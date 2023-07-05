Бурміла
Про породу бурміла
Котам породи бурміла потрібно бути частиною сім’ї. Вони люблять увагу й часто просять пестощів. Бурміла – допитливі та дружелюбні коти. До незнайомців вони ставляться тепло, хоча й не відразу.
Це веселі, люблячі, тихі й ласкаві коти з милим характером, які добре ладнають з іншими тваринами й дітьми. Найпривабливішими якостями бурміл є розум, допитливість і ніжність.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Дружелюбний / Тихий / Дружелюбний / Розумний
Ключові факти
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги
Потребують помірного грумінгу
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