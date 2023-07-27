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Starter Mousse Mother & Babydog

Starter Mousse Mother & Babydog

Вологий корм для собак

Стартер Мазер & Бебідог мус. Повнораціонний вологий корм для сук наприкінці вагітності і в період лактації, а також для цуценят від моменту відлучення до віку 2 місяців.

Наявні розміри

1 x 195g

Оптимальний смаковий профіль і текстура для цуценят

Ультра м’яка текстура мусу для полегшення переходу на твердий корм.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р