Розвиток вашого цуценя тиждень за тижнем
У перші тижні після народження цуценя швидко росте, і в нього формується поведінка. Після появи цуценяти у вашому домі ваш обов'язок як власника — підтримувати поетапний розвиток вашого цуценяти протягом цього важливого періоду життя. Це допоможе йому стати здоровим дорослим собакою.
Темпи росту вашого цуценяти будуть залежати від його статі, а також від породи: собаки дрібних порід, таких як чихуахуа або йоркширський тер'єр, розвиваються в іншому темпі, ніж собаки великих порід, такі як лабрадор-ретривер або німецька вівчарка. Розуміння того, чого очікувати, допоможе вам підготуватися до майбутніх етапів розвитку цуценяти і вирішувати будь-які проблеми на ранніх стадіях.
Розвиток цуценя від народження
Перші 24 години життя новонароджених цуценят мають вирішальне значення. Вони крихітні й тендітні, але у свої перші години в цьому світі вони інстинктивно використовують нюх і дотик, щоб знайти матір, смоктати молозиво, і тягнутися до своїх одноплемінників, щоб зігрітися (цуценята ще не можуть регулювати власну температуру тіла). Новонароджені цуценята ще не бачать і більшу частину часу проводять уві сні.
Для новонароджених цуценят важливо почати смоктати молозиво з перших годин після народження. Молозиво — це перше висококонцентроване молоко їхньої матері, насичене поживними речовинами; воно підтримує їхню молоду імунну систему та забезпечує розвиток.
Неонатальна стадія
Від народження до чотирьох тижнів
У перші дні життя тендітні новонароджені цуценята потребують допомоги та підтримки з регулюванням температури та годуванням: фахівець із розведення має забезпечити ретельно контрольоване середовище у вольєрі, в якому цуценята з'являються на світ. Новонароджених цуценят потрібно утримувати при правильній температурі (від 29,5°C до 32°C у перші дні та 26,7°C з семи до десяти днів) у добре провітрюваному приміщенні, де немає протягів або задухи, і де підтримується належний рівень вологості (65–70%).
Ранній період життя цуценяти триває від народження до чотирьох тижнів. У перші тижні життя слід ретельно контролювати вагу новонародженого цуценяти. Хоча цуценята зазвичай при народженні важать приблизно 1–5% від ваги дорослої собаки, вони повинні швидко набирати вагу. Як саме швидко — залежить від стандартного розміру для їхньої породи: цуценята зазвичай повинні набирати приблизно 2–4 г на день на кожен кілограм, який вони будуть важити у дорослому віці (залежить від породи). Між 9-м і 13-м днями життя вага новонародженого цуценяти має подвоїтися.
Неонатальні віхи, на які варто звернути увагу
У той час як новонароджені цуценята більшу частину свого часу в перші тижні їдять або сплять (і те, й інше важливо для їхнього здорового розвитку), є кілька захоплюючих моментів, на які варто звернути увагу.
Очі новонародженого цуценяти зазвичай розплющуються в період між 10 і 14 днями після народження
Слух цуценяти повинен почати функціонувати у віці від двох до трьох тижнів
Після народження цуценята вміють лише повзати, але в міру дорослішання вони відточують свої навички, починаючи пересуватися більш впевнено та енергійно.
Відповідальний заводчик організує перший візит до ветеринара протягом перших тижнів життя цуценяти, щоб перевірити, чи все гаразд (і, швидше за все, почати лікування від глистів)
Лагідне поводження щасливих господарів із маленькими цуценятами (без порушення їхнього спокою) допоможе їм звикнути до контакту з людиною і прокладе шлях до легшої соціалізації в подальшому житті.
Приблизно до двох тижнів цуценя, ймовірно, вже буде стояти (на хитких маленьких лапках) і швидко почне використовувати свої нові навички ходіння, щоб досліджувати середовище та лазити (в тому числі по своїх одноплемінниках).
Стадія відлучення цуценяти від грудей
У віці від чотирьох до восьми тижнів
Процес відлучення починається, коли цуценя починає їсти свою першу тверду їжу: швидше за все, воно продемонструє, що готове до цього етапу, почавши проявляти інтерес до їжі своєї матері.
У віці 4 тижнів цуценя кардинально зміниться: воно вже не буде тією крихітною, тендітною істотою, якою було в перші дні свого життя. З точки зору фізичного розвитку, вага цуценяти різко збільшиться, а також повинні почати з'являтися перші зуби (хоча міцність щелепи й зубів ще відносно слабка). Коли у цуценяти починають прорізуватися зуби, воно може почати проявляти інтерес до цуценячих іграшок.
Цуценята скидають свою першу пухнасту шерсть, на зміну якій відростає доросле хутро.
Ваше цуценя швидко росте й розвивається, а у віці від 4 до 12 тижнів воно, як і всі інші собаки (незалежно від породи), переживає так званий «імунний провал». У цей період цуценята особливо сприйнятливі до хвороб. Вони більше не захищені антитілами з молозива матері, але ще не почали розвивати власний імунітет. Цьому сприятиме вакцинація, яку слід починати у віці від шести до восьми тижнів.
Цуценят не слід виводити на вулицю до щеплень, і краще не давати йому наближатися до сторонніх людей.
