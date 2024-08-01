Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Перелік порід

Отримайте професійну інформацію про темперамент і потреби більш ніж 50 порід котів. Щоб знайти потрібну породу, прокрутіть сторінку або введіть пошуковий запит.

Коротка шерсть

Попередній
із 3
Далі

Середня шерсть

Попередній
із 2
Далі

Довга шерсть

Попередній
із 1
Далі
за 3 хвилини

Оберіть потрібний раціон

1

Розкажіть про свого улюбленця

2

Отримайте індивідуальні рекомендації

3

Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця

Обрати індивідуальний раціон

Здорове харчування для вашого кота

Оберіть здорове харчування, адаптоване до потреб вашого кота.
Раціони для котів різних порід
Feline breed nutrition range pack shot

Здорове харчування кота

Підберіть корм, що задовольняє індивідуальні потреби вашого кота.
Переглянути продукцію