Якщо вашому цуценяті бракує фізичних вправ, воно у такий спосіб намагатиметься використати зайву енергію. Ваше цуценя також може ховати свої іграшки або гризти їх, тож стежте за ним, чи він не бере їх із собою на вулицю. Крім того, цуценя може лягти на свіжоскопаний ґрунт для охолодження, якщо йому занадто жарко.