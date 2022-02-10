Підготовка до першого візиту до ветеринарного лікаря
Вітаємо із набуттям статусу відповідального власника домашньої тварини!
Від кумедного цуценяти до дорослого собаки — ви несете відповідальність за загальний стан здоров'я вашого улюбленця! Отримайте фору! Заплануйте перший візит до ветеринарного лікаря, перш ніж принести тварину додому.
У цій статті ми розповімо про те, як організувати та підготуватися до важливого першого візиту. Графіки вакцинації, стрес у залі очікування, регулярні перевірки стану здоров'я цуценяти чи собак — ми готові допомогти вам.
Ветеринарні лікарі відіграють ключову роль у здоров'ї вашого собаки
Перший візит до ветеринарного лікаря вашого цуценяти або собаки має відбутися невдовзі після того, як ви заберете його додому.
Відповідальні заводчики та фахівці у притулках для тварин вже перевірили стан здоров'я вашого собаки чи цуценяти та провели всі профілактичні заходи, необхідні за віком, проте чим раніше ви та тварина познайомитеся з ветеринарним лікарем, тим краще.
Ветеринарний лікар — це людина, яка дасть відповіді на всі ваші запитання та допоможе зберегти й підтримати здоров'я вашого собаки. Із часом у клініці знатимуть історію здоров'я вашого собаки та налагодять із ним стосунки. За необхідності це допоможе швидко діагностувати та лікувати будь-які можливі захворювання.
Без сюрпризів, будь ласка
Радимо записатися до ветеринарного лікаря заздалегідь. Можливо, у вас вже є надійний контакт, а якщо ні, проведіть невелике дослідження і обов'язково відвідайте або зателефонуйте до клініки, в яку ви збираєтеся принести вашого улюбленця. Це допоможе вам краще відчути атмосферу закладу та познайомитися з персоналом.
- Які відгуки залишають про кілніку в Інтернеті?
- У клініці чисто?
- Чи кваліфікація лікаря відповідає вашим вимогам?
Під час першого візиту обов'язково візьміть із собою всю відповідну медичну документацію, якщо така була надана попереднім власником, необхідну для створення медичної картки вашого собаки або цуценяти.
Як підготувати цуценя до першого візиту до ветеринарного лікаря?
Важливо допомогти вашому улюбленцю сформувати позитивне ставлення до ветеринарного лікаря. Незалежно від того, взяли ви тварину з притулку чи від заводчиків, ви повинні застосовувати відповідльний підхід до його догляду та виховання.
Ось чотири способи, як підготувати свого улюбленця до першого візиту до ветеринарного лікаря.
Запитайте в клініці, чи можете ви завітати зі своїм улюбленцем раніше призначеного часу. Якщо тварина матиме можливість спокійно ознайомитися із новим середовищем, вони почуватиметься більш спокійно в день візиту.
Організуйте тестову подорож (пішки, автомобілем або велосипедом) або прогулянку у тихий парк. Це допоможе тварині зрозуміти, що виходити з дому – не привід для занепокоєння.
Якщо ви подорожуєте автомобілем, придбайте клітку або сумку-переноску для собак, щоб ваш улюбленець був у безпеці під час подорожі. Привчіть свого вихованця до клітки або переноски перед першим візитом до лікаря. Це новий об'єкт для тварини, тож наберіться терпіння і зробіть усе можливе, щоб собака сприйняла його позитивно.
Ви успішно доставили собаку до ветеринарної клініки, але на цьому ваша подорож не завершується. Обов'язково тримайте цуценя або собаку на повідку, адже у клініці можуть бути присутні інші тварини.
Спостерігайте за його поведінкою, щоб реагувати відповідним чином. Ось ще кілька порад:
- Візьміть із собою улюблену ковдру та улюблену іграшку вашого собаки>
- За можливості влаштуйтеся в тихій частині зали очікування
- Спостерігайте за мовою тіла собаки або цуценяти
- Зберігайте спокій, говоріть зі своїм улюбленцем, якщо він починає демонструвати ознаки занепокоєння
Під час огляду саме час поставити ветеринарному лікарю будь-які запитання про вашого улюбленця. Лікар стане вашим найнадійним союзником у підтримці здоров'я вашого собаки. Надайте йому якомога більше інформації, щоб у лікаря було максимально чітке уявлення про тварину.
Як оглядатимуть собаку або цуценя
Під час першого огляду вашого вихованця ветеринарний лікар: зважить собаку
- зважить собаку
- прослухає серце та легені
- виміряє температуру
- перевірить зуби, ясна, очі, вуха, ніс і лапи
- огляне лімфатичні вузли, живіт, шкіру і шерсть
Із цих етапів складається звичайний огляд, але деякі лікарі також можуть взяти зразок калу, щоб перевірити собаку на наявність глистів або аналізи крові, щоб переконатись що тварина здорова.
Після завершення огляду не соромтеся ставити ветеринарному лікарю будь-які запитання щодо вашого собаки.
Переконайтеся, що ви повністю розумієте, як давати ліки або робити процедури, які може прописати лікар.
Не забудьте записатися на повторний прийом для проведення необхідних щеплень для вашого собаки.
Соціалізація собаки
Перші три місяці життя собаки є ключовим періодом у формуванні характеру та поведінки. Ваша роль як відповідального власника собаки передбачає в тому числі й соціалізацію тварини.
Добре соціалізований собака поводитиметься впевнено серед людей, під час знайомства з новими звуками або місцями він не буде проявляти ознак тривоги чи агресії.
Якщо ваше цуценя від відповідального фахівця з розведення тварин, то йому мало б бути корисним обережне знайомство з новими людьми та ситуаціями.
Навіть перша поїздка до ветеринарного лікаря буде більш стресовою для цуценяти чи собаки, які не були соціалізовані.
Графік дресирування собаки повинен обов'язково передбачати соціалізацію тварини. Пропонуємо вашій увазі кілька порад:
- Більшість речей на початковому етапі етапі є чужими для собаки, тому ненав'язливо познайомте його з текстурами, звуками, запахами та людьми.
- Залучайте членів родини до процесу соціалізації, щоб тримати собаку в тонусі.
- Важливо знайти здоровий баланс між тим, щоб не тиснути на тварину і водоночас не занадто її оберігати.
- Почніть спілкуватися вдома. Після того, як собаці зроблять всі щеплення, починайте знайомити його зі світом довкола.
- Відвідайте заняття для цуценят у вашому районі.
Якщо ви взяли собаку старшого віку, вам доведеться поспостерігати за тим, як він поводиться у присутності інших людей та домашніх тварин.
Вдалою ідеєю буде застосувати позитивний підхід до тренувань із підкріпленням. Заохочуйте тварину щоразу, коли ви разом досягаєте нових успіхів.
Діяти на випередження
Рекомендовано водити собак на огляд принаймні один раз на рік. Але це також може залежати від кількох факторів, як-от: вік, специфіка породи, спосіб життя та загальний стан здоров'я.
Однак будьте готові часто відвідувати ветеринарного лікаря протягом перших 12 місяців після появи цуценяти або собаки у вашій оселі.
- Окрім обов'язкових щеплень, ветеринарний лікар також повинен подбати про профілактику паразитів
- Можуть виникнути несподівані проблеми, наприклад опір собаки до чищення зубів, що вимагатиме втручання ветеринарного лікаря С
- лідкуйте за характером росту цуценяти
Коли ваш собака стане дорослим, організовуйте візити до ветеринарного лікаря принаймні для щорічної вакцинації. Навіть якщо ви думаєте, що собака абсолютно здоровий, перевіряйте його стан хоча б раз на рік.
Регулярні огляди важливі, оскільки вони дозволяють ветеринарному лікарю відстежувати загальний стан здоров'я собаки. Є речі, які ви можете пропустити, наприклад, поступове збільшення ваги або проблеми з зубами. Це може призвести до більш серйозних проблем зі здоров'ям, якщо їх не помітити вчасно та не лікувати належним чином.
Ви хочете, щоб ваш улюбленець прожив довге здорове життя? У такому разі профілактичний догляд з першого дня є розумною інвестицією.
Знайти ветеринарного лікаря
Якщо стан здоров'я цуценяти викликає занепокоєння, завжди радимо проконсультуватися з ветеринарним лікарем.