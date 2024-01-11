Усе, що слід знати про породу



Нехай вас не вводять в оману вишукані манери, шовковиста шевелюра та милий бантик. Йоркширські тер’єри можуть виглядати завсідниками салонів краси, але від цього вони не перестають бути витривалими, життєрадісними та розумними собачками. Залишаючись у всьому вірними своїй тер’єрській сутності, вони часто демонструють сміливість, безстрашність і – як спадок мисливського минулого цієї породи – завзятість.

Породу йоркширський тер’єр вивели на півночі Англії в часи промислової революції (так, незважаючи на всю їхню зарозумілість, тер’єри походять із робітничого класу), і головною задачею цих собак тоді було берегти шахти та текстильні фабрики від шкідників. Лише в пізній вікторіанський період вони набули популярності болонок і почали вести по-справжньому розкішне життя на колінах англійських аристократів.

До цього ж, природна королівська постава йоркширських тер’єрів тільки підкреслювала їхнє нібито призначення для чогось великого. Але насправді це дружелюбні, грайливі собаки з допитливим характером, який можна назвати досить веселим.

Серед інших рис йоркширських тер’єрів – потреба в увазі та близькому спілкуванні зі своїми власниками. Якщо виникне потреба, вони можуть стати справжніми сторожовими псами, а іноді можуть дозволити собі й подзявкати. З цієї причини, а також через маленький розмір, ці собаки краще підходять сім’ям із дітьми старшого віку.

Щоб прибрати розкішні шовковисті локони від очей, власники йорків часто прикрашають своїх улюбленців спеціальними аксесуарами для волосся або роблять їм модні стрижки. Цікаво, що довга, м’яка та надзвичайно тонка шерсть йоркширських тер’єрів дуже подібна до людського або кінського волосся. Вона дійсно вимагає певного догляду, щоб виглядати красиво, але є й гарна новина – йорки майже не линяють, тому після них не потрібно постійно пилососити диван.

Йоркширський тер’єр – це одна з найкомпактніших порід, і тому вона чудово вписується в найрізноманітніші інтер’єри. До того ж йорки – довгожителі, вони часто доживають до пізнього підліткового віку, завдяки чому відмінно підходять на роль компаньйонів для самотніх людей. Отже, не дивно, що йоркширський тер’єр – одна з найпопулярніших «іграшкових» порід собак у світі.