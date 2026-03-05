Перші кілька днів і тижнів після появи цуценяти в домі
Поява цуценяти в домі – це захоплива подія, проте перші дні можуть видатися напруженими для всіх. Варто пам’ятати про деякі важливі нюанси, щоб допомогти тварині освоїтися.
Перший день цуценяти з вами
Для цуценяти день, коли воно залишає свою матір і решту приплоду, дуже важливий. Є кілька основних прийомів, які допоможуть цуценяті почуватися з вами щасливо та затишно.
Тиша та спокій у вашій оселі
Ваше цуценя може відчувати стрес від нового оточення, нових звуків і запахів, а також внаслідок розлуки з матір’ю. Тому підтримуйте в домі тишу та спокій, щоб не посилювати стрес додатковими подразниками.
Виведіть цуценя надвір
Повернувшись додому, виведіть цуценя в сад або на вулицю, щоб воно сходило в туалет. Якщо в нього вийде, похваліть свого улюбленця позитивним тоном.
Дайте цуценяті можливість досліджувати своє оточення
Після того як цуценя повернулося з вулиці, заберіть його в дім, залиште в безпечному місці, з якого малюк не зможе вийти, і дайте йому без поспіху обнюхати й дослідити своє оточення.
Постійний нагляд
Необхідно постійно наглядати за цуценям, поки воно призвичаюється до умов вашого дому та саду. Дайте улюбленцю можливість самому прийти до вас у пошуках затишку, а не навпаки, адже деяким цуценятам може бути забагато людської уваги.
Знайомство цуценяти зі своїм ліжком
Покладіть в ліжко цуценяти щось зі своїм запахом і ковдру, в якій можна зручно влаштуватися. Годинник із гучним тіканням поруч також зазвичай допомагає, оскільки воно нагадує серцебиття матері.
Цуценятам треба знати, чого очікувати. Заздалегідь розплануйте годування, виходи в туалет, сеанси дресирування та догляду за шерстю, щоб цуценя жило за розкладом із першого дня. Якщо ви знаєте, якого розкладу дотримувався фахівець із розведення тварин, у якого ви взяли цуценя, не міняйте його, поки тварина не звикне до нового помешкання.
Перша ніч цуценяти у вас вдома
Як і діти, одні цуценята легко звикають до нової оселі з першого дня, а інші можуть влаштувати вам кілька безсонних ночей. Будьте терплячі та послідовні й дотримуйтеся цих порад.
Використовуйте клітку для цуценят
Спочатку для сну краще використовувати клітку, а не кошик, тому що так цуценя бачитиме вас і відчуватиме ваш запах, але не зможе блукати по дому. На перший час поставте її поруч зі своїм ліжком.
Як впоратися зі скавучанням цуценяти
Якщо ви думаєте, що цуценя скавучить, бо хоче в туалет, одягніть на нього поводок і виведіть у звичне місце. Якщо ви вважаєте, що йому самотньо або страшно, поговоріть із ним спокійним підбадьорливим тоном, але не торкайтесь і не грайтеся з ним. Якщо заспокоювати цуценя надто активно, воно може почати вимагати уваги постійно. Однак ігнорування може призвести до тривожності або інших розладів.
Цуценята швидко втомлюються та потребують багато сну для здорового розвитку й благополуччя, тому важливо давати їм достатньо можливостей для відпочинку. Спочатку їм потрібно спати від 18 до 20 годин на добу. Коли вони досягнуть дорослого віку, це значення зменшиться приблизно до 12–14 годин.
Як уперше нагодувати цуценя
Перше годування цуценяти має надзвичайне значення. Розуміючи, що потрібно тварині в цей момент, ви зможете подбати, щоб усе пройшло якнайкраще.
Спочатку дотримуйтеся звичного раціону харчування
Протягом першого тижня або двох давайте цуценяті той самий корм, що й попередній власник, дотримуючись наведених на упаковці рекомендацій щодо годування. Будь-які різкі зміни раціону можуть викликати стрес або розлад травлення.
