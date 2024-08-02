чим годувати цуценя

Щоб не перегодовувати своє цуценя, дотримуйтеся вказівок щодо харчування, зазначених на упаковці з кормом, і ретельно відмірюйте кожну порцію. Пам’ятайте, що зазначена кількість – це денна, а не разова норма.

Пригощайте ласощами розсудливо

Ласощі завжди мають враховуватися як частина щоденного раціону цуценяти, щоб уникнути перегодовування. Пропонуйте їх лише в обмеженій кількісті й лише тоді, коли це потрібно.

Не давайте людської їжі

Собаки мають відмінні від людських харчові потреби, і те, що для нас добре, може спричинити серйозні розлади травлення в собак. Годування цуценяти залишками зі столу або з руки також може погано вплинути на поведінку вашого улюбленця.