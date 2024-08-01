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Х-small

- Мініатюрний (вага у дорослому віці до 4 кг)

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Mini

- Малий (вага у дорослому віці 5-10 кг)

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Medium

- Середній (вага у дорослому віці 11-25 кг)

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із 10
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Maxi

- Великий (вага у дорослому віці 26-44 кг)

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Giant

- Гігантський (вага у дорослому віці понад 45 кг)

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Розкажіть про свого улюбленця

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3

Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця

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Breed health nutrition range pack shot

Здорове харчування для собаки

Раціон, що задовольняє фізіологічні потреби собаки.

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Дорослий собака й цуценя йоркширського тер’єра

Знайти потрібний корм для змішаної породи

Повноцінне харчування для собак всіх типів
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