Підберіть для годування спокійне місце
Облаштуйте таке місце окремо від тих, де їсте ви самі або інші улюбленці. Під час їжі ніщо не повинно турбувати або насторожувати цуценя.
Заведіть графік годування
Собаки почуваються впевненіше, знаючи, коли їх погодують, тому з першого дня варто встановити режим годування. У період відлучення їм потрібне чотириразове харчування, а до досягнення принаймні чотиримісячного віку вони мають їсти три рази на день. Якщо ви маєте сумніви, зверніться за порадою до ветеринарного лікаря.
Дізнайтеся більше про харчування й годування цуценят
Молодих собак краще годувати 3–4 рази на день невеликими порціями, аніж 1–2 рази на день великими. Щоб уникнути переїдання, частину основної порції можна використовувати як винагороду за бажану поведінку або для заохочення під час дресирування.
Безпечний спосіб змінити раціон цуценяти
У цуценят чутлива травна система, яка погано реагує на різкі зміни. Коли ви вирішите перевести улюбленця на новий корм, робіть це обережно та поступово, щоб уникнути розладів шлунку. Ознайомтеся з нашими рекомендаціями щодо безпечної зміни раціону цуценяти.
Годування цуценяти
Розуміння харчових звичок собак допоможе вам забезпечити своєму цуценяті здоровий початок життя.
Відведіть цуценя до ветеринарного лікаря
Варто відвести цуценя на огляд через кілька днів після його переїзду до вашої оселі. Ветеринарний лікар складе схему вакцинації, оскільки воно має пройти щеплення, перш ніж зможе спілкуватися з іншими собаками. Він також дасть поради з усіх питань, від дегельмінтизації до харчування.
Перший візит до ветеринарного лікаря
Якщо у вас є сумніви щодо стану здоров’я вашого цуценяти, обов’язково відведіть його на огляд до ветеринарного лікаря через кілька днів після того, як взяли тварину до себе. Якщо ви добре підготуєтеся, ваш улюбленець отримає лише приємні враження від цього візиту. А ви зможете більше дізнатися про догляд за ним.
Соціалізація цуценяти
У перший тиждень спільного життя можна починати прищеплювати цуценяті соціальні навички. Робити це можна по-різному.
Дізнайтеся більше про соціалізацію цуценяти
Ваша відповідальність як власника – допомогти своєму цуценяті призвичаїтися до світу й почуватися впевнено в незнайомих ситуаціях. Ви можете допомогти своєму улюбленцю соціалізуватися, поступово пропонуючи нові враження.
Як знайомити цуценя з дорослими, дітьми й домашніми тваринами
Знайомство з новими людьми й тваринами допомагає цуценяті підготуватися до нових зустрічей, які чекають на нього в дорослому житті. Проте робити це треба правильно.
Режим цуценяти вдень і вночі
Перші кілька днів і тижнів надзвичайно важливі для того, щоб цуценя добре прижилося в родині, а згодом виросло в здорового й вихованого собаку. Якщо це можливо, краще взяти відпустку на перший тиждень перебування цуценяти в домі. Так ви зможете створити розпорядок, який допоможе цуценяті почуватися в безпеці та розуміти, чого від нього очікують.
Вигулювання
Малі цуценята не контролюють випорожнення сечового міхура, і їм потрібно сходити в туалет відразу після їжі, пиття, сну або гри. Виводьте цуценя на те саме місце надворі, яке слугуватиме йому туалетом, щодня вранці, також після кожного прийому їжі, після сну й перед сном, і використовуйте просту однакову команду (наприклад, «туалет»). Також слідкуйте за цуценям: якщо воно крутиться на місці або нюхає підлогу – це ознаки, що йому потрібно до туалету.
