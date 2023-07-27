Starter Mousse Mother & Babydog
Вологий корм для собак
Стартер Мазер & Бебідог мус. Повнораціонний вологий корм для сук наприкінці вагітності і в період лактації, а також для цуценят від моменту відлучення до віку 2 місяців.
Наявні розміри
1 x 195g
Оптимальний смаковий профіль і текстура для цуценят
Ультра м’яка текстура мусу для полегшення переходу на твердий корм.
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, молоко та молочні продукти, олії та жири, дріжджі.
Добавки (на кг): харчові добавки: вітамін D3 - 170 MO; залiзо (3b103) - 6 мг; йод (3b202) - 0,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 2,5 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 1,7 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 17 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г
Аналітичні компоненти: вологість – 78,5%; сирий протеїн – 10%; сирий жир – 6%; сира зола – 2%; сира клітковина – 0,7%; Безазотисті екстрактивні речовини – 2,8%.
|Вологий корм тільки (банка)
|Вік (у тижнях)
|Вага собаки у дорослому віці
|2 - 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|4
|Бебідог Мілк
|0.25
|0.5
|1.25
|1.5
|2
|5
|Бебідог Мілк
|0.25
|0.5
|1.25
|1.5
|2
|7
|Бебідог Мілк
|0.25
|0.5
|1.75
|2.5
|3
|10
|Бебідог Мілк
|0.25
|0.5
|1.75
|2.5
|3
|20
|Бебідог Мілк
|0.5
|2
|2.75
|3.75
|4.75
|40
|0.5
|2.5
|3.5
|3.75
|5
|6.5
|Вологий корм тільки (банка)
|Лактація (у тижнях)
|Вага собаки у дорослому віці
|6
|7
|8
|9
|4
|1.5
|2
|2
|2
|5
|2
|2
|2.5
|2.5
|7
|2.5
|2.5
|3
|3
|10
|3
|3.5
|4
|4
|20
|5.5
|6
|6.5
|7
|40
|9
|10
|11
|11.5