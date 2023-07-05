Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Бурміла

Це вірні, віддані й ніжні коти, які завжди хочуть бути поруч із власником.
Burmilla adult black and white

Про породу бурміла

Котам породи бурміла потрібно бути частиною сім’ї. Вони люблять увагу й часто просять пестощів. Бурміла – допитливі та дружелюбні коти. До незнайомців вони ставляться тепло, хоча й не відразу.

Це веселі, люблячі, тихі й ласкаві коти з милим характером, які добре ладнають з іншими тваринами й дітьми. Найпривабливішими якостями бурміл є розум, допитливість і ніжність.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Дружелюбний / Тихий / Дружелюбний / Розумний

Ключові факти

Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги
Потребують помірного грумінгу

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою