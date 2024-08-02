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здоров’я цуценяти

Раціон та годування цуценяти

Оскільки цуценята швидко ростуть, а травна та імунна системи розвиваються повільно, їхні харчові потреби дуже специфічні та відрізняються від потреб дорослих собак. Щоб підтримувати здоровий розвиток і створювати передумови для здорового майбутнього цуценят, важливо скласти раціон, збалансований за вмістом поживних речовин і пристосований до конкретних потреб тварин.

Чому раціон цуценяти такий важливий

Цуценята проходять етап інтенсивного росту й розвитку. Раціон має вирішальне значення для підтримання цих процесів і визначає, наскільки сильними й здоровими цуценята будуть у дорослому віці.

чим годувати цуценя

Як змінюються харчові потреби цуценят

Харчові потреби цуценят змінюються з кожним етапом росту, тривалість якого залежить від породи. Щоб переконатися, що цуценя одержує належну підтримку протягом цього періоду, його слід годувати спеціально розробленим для цуценят кормом до досягнення дорослого віку.

чим годувати 1 місячне цуценя

Один місяць від народження

Коли цуценятам виповнюється місяць, можна починати відлучати їх від материнського молока та поступово переводити на тверду їжу. У цей час їм потрібні поживні речовини, що допомагають сформувати власні природні захисні сили та сприяють розвитку корисних бактерій у чутливій травній системі.

чим годувати 3 місячне цуценя

Від двох до чотирьох місяців

На цьому етапі основна мета полягає в підтриманні розвитку скелету цуценяти за допомогою ретельно виміряної кількості кальцію, фосфору й вітаміну D.

чим годувати 6 місячне цуценя

Від чотирьох до семи місяців

У цьому віці цуценя починає набирати масу тіла та потребує великої кількості високоякісного білка, який легко засвоюється

чим годувати 11 місячне цуценя

Від 10 місяців до дорослого віку

Навіть досягаючи дорослого віку, цуценята продовжують потребувати додаткових поживних речовин для підтримання здоров’я суглобів. Особливо це стосується великих порід, оскільки вони набирають м’язову масу, що створює навантаження на скелет.

Коли цуценя стає дорослим собакою?

МІНІАТЮРНІ МАЛЕНЬКІ СЕРЕДНІ ВЕЛИКІ ГІГАНТСЬКІ
Середня вага дорослого собаки До 4 кг До 10 кг 11–25 кг 26–44 кг 45 кг і більше
Тривалість періоду росту (від народження до дорослого віку) 8/10 місяців 8/10 місяців 12 місяців 15 місяців 18/24 місяців

Поживні речовини, що повинні міститися в раціоні для цуценят

Існує цілий ряд життєво важливих поживних речовин, потрібних цуценятам протягом перших місяців життя для здорового росту й розвитку. Раціони ROYAL CANIN® збалансовані за поживними речовинами, щоб задовольнити потреби цуценят будь-яких розмірів і порід із різними способами життя.

Харчування цуценят

Науковий підхід ROYAL CANIN® до харчування цуценят

Ми вважаємо здорове харчування своєю спеціалізацією, тому що, на нашу думку, призначення корму для цуценят не зводиться лише до забезпечення тварин енергією. Мова йде про формування та оновлення клітин організму, захист від захворювань і попередження появи порушень травлення, проблем із суглобами, а також полегшення вікових змін.

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Правильний баланс поживних речовин

Щоб цуценя зростало сильним і здоровим, його раціон повинен мати дуже точний склад. Ми збагачуємо кожен раціон, включаючи до нього 50 ретельно відібраних поживних речовин, щоб харчування відповідало потребам віку, породи, способу життя та чутливого травлення цуценяти.

