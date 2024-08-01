Дізнайтесь більше про породи
Отримайте професійну інформацію про темперамент і потреби більш ніж 300 порід собак. Щоб знайти потрібну породу, прокрутіть сторінку або введіть пошуковий запит.
Х-small
- Мініатюрний (вага у дорослому віці до 4 кг)
Австралійський шовковистий тер’єр
Англійський той-тер’єр – чорний і коричневий
Болоньєз
Йоркширський тер’єр
Китайський чубатий собака
Континентальний той-спанієль
Мальтійська болонка
Померанський шпіц
Пті-брабансон
Російський той
Чихуахуа
Чихуахуа довгошерста
Японський хін
Попередній
із 1Далі
Mini
- Малий (вага у дорослому віці 5-10 кг)
Австралійський тер’єр
Аффенпінчер
Бедлінгтон-тер’єр
Бельгійський грифон
Бордер-тер’єр
Бостон-тер’єр
Бразильський тер’єр
Брюссельський грифон
Бультер’єр
Бішон фрізе
Вельштер’єр
Вест-хайленд-вайт-тер’єр
Гаванський бішон
Датсько-шведський фермерський собака
Денді-дінмонт-тер’єр
Попередній
із 4Далі
Medium
- Середній (вага у дорослому віці 11-25 кг)
Cибірський хаскі
Австралійська вівчарка
Австралійський келпі
Австралійський короткохвостий пастуший собака
Австрійський пінчер
Австрійський чорно-підпалий гончак
Альпійський таксоподібний гончак
Аляскинський маламут
Американський водяний спанієль
Американський кокер-спанієль
Американський стаффордширський тер’єр
Американський фоксхаунд
Англійський кокер-спанієль
Англійський сетер
Англійський спрингер-спанієль
Аппенцеллер зенненхунд
Попередній
із 10Далі
Maxi
- Великий (вага у дорослому віці 26-44 кг)
Бургоський лягавий собака
Азорський пастуший собака
Акіта
Американська акіта
Англійський пойнтер
Англійський фоксхаунд
Аргентинський дог
Артуазький гончак
Афганський хорт
Аіді
Басет-хаунд
Бладхаунд
Босерон
Бріар
Біла швейцарська вівчарка
Біллі
Попередній
із 6Далі
Giant
- Гігантський (вага у дорослому віці понад 45 кг)
Анатолійська вівчарка
Бернський зененхунд
Бордоський дог
Брохольмер
Бульмастиф
Ландзир
Леонбергер
Мастиф
Неаполітанський мастиф
Ньюфаундленд
Німецький дог
Піренейський гірський собака
Піренейський мастиф
Ротвейлер
Сенбернар
Тибетський мастиф
Попередній
із 2Далі
за 3 хвилини
Оберіть потрібний раціон
1
Розкажіть про свого улюбленця
2
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3
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Здорове харчування для собаки
Раціон, що задовольняє фізіологічні потреби собаки.
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Повноцінне харчування для собак всіх типів