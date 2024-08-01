Перелік порід
Отримайте професійну інформацію про темперамент і потреби більш ніж 50 порід котів. Щоб знайти потрібну породу, прокрутіть сторінку або введіть пошуковий запит.
Коротка шерсть
Австралійська димчаста
Азійська кішка
Американська жорсткошерста
Американська короткошерста
Американський бобтейл
Бенгальська
Бомбейська порода
Британська короткошерста
Бурманська
Бурміла
Гавана браун
Девон-рекс
Донський сфінкс
Канадський сфінкс
Као-мані
Попередній
із 3Далі
Середня шерсть
Абісинська кішка
Бірманська порода
Ванська порода
Екзотичний короткошерстий кіт
Корніш-рекс
Кімрійська кішка
Лаперм
Мейн-кун
Невська маскарадна
Норвезька лісова
Рагамаффін
Регдол
Селкірк-рекс
Сомалійська
Турецька ангора
Турецький ван
Попередній
із 2Далі
Довга шерсть
за 3 хвилини
Оберіть потрібний раціон
1
Розкажіть про свого улюбленця
2
Отримайте індивідуальні рекомендації
3
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Здорове харчування для вашого кота
Оберіть здорове харчування, адаптоване до потреб вашого кота.
Здорове харчування кота
Підберіть корм, що задовольняє індивідуальні потреби вашого кота.