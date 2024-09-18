Розуміння поведінки цуценяти
Ви – важливий друг для свого цуценяти, і незалежно від того, намагається воно привернути вашу увагу чи ні, важливо, щоб ви розуміли його поведінку, способи самовираження та значення його дій.
Мова тіла цуценяти
Цуценя не вміє спілкуватися за допомогою слів, тому спостерігайте за мовою його тіла та намагайтеся зрозуміти, якими є його потреби.
Розслабленість
Настороженість
Грайливість
Страх
Захисна агресія
Наступальна агресія
Розслабленість
Настороженість
Грайливість
Страх
Захисна агресія
Наступальна агресія
Заохочення хорошої поведінки
Які типи поведінки ви прагнете заохотити?
Важливо спонукати до хорошої поведінки саме з того моменту, коли цуценя з’явилося в домі. Певні дії варто заохочувати більше за інші – наприклад, щоб цуценя дружелюбно ставилося до незнайомців та не гризло меблі, коли залишається вдома наодинці.
Як привчити до хорошої поведінки?
Після того як ви привезли цуценя додому, це вже ваш обов’язок закріпити позитивну поведінку та зменшити прояви небажаних дій, як-от дряпання або кусання. Позитивне підкріплення – корисний метод у процесі дресирування, коли ваше цуценя вчиться дотримуватися домашніх правил. Ви можете давати винагороду за хорошу поведінку та ігнорувати небажані для повторювання дії.
Поведінка, що варта винагороди
Якщо ви винагороджуватимете цуценя ласощами за хорошу поведінку, воно, ймовірно, повторюватиме її, оскільки існуватиме асоціація з позитивним результатом. Коли ваше цуценя демонструє погану поведінку, намагайтеся не акцентувати на ній увагу, не сваріть його, оскільки це може спровокувати страх і закріпити небажані моделі поведінки. Натомість навчіть своє цуценя альтернативної поведінки.
Еволюція поведінки собак
Після одомашнення відбулися різкі зміни у поведінці собак. Оскільки собакам більше не потрібно добувати їжу або шукати притулок, вони повинні мати можливість повідомляти про свої потреби власникам, і вони вчаться цього з раннього дитинства.
Пояснення поведінки цуценят
Ваше цуценя може відчувати тривожність через розлуку. Цьому можна запобігти, поступово привчаючи його бути наодинці. Якщо ваш собака звикне залишатися на самоті принаймні 30 хвилин, йому зазвичай буде легше пережити й довші періоди відстуності власника.
Причиною може бути нудьга або допитливість, однак іноді це може бути пов’язано з конкретними захворюваннями. Якщо вас турбує поведінка цуценяти, слід проконсультуватись із вашим ветеринарним лікарем.
Це може бути ознакою відчуття самотності, тривожності або нудьги, тому дуже важливо забезпечити улюбленцю іграшки-гризунці та пропонувати багато вправ. Щоб відучити цуценя гризти недозволені речі, спрямовуйте його увагу на іграшку, і ніколи його не карайте, оскільки іноді це може, навпаки, закріпити погану звичку.
Якщо вашому цуценяті бракує фізичних вправ, воно у такий спосіб намагатиметься використати зайву енергію. Ваше цуценя також може ховати свої іграшки або гризти їх, тож стежте за ним, чи він не бере їх із собою на вулицю. Крім того, цуценя може лягти на свіжоскопаний ґрунт для охолодження, якщо йому занадто жарко.
Прискорене дихання може бути ознакою того, що цуценяті занадто гаряче, а також може свідчити про стрес, якщо воно опинилося в некомфортній ситуації. Прискорене дихання може вказувати на хворобу, тому завжди звертайтеся до ветеринарного лікаря в разі сумнівів.
Деякі припускають, що цуценята качаються у фекаліях, тому що це допомагає замаскувати їхній запах. Така поведінка залишилася з тих часів, коли собак ще не було одомашнено. Дехто каже, що собаки роблять так тому, що їм подобається цей запах!
Ніс у собак холодний через вологу, яка з нього випаровується. Якщо цього процесу не відбувається, їхній ніс буде теплим. Ніс цуценяти ніколи не повинен бути сухим або потрісканим, тому вам слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем, якщо вас це непокоїть.
Цуценятам властива короткочасна увага під час засвоєння нових навичок, тож цілком можливо, що ваші сеанси дресирування задовгі, якщо ваш улюбленець не може сконцентруватися. Спробуйте скоротити заняття до п’яти хвилин, виберіть тихе та знайоме місце для дресирування та переконайтеся, що цуценя ніщо не відволікає.
Це, можливо, найпоширеніша проблема для цуценят у віці до шести місяців. Дехто вважає, що вони це роблять через авітаміноз, наявність внутрішніх паразитів або просто від нудьги.
Ваше цуценя може бути засмученим через голод, самотність, травми, нудьгу або потребу сходити в туалет. Наведені нами поради допоможуть вам краще розуміти ситуацію та мову тіла свого улюбленця й розпізнати, що він хоче.
Раніше вважалося, що собаки їдять траву, щоб викликати блювання й очистити шлунок, однак вірогіднішим видається таке пояснення: їм просто подобається їсти траву.
Це може бути ознакою того, що ваше цуценя намагається щось вам «сказати», наприклад виявити свою прихильність. У нових ситуаціях вони можуть облизувати обличчя незнайомця, щоб спробувати з’ясувати його наміри.
По-перше, важливо виключити проблеми зі здоров’ям, тому, якщо у вас виникло занепокоєння з цього приводу, зв’яжіться зі своїм ветеринарним лікарем. Серед інших причин тремтіння можуть бути стрес, страх, збудження та низька температура. Спробуйте згадати, що відбувалося до того, як цуценя почало тремтіти, щоб з’ясувати причину.
Якщо поведінка цуценяти викликає у вас занепокоєння, краще поділитися своїми сумнівами з ветеринарним лікарем.Пошук ветеринарного лікаря
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