Як відповідальний власник, ви повинні уважно стежити за будь-якими ознаками хвороби протягом цього періоду та консультуватися з ветеринаром у разі будь-яких сумнівів.
Оберіть потрібний раціон
Розкажіть про свого улюбленця
Отримайте індивідуальні рекомендації
Підтримайте здоров'я свого улюбленця за допомогою правильного раціону
Соціалізація та виховання
Суть в засвоєнні нових навичок цуценям в міру його зростання
- Вони звикатимуть випускати сечу й фекалії без допомоги матері. Вони також вчитимуться ходити та, граючись, будуть цапатися з братами й сестрами.
- Приблизно в цей час цуценята починають махати хвостом і можуть несподівано для самих себе вперше гавкнути: ці чарівні моменти означають, що цуценята готові до більш активної соціальної взаємодії та проведення часу.
Наступні кроки по мірі зростання вашого цуценя
Від восьми тижнів
У віці восьми тижнів цуценя входить у фазу інтенсивного навчання: скористайтеся його природною здатністю до засвоєння знань на цьому етапі і почніть терпляче та послідовно виховувати цуценя, встановлюючи межі, які формуватимуть його поведінку в довгостроковій перспективі.
Позитивне підкріплення — це чудовий спосіб познайомити ваше нове цуценя з правилами, що діють у вашому домі. Соціалізація та гра також важливі на цьому етапі. Цуценята, які змалку звикають до інших тварин, людей і звуків, з віком почуватимуться спокійніше в компанії. Зверніть увагу на інтерактивні іграшки для цуценят, які також можуть сприяти їх розумовому розвитку; заняття для цуценят можуть бути чудовим способом привчити вашого улюбленця до інших собак (за умови, що заняття проходять під наглядом зі здоровими, повністю вакцинованими собаками або іншими здоровими цуценятами).
Перша прогулянка вашого цуценяти
Приблизно у 12 тижнів, після першої серії щеплень, настане час для першої прогулянки вашого цуценяти. Зверніться до ветеринара, якщо ви не впевнені, коли цуценя готове виходити на вулицю.
Спочатку прогулянки будуть пов'язані зі звиканням до нашийника та повідця, а також до зовнішнього середовища з усіма його захоплюючими (але, можливо, досить приголомшливими) запахами, краєвидами та звуками. Прогулянки з метою фізичних навантажень та привчання цуценяти ходити на повідці будуть пізніше.
Це також час замислитися про навчання цуценяти послуху, якщо ви цього ще не зробили, адже це чудовий спосіб продовжити розвивати його навички соціалізації.
Режим сну
Навчання, дослідження та відкриття світу — виснажлива робота. Коли цуценя росте, йому ще потрібно багато спати. Необхідна кількість сну залежить від породи і буде змінюватися тиждень за тижнем. Не дивуйтеся, якщо помітите, як ваше цуценя гасає, а вже наступної хвилини раптом згортається калачиком і швидко засинає.
Коли цуценя стане дорослим собакою?
Відповідь… залежить від породи. Цуценята всіх порід, великих чи малих, швидко ростуть, хоча темп варіюється. У той час як маленькі собаки зростають швидко, збільшуючи вагу приблизно у 20 разів від своєї ваги при народженні, собаки великих порід збільшують вагу до 100 разів, але набагато повільніше.
- У великих порід починає розвиватися скелетна структура, необхідна для дорослого життя. Вони досягнуть половини своєї дорослої ваги, але матимуть принаймні вдвічі більші потреби в поживних речовинах, ніж доросла собака.
- Маленькі собаки проходять через свій найбільш інтенсивний період росту.
- Собаки великих порід продовжують неспинно рости, особливо їхній скелет і органи, а також м'язи, починаючи з восьми-дев'яти місяців і далі.
- Ріст собак малих порід починає сповільнюватися, коли вони досягають дорослої ваги.
Цуценята гігантських порід досягнуть повної зрілості, коли досягнуть об'єму і м'язів дорослого собаки.
Ветеринар: найкращий друг вашої собаки
Як новий власник собаки, ви швидко звикнете до регулярних візитів до ветеринара для вакцинації цуценяти та профілактичних оглядів. Ветеринарна допомога важлива протягом усього життя вашого улюбленця.
Протягом усього періоду перетворення вашого улюбленця з цуценяти на дорослу собаку ваш ветеринар може порадити вам, як захистити здоров'я та забезпечити благополуччя вашого цуценяти:
- Боротьба з блохами та кліщами
- Дегельмінтизація у цуценят
- Спостереження за зростанням
- Впровадження ефективної процедури догляду за зубами
- Як доглядати за шерстю цуценяти
- Забезпечення актуальності щеплень
- Поради щодо харчування, щоб запобігти ожирінню, великому ризику для здоров'я вашого собаки
Стати власником собаки — це великий крок, а спостерігати за ростом і розвитком цуценяти в перші тижні та місяці його життя — це захоплюючий привілей, а також велика відповідальність. Ваша роль — забезпечити належний догляд за собакою з перших тижнів його життя. Володіючи правильною інформацією, ви зможете прокласти шлях до довгого, здорового і щасливого життя вашого собаки з вами.