годування цуценя
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Висока смакова привабливість

Цуценята дуже добре розпізнають запахи та текстуру, а от відчуття смаку в них менш розвинене. Щоб зробити наші корми максимально привабливими, ми:

  • відбирали інгредієнти, керуючись насамперед їхнім запахом, щільністю та текстурою, а також харчовою цінністю;
  • розробляли текстури, форми та розміри крокет відповідно до розміру собак;
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Легке засвоєння

У цуценят чутлива травна система. Тому ми гарантуємо, що наші раціони є високоперетравними, а це допомагає цуценятам уникнути розладів травлення та полегшує засвоєння поживних речовин.

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Високі стандарти безпеки

Ми застосовуємо такі ж правила гігієни, що й під час виробництва харчових продуктів для людей, і готуємо корм для цуценят відповідно до найвищих стандартів якості та безпеки.

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Корм Royal Canin для цуценят

Наші гами раціонів для цуценят

Харчування для цуценят від ROYAL CANIN® підтримує їхній ріст і розвиток, оскільки забезпечує їх усіма поживними речовинами, необхідними в перший рік життя.

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Скільки корму давати цуценяті?

У цуценят різні харчові потреби, вони залежать від породи та розмірів у дорослому віці. Попросіть ветеринарного лікаря допомогти вам визначити очікувану вагу цуценяти в дорослому віці з огляду на його породу. Після цього ви зможете обрати оптимальний корм і визначати, у якій кількості його потрібно давати вашому улюбленцю.

Встановлення правильного графіка годування цуценяти

Шлунок у цуценяти маленький, а його незріла травна система погано реагує на перевантаження. Щоб уникнути страждань вашого цуценяти від таких розладів, як діарея, краще ділити його щоденну рекомендовану порцію корму на декілька частин протягом дня.
Годування мініатюрних й малих порід цуценят

Мініатюрні й малі породи

До 4 місяців 3 годування на день

4–10 місяців 2 годування на день

Дорослі 1–2 годування на день

Годування середніх порід цуценят

Середні породи

До 6 місяців 3 годування на день

6–12 місяців 2 годування на день

Дорослі 1–2 годування на день

Годування великих або гігантських порід цуценят

Великі або гігантські породи

До 6 місяців 3 годування на день

6–15 місяців 2 годування на день

Дорослі 1–2 прийоми їжі на день

Графік годування цуценят

Як змінюється графік годування цуценяти

Спочатку, на етапі відлучення від матері, цуценяті потрібне чотириразове харчування з рівномірними проміжками з ранку до вечора. Коли воно досягне дорослого віку, то зможе обходитись одним-двома прийомами їжі на день.

Нижче наведено рекомендації відповідно до очікуваного розміру цуценяти в дорослому віці. Однак ніколи не зайве звернутися до ветеринарного лікаря, щоб скласти оптимальний графік годування саме для вашого цуценяти.

Цуценятам іде на користь режим, і їм не потрібен різноманітний раціон, як у людей. Щоб вони почувалися в безпеці й не мали розладів травної системи, слід давати їм той самий корм, бажано в однаковий час, у тому ж місці та в незмінній мисці.

Що таке змішане годування для цуценят?

Змішане годування – це раціон цуценяти, що складається з вологого та сухого кормів, які споживаються за один прийом їжі або в різний час, але в жодному разі не з однієї миски. Кожен із цих кормів має свої переваги.

Переваги змішаного годування для цуценят

Підтримання водного балансу

У сухих кормах вміст вологи становить близько 8 %, тоді як у вологих кормах її зазвичай не менше 75 %.

Смакова привабливість

Формули наших вологих кормів розроблено так, щоб вони подобалися навіть найвибагливішим цуценятам.

Контроль ваги

Завдяки високому вмісту води у вологому кормі ви можете давати більшу порцію, з якої тварина отримає таку саму кількість калорій.

Змішане годування для цуценят

Коли слід починати змішане годування?

Цуценят можна перевести на змішане годування в будь-який час, але якщо познайомити їх з різноманітною їжею в ранньому віці, це допоможе уникнути вибагливості, коли вони подорослішають. 

Докладніше
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Скільки цуценя має пити?

