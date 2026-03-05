Знайомство з новими звуками У цуценят дуже гострий слух, тому деякі звуки можуть їх налякати. Протягом першого тижня вдома познайомте цуценя з новими звуками, як-от музика, дзвінок вхідних дверей, шум фену для волосся та пилососа. Постарайтеся, щоб улюбленець сприйняв цей досвід позитивно, пограйтеся з ним або почастуйте ласощами. Спочатку звук має бути тихим, щоб не налякати, а коли цуценя почне звикати, поступово збільшуйте гучність.

Допоможіть цуценяті досліджувати своє оточення Цуценя має навчитися підкорювати різні середовища, місцевості та перешкоди. Допоможіть цуценяті, познайомивши його зі сходами або драбинами і різними поверхнями.

Поїздка в автомобілі Цілком імовірно, що незабаром вам потрібно буде взяти цуценя із собою в поїздку – можливо, до ветеринарного лікаря, а може, на відпочинок. Тому варто привчити його до цього якомога раніше.

Привчіть цуценя до фізичного контакту Ветеринарний лікар захоче ретельно оглянути цуценя – від носа до кінчика хвоста. Щоб це не викликало стрес у вашого улюбленця, краще поступово привчити його до дотиків та огляду.