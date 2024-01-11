Усе, що слід знати про породу



Якщо існує одна порода, яка уособлює прізвисько «допитливий кіт», то це бенгальська. Вони впевнені в собі, мають бажання вийти на вулицю та досліджувати територію навколо дому, і з такою чудовою твариною поруч легко поринути в пригоди. За безстрашністю бенгальських котів цікаво спостерігати, і вони не проти глядачів.

Що найкраще в тому, щоб мати поруч бенгальського кота? Їхнє неймовірне, унікальне плямисте забарвлення. Бенгальські коти – це єдина порода, прикрашена таким незвичайним візерунком, який за формою нагадує плями її родичів: леопарда, ягуара й оцелота. Сніжний бенгальський кіт – це ще одна варіація породи, яка має виняткове забарвлення, переважно білого кольору. Просто уявіть: мініатюрний сніговий барс! Білий або світло-коричневий візерунок виникає завдяки рецесивному гену колор-пойнт, і насправді це дуже рідкісний мотив.

Хутро котів бенгальської породи також може бути мармуровим або крапчастим, а його «плюшева» товщина – ще одна характерна риса. Але хоч би якої форми було забарвлення, це неймовірне видовище.

Якщо ви цінуєте котів із нестандартною енергією, тоді ця порода для вас. Насправді бенгальські коти мають характер кошеняти навіть у зрілі роки. Унікальне схрещування домашнього кота й кота, для якого джунглі – рідний дім, не пройшло дарма. Вони незвичайно рухливі, спортивні й дуже сильні, проте витончені. Для дуже бажаних бенгальських котів, безумовно, можна застосувати такі слова, як «чудові», «дивовижні» й «вражаючі».

Хоч як дивно, бенгальських котів дуже тягне до води, тому іноді вони заходять у душ із членами сім’ї або дивляться, як тече вода для приготування їжі, купання, чищення зубів або навіть простого миття рук.