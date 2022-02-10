Підготовка до першого візиту до ветеринарного лікаря

Перший візит до ветеринарного лікаря вашого цуценяти або собаки має відбутися невдовзі після того, як ви заберете його додому.

Відповідальні заводчики та фахівці у притулках для тварин вже перевірили стан здоров'я вашого собаки чи цуценяти та провели всі профілактичні заходи, необхідні за віком, проте чим раніше ви та тварина познайомитеся з ветеринарним лікарем, тим краще.

Ветеринарний лікар — це людина, яка дасть відповіді на всі ваші запитання та допоможе зберегти й підтримати здоров'я вашого собаки. Із часом у клініці знатимуть історію здоров'я вашого собаки та налагодять із ним стосунки. За необхідності це допоможе швидко діагностувати та лікувати будь-які можливі захворювання.