Це залежить від різних факторів, як-от навколишня температура та розмір тварини, рівень її активності, фізичний стан і раціон. Цуценя, якому дають сухі крокети (що містять близько 10 % води), має пити більше, ніж цуценя, яке харчується вологим кормом (що містить принаймні 75 % води).

Питтєва вода для цуценят
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Чи потрібно залишати воду для цуценяти?

Найкращий спосіб забезпечити цуценя потрібною кількістю свіжої води – це залишити її у вільному доступі. Щодня міняйте воду в мисках, щоб вона була чистою, і доливайте її протягом дня. Крім того, миски слід щодня мити, щоб запобігти розмноженню в них паразитів.

Питтєва вода для цуценят
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Як заохотити цуценят пити

Окрім того, щоб поставити посудину з водою біля миски з кормом цуценяти, розмістіть ще декілька їх в різних місцях вашого помешкання, не немає метушні. Тоді воно завжди матиме можливість попити у спокійній обстановці.

Переконайтеся, що миски з водою не завеликі для вашого цуценяти, щоб воно не могло в них залізти. Також уникайте пластикових мисок для води, оскільки вони можуть утримувати неприємні запахи та бактерії. Найкращий варіант – керамічні або металеві нержавіючі миски.

Переведення цуценят на новий корм

Корисні харчові звички вашого цуценяти

Годування цуценяти може бути непростим завданням, особливо коли воно відмовляється від корму або з’їдає його надто швидко. Нижче наведено кілька корисних харчових звичок, які слід одразу привити цуценяті, щоб виробити в нього позитивні асоціації з годуванням і забезпечити його необхідними поживними речовинами.

Контролюйте порції

Щоб не перегодовувати своє цуценя, дотримуйтеся вказівок щодо харчування, зазначених на упаковці з кормом, і ретельно відмірюйте кожну порцію. Пам’ятайте, що зазначена кількість – це денна, а не разова норма.

Пригощайте ласощами розсудливо

Ласощі завжди мають враховуватися як частина щоденного раціону цуценяти, щоб уникнути перегодовування. Пропонуйте їх лише в обмеженій кількісті й лише тоді, коли це потрібно.

Не давайте людської їжі

Собаки мають відмінні від людських харчові потреби, і те, що для нас добре, може спричинити серйозні розлади травлення в собак. Годування цуценяти залишками зі столу або з руки також може погано вплинути на поведінку вашого улюбленця.

Обмеження активності до та після годування

Щоб запобігти розладам травлення, намагайтеся не дозволяти цуценяті надто активно рухатися годину або дві після годування. Крім того, не годуйте цуценя одразу після бурхливих ігор.

Годуйте своє цуценя, коли вже поїли самі

Собаки – зграйні тварини, і вони повинні розуміти ієрархію. Щоб показати своєму цуценяті, що ви та ваша родина головні, годуйте його після того, як поїли самі.

Спокійна обстановка під час годування

Щоб ніщо не відволікало цуценя від їжі, зберігайте спокійну обстановку в зоні його годування. Слідкуйте за безпекою цуценяти під час їжі, але не заважайте йому – це може спровокувати захисну поведінку.

Задайте темп

Якщо цуценя швидко заковтує корм, спробуйте миску з повільною подачею або годівницю-головоломку. Якщо воно їсть повільно, ховайте миску через 15–20 хвилин, щоб запобігти звичці робити перекуси.

Переведення цуценят на новий корм

Зміна корму цуценяти

Раптові зміни в раціоні цуценяти можуть спричинити розлади травлення або навіть змусити його насторожено ставитися до їжі. Чи це зміна продукту, чи перехід на дорослий корм або змішане годування, – важливо вводити новий корм поступово. Ми рекомендуємо робити перехід протягом тижня, дотримуючись таких пропорцій:

  • День 1–2: 75 % звичного корму + 25 % нового корму
  • День 3–4: 50 % звичного корму + 50 % нового корму
  • День 5–6: 25 % звичного корму + 75 % нового корму
  • День 7: 100 % новий корм
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