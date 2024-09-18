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Поведінка

Розуміння поведінки цуценяти

Ви – важливий друг для свого цуценяти, і незалежно від того, намагається воно привернути вашу увагу чи ні, важливо, щоб ви розуміли його поведінку, способи самовираження та значення його дій.

Чорне цуценя облизує обличчя хлопчика

Мова тіла цуценяти

Цуценя не вміє спілкуватися за допомогою слів, тому спостерігайте за мовою його тіла та намагайтеся зрозуміти, якими є його потреби.

Розслабленість

Розслаблена або спокійна поза вважається нейтральною, або базовою відносно всіх інших позицій мови тіла. Важливо, щоб ви знали базову позицію мови тіла цуценяти та вміли розпізнавати щонайменші зміни в його поведінці.

Настороженість

Якщо мова тіла вашого цуценяти демонструє настороженість, це означає, що щось привернуло його увагу. Це не обов'язково свідчить про реакцію на щось негативне, а лише означає зацікавленість вашого цуценяти конкретними предметами або ситуаціями. З огляду на це уважно спостерігайте за поведінкою цуценяти, щоб переконатися, що воно почувається комфортно та впевнено в будь-якій ситуації.

Грайливість

Звична ознака грайливого настрою цуценяти – це стандартні «поклони». Окрім цього, грайливий настрій можна також розпізнати за дуже активними рухами. Залучати цуценя до веселих ігор, коли воно демонструє такі знаки, – це чудовий спосіб стимуляції його фізичного та розумового розвитку.

Страх

Важливо розпізнавати ознаки страху або дискомфорту в цуценяти. Якщо ваше цуценя видається наляканим, слід забрати його з місця, де йому некомфортно, і допомогти заспокоїтися.

Захисна агресія

Коли цуценята проявляють таку поведінку, це означає, що вони бояться та можуть напасти, якщо їх спровокувати. Важливо уважно спостерігати за мовою тіла цуценяти, щоб контролювати ситуацію.

Наступальна агресія

Якщо ваше цуценя демонструє агресивну поведінку, важливо спробувати розрядити ситуацію, перш ніж воно спробує атакувати.

Розслабленість

Розслаблена або спокійна поза вважається нейтральною, або базовою відносно всіх інших позицій мови тіла. Важливо, щоб ви знали базову позицію мови тіла цуценяти та вміли розпізнавати щонайменші зміни в його поведінці.

Настороженість

Якщо мова тіла вашого цуценяти демонструє настороженість, це означає, що щось привернуло його увагу. Це не обов'язково свідчить про реакцію на щось негативне, а лише означає зацікавленість вашого цуценяти конкретними предметами або ситуаціями. З огляду на це уважно спостерігайте за поведінкою цуценяти, щоб переконатися, що воно почувається комфортно та впевнено в будь-якій ситуації.

Грайливість

Звична ознака грайливого настрою цуценяти – це стандартні «поклони». Окрім цього, грайливий настрій можна також розпізнати за дуже активними рухами. Залучати цуценя до веселих ігор, коли воно демонструє такі знаки, – це чудовий спосіб стимуляції його фізичного та розумового розвитку.

Страх

Важливо розпізнавати ознаки страху або дискомфорту в цуценяти. Якщо ваше цуценя видається наляканим, слід забрати його з місця, де йому некомфортно, і допомогти заспокоїтися.

Захисна агресія

Коли цуценята проявляють таку поведінку, це означає, що вони бояться та можуть напасти, якщо їх спровокувати. Важливо уважно спостерігати за мовою тіла цуценяти, щоб контролювати ситуацію.

Наступальна агресія

Якщо ваше цуценя демонструє агресивну поведінку, важливо спробувати розрядити ситуацію, перш ніж воно спробує атакувати.

Заохочення хорошої поведінки

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Які типи поведінки ви прагнете заохотити?

Важливо спонукати до хорошої поведінки саме з того моменту, коли цуценя з’явилося в домі. Певні дії варто заохочувати більше за інші – наприклад, щоб цуценя дружелюбно ставилося до незнайомців та не гризло меблі, коли залишається вдома наодинці.

Цуценя далматина, якого несе власник
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Як привчити до хорошої поведінки?

Після того як ви привезли цуценя додому, це вже ваш обов’язок закріпити позитивну поведінку та зменшити прояви небажаних дій, як-от дряпання або кусання. Позитивне підкріплення – корисний метод у процесі дресирування, коли ваше цуценя вчиться дотримуватися домашніх правил. Ви можете давати винагороду за хорошу поведінку та ігнорувати небажані для повторювання дії.

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Поведінка, що варта винагороди

Якщо ви винагороджуватимете цуценя ласощами за хорошу поведінку, воно, ймовірно, повторюватиме її, оскільки існуватиме асоціація з позитивним результатом. Коли ваше цуценя демонструє погану поведінку, намагайтеся не акцентувати на ній увагу, не сваріть його, оскільки це може спровокувати страх і закріпити небажані моделі поведінки. Натомість навчіть своє цуценя альтернативної поведінки.

Цуценя породи бордер-коллі сидить у траві
Цуценя хаскі гуляє на подвір'ї

Еволюція поведінки собак

Після одомашнення відбулися різкі зміни у поведінці собак. Оскільки собакам більше не потрібно добувати їжу або шукати притулок, вони повинні мати можливість повідомляти про свої потреби власникам, і вони вчаться цього з раннього дитинства.

Пояснення поведінки цуценят

Дізнайтеся про причини, що можуть пояснити прояви певної поведінки вашого цуценяти.

Якщо поведінка цуценяти викликає у вас занепокоєння, краще поділитися своїми сумнівами з ветеринарним лікарем.

Пошук ветеринарного лікаря
Чорно-біле зображення цуценяти породи джек-рассел-тер’єр, що сидить

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Здоров’я цуценят
Чорно-біле зображення цуценят такси, які граються

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Дресирування цуценяти