правильний баланс поживних речовин
Щоб цуценя зростало сильним і здоровим, його раціон повинен мати дуже точний склад. Ми збагачуємо кожен раціон, включаючи до нього 50 ретельно відібраних поживних речовин, щоб харчування відповідало потребам віку, породи, способу життя та чутливого травлення цуценяти.
Висока смакова привабливість
Цуценята дуже добре розпізнають запахи та текстуру, а от відчуття смаку в них менш розвинене. Щоб зробити наші корми максимально привабливими, ми:
- відбирали інгредієнти, керуючись насамперед їхнім запахом, щільністю та текстурою, а також харчовою цінністю;
- розробляли текстури, форми та розміри крокет відповідно до розміру собак;
Легке засвоєння
У цуценят чутлива травна система. Тому ми гарантуємо, що наші раціони є високоперетравними, а це допомагає цуценятам уникнути розладів травлення та полегшує засвоєння поживних речовин.
Високі стандарти безпеки
Ми застосовуємо такі ж правила гігієни, що й під час виробництва харчових продуктів для людей, і готуємо корм для цуценят відповідно до найвищих стандартів якості та безпеки.
Наші гами раціонів для цуценят
Харчування для цуценят від ROYAL CANIN® підтримує їхній ріст і розвиток, оскільки забезпечує їх усіма поживними речовинами, необхідними в перший рік життя.
Скільки корму давати цуценяті?
Встановлення правильного графіка годування цуценяти
Мініатюрні й малі породи
До 4 місяців 3 годування на день
4–10 місяців 2 годування на день
Дорослі 1–2 годування на день
Середні породи
До 6 місяців 3 годування на день
6–12 місяців 2 годування на день
Дорослі 1–2 годування на день
Великі або гігантські породи
До 6 місяців 3 годування на день
6–15 місяців 2 годування на день
Дорослі 1–2 прийоми їжі на день
Як змінюється графік годування цуценяти
Спочатку, на етапі відлучення від матері, цуценяті потрібне чотириразове харчування з рівномірними проміжками з ранку до вечора. Коли воно досягне дорослого віку, то зможе обходитись одним-двома прийомами їжі на день.
Нижче наведено рекомендації відповідно до очікуваного розміру цуценяти в дорослому віці. Однак ніколи не зайве звернутися до ветеринарного лікаря, щоб скласти оптимальний графік годування саме для вашого цуценяти.
Цуценятам іде на користь режим, і їм не потрібен різноманітний раціон, як у людей. Щоб вони почувалися в безпеці й не мали розладів травної системи, слід давати їм той самий корм, бажано в однаковий час, у тому ж місці та в незмінній мисці.
Що таке змішане годування для цуценят?
Переваги змішаного годування для цуценят
Підтримання водного балансу
У сухих кормах вміст вологи становить близько 8 %, тоді як у вологих кормах її зазвичай не менше 75 %.
Смакова привабливість
Формули наших вологих кормів розроблено так, щоб вони подобалися навіть найвибагливішим цуценятам.
Контроль ваги
Завдяки високому вмісту води у вологому кормі ви можете давати більшу порцію, з якої тварина отримає таку саму кількість калорій.
Коли слід починати змішане годування?
Цуценят можна перевести на змішане годування в будь-який час, але якщо познайомити їх з різноманітною їжею в ранньому віці, це допоможе уникнути вибагливості, коли вони подорослішають.
Скільки цуценя має пити?
Це залежить від різних факторів, як-от навколишня температура та розмір тварини, рівень її активності, фізичний стан і раціон. Цуценя, якому дають сухі крокети (що містять близько 10 % води), має пити більше, ніж цуценя, яке харчується вологим кормом (що містить принаймні 75 % води).
Чи потрібно залишати воду для цуценяти?
Найкращий спосіб забезпечити цуценя потрібною кількістю свіжої води – це залишити її у вільному доступі. Щодня міняйте воду в мисках, щоб вона була чистою, і доливайте її протягом дня. Крім того, миски слід щодня мити, щоб запобігти розмноженню в них паразитів.
Як заохотити цуценят пити
Окрім того, щоб поставити посудину з водою біля миски з кормом цуценяти, розмістіть ще декілька їх в різних місцях вашого помешкання, не немає метушні. Тоді воно завжди матиме можливість попити у спокійній обстановці.