Годування
Годуйте цуценя щодня в однаковий час і в тому самому місці. Завдяки цьому цуценя знатиме, коли очікувати годування. Коли ви забиратимете цуценя додому, його вже має бути відлучено від матері. На цей момент більшість цуценят їстиме тричі на день.
Активність
Фізичні вправи відіграють надзвичайно важливу роль у щоденному розпорядку цуценяти, оскільки зміцнюють його здоров’я. Після щеплення можна починати його вигулювати. Виводьте його гуляти двічі на день, але спочатку не довше, ніж на 15 хвилин.
Виховання
Попри те що з цуценям потрібно поводитися ніжно, важливо із самого початку бути послідовним, щоб воно розуміло правила, які діють вдома, як-от заборону вилазити на диван.
Заняття з дресирування
Після проходження щеплення регулярне відвідування занять допомагає цуценяті соціалізуватися та закріплювати належну поведінку. Не забувайте щодня практикувати те, чому ви навчилися на заняттях.
Активність
Інтенсивні фізичні навантаження перед сном допоможуть вашому цуценяті заснути, тому на другу прогулянку за день доцільно виходити ввечері.
Вигулювання
Перш ніж готуватися до сну, вийдіть із цуценям на прогулянку, щоб надати йому можливість сходити в туалет. Якщо цього не зробити, доведеться вийти з ним надвір до звичного місця, що слугує йому туалетом, безпосередньо перед сном. Крім того, молодих цуценят потрібно відводити в туалет приблизно кожні три години протягом ночі.
Взаємодія
Спочатку краще розташувати клітку цуценяти для сну поруч зі своїм ліжком. Але не спілкуйтеся з ним після того, як відправите його спати. Якщо цуценя скавучить, заспокоюйте його підбадьорливим тоном, але не гладьте. Постарайтеся не нервуватися, якщо доведеться вести його в туалет.
Перша прогулянка вашого цуценяти
Якщо цуценя пройшло вакцинацію за схемою, а ветеринарний лікар дозволяє контактувати з іншими собаками, вам потрібно двічі на день його вигулювати. Перша прогулянка – це важлива подія для цуценяти, і бажано, щоб вона була приємною, адже це додасть йому впевненості щодо майбутніх прогулянок.
Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій, щоб перша прогулянка з цуценям була успішною.
Вибір правильного нашийника та повідка
Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем щодо вибору нашийника та повідка для цуценяти. Спочатку краще використовувати регульований поводок, щоб нашийник не давив увесь час на шию цуценяти. Переконайтесь, що нашийник добре прилягає і голова цуценяти не прослизне через нього.
Дресирування вдома
Привчайте цуценя до нашийника та повідка там, де йому комфортно. Поступово скорочуйте поводок і заохочуйте цуценя йти за вами. Щоразу, коли потрібно змінити напрям, не тягніть за поводок, а схиляйтеся до цуценяти та спонукайте його йти з вами.
Виберіть спокійне й тихе місце
Для першої прогулянки на вулиці з цуценям виберіть тиху місцину, де його не злякають гучні звуки або велика кількість людей.
Не затримуйтеся
Обмежте свою першу прогулянку з цуценям приблизно до п’яти-десяти хвилин, щоб воно не перевтомилося й не перенервувало. Ви можете збільшити тривалість прогулянок до 15-20 хвилин протягом найближчих днів і тижнів.
У віці від 4 до 16 тижнів у цуценят активно розвивається мозок, тож вони охоче сприймають нові враження. Тому це ідеальний час для знайомства з новими ситуаціями та для початку базового дресирування. Цуценята, не знайомі з різними видовищами, звуками, запахами, текстурами, людьми й домашніми тваринами, дорослішаючи, можуть страждати від різних поведінкових і емоційних проблем.
Дресирування цуценяти
Як і соціалізація, дресирування допоможе вашому цуценяті вирости впевненим і гарно вихованим собакою, який зможе супроводжувати вас за різних обставин.
Харчування, розроблене з урахуванням особливих потреб цуценят різних розмірів, віку та порід.