Переконайтеся, що миски з водою не завеликі для вашого цуценяти, щоб воно не могло в них залізти. Також уникайте пластикових мисок для води, оскільки вони можуть утримувати неприємні запахи та бактерії. Найкращий варіант – керамічні або металеві нержавіючі миски.
Корисні харчові звички вашого цуценяти
Контролюйте порції
Щоб не перегодовувати своє цуценя, дотримуйтеся вказівок щодо харчування, зазначених на упаковці з кормом, і ретельно відмірюйте кожну порцію. Пам’ятайте, що зазначена кількість – це денна, а не разова норма.
Пригощайте ласощами розсудливо
Ласощі завжди мають враховуватися як частина щоденного раціону цуценяти, щоб уникнути перегодовування. Пропонуйте їх лише в обмеженій кількісті й лише тоді, коли це потрібно.
Не давайте людської їжі
Собаки мають відмінні від людських харчові потреби, і те, що для нас добре, може спричинити серйозні розлади травлення в собак. Годування цуценяти залишками зі столу або з руки також може погано вплинути на поведінку вашого улюбленця.
Обмеження активності до та після годування
Щоб запобігти розладам травлення, намагайтеся не дозволяти цуценяті надто активно рухатися годину або дві після годування. Крім того, не годуйте цуценя одразу після бурхливих ігор.
Годуйте своє цуценя, коли вже поїли самі
Собаки – зграйні тварини, і вони повинні розуміти ієрархію. Щоб показати своєму цуценяті, що ви та ваша родина головні, годуйте його після того, як поїли самі.
Спокійна обстановка під час годування
Щоб ніщо не відволікало цуценя від їжі, зберігайте спокійну обстановку в зоні його годування. Слідкуйте за безпекою цуценяти під час їжі, але не заважайте йому – це може спровокувати захисну поведінку.
Задайте темп
Якщо цуценя швидко заковтує корм, спробуйте миску з повільною подачею або годівницю-головоломку. Якщо воно їсть повільно, ховайте миску через 15–20 хвилин, щоб запобігти звичці робити перекуси.
Зміна корму цуценяти
Раптові зміни в раціоні цуценяти можуть спричинити розлади травлення або навіть змусити його насторожено ставитися до їжі. Чи це зміна продукту, чи перехід на дорослий корм або змішане годування, – важливо вводити новий корм поступово. Ми рекомендуємо робити перехід протягом тижня, дотримуючись таких пропорцій:
- День 1–2: 75 % звичного корму + 25 % нового корму
- День 3–4: 50 % звичного корму + 50 % нового корму
- День 5–6: 25 % звичного корму + 75 % нового корму
- День 7: 100 % новий корм
Поширені запитання про годування цуценят
Цуценя повинно отримувати спеціальний корм для цуценят, доки воно повністю не досягне дорослого стану. У менших порід це може відбутися вже у вісім місяців, а в більших порід – аж у два роки. Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, щоб переконатися, що цуценя готове перейти на дорослий корм.
Цуценята можуть починати їсти сухі крокети в період їх відлучення від матері, яке починається приблизно у віці 4–5 тижнів. Краще спочатку розмочувати крокети водою, щоб зовсім маленьким цуценятам полегшити їх поїдання та перетравлювання.
Багато продуктів, що є корисними або смачними для нас, можуть бути отруйними для собак і цуценят. До них відносяться, зокрема, приготовані кістки, жирна їжа, шоколад, кава, горіхи на кшталт мигдалю, макадамії та волоських, цибуля, деякі види грибів, авокадо, сира картопля, помідори, часник, шпинат, абрикоси, персики, вишні, виноград, родзинки та ревінь.
Під час росту цуценяти варто слідкувати не лише за його вагою, а й за загальним станом усього організму. Це допоможе краще зрозуміти, чи є в улюбленця надмірна або недостатня вага. Це важливо знати, оскільки обидва фактори можуть спричинити проблеми зі здоров’ям. Під час оцінки кондиції тіла потрібно звернути увагу на зовнішній вигляд цуценяти та його фізичний стан. Ветеринарний лікар може показати, як оцінити кондицію тіла вашого цуценяти.
Якщо ви вибрали належний високоякісний корм, спеціально виготовлений відповідно до потреб вашого цуценяти, він забезпечить організм вашого улюбленця всіма необхідними поживними речовинами, без потреби у жодних інших добавках. Завжди варто проконсультуватися з ветеринарним лікарем щодо індивідуальних харчових потреб вашого цуценяти.
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