Поговорімо про бенгальську породу
Плями як у леопарда й приголомшливі кольори бенгальських котів – це те, що виділяє їх серед котячого сімейства. Їхня унікальна плямиста або мармурова шерсть – лише одна з їхніх загадкових характеристик разом з упевненістю, величезною цікавістю та безупинною енергією. Хоча коти бенгальської породи можуть здаватися самостійними, вони мають тенденцію дуже прив’язуватися до людей, тому чекайте від них великої любові. Фахівець із розведення тварин вивів породу на початку 60-х років схрещуванням домашнього таббі з диким азійським леопардовим котом, і це пояснює дві сторони загадкової особистості бенгальських котів, не кажучи вже про їхній неприборканий вигляд.
Офіційна назва: Бенгальська
Інші назви: леопард, лео
Походження: Сполучені Штати Америки
Довжина шерсті1 out of 5
Інтенсивність линяння1 out of 5
Потреба в грумінгу2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*4 out of 5
Рівень галасливості3 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*5 out of 5
Сумісність з іншими домашніми тваринами4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Пристосованість до життя у приміщенні та надворі4 out of 5
|Самці
|Самка
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вага
|Вага
|4 - 6 kg
|3 - 5 kg
|Етапи життя
|Кошеня старшого віку
|Дорослий
|Від 4 до 12 місяців
|1–7 років
|Зрілий
|Літній
|7–12 років
|Від 12 років
Познайомтеся краще з бенгальською породою
Усе, що слід знати про породу
Якщо існує одна порода, яка уособлює прізвисько «допитливий кіт», то це бенгальська. Вони впевнені в собі, мають бажання вийти на вулицю та досліджувати територію навколо дому, і з такою чудовою твариною поруч легко поринути в пригоди. За безстрашністю бенгальських котів цікаво спостерігати, і вони не проти глядачів.
Що найкраще в тому, щоб мати поруч бенгальського кота? Їхнє неймовірне, унікальне плямисте забарвлення. Бенгальські коти – це єдина порода, прикрашена таким незвичайним візерунком, який за формою нагадує плями її родичів: леопарда, ягуара й оцелота. Сніжний бенгальський кіт – це ще одна варіація породи, яка має виняткове забарвлення, переважно білого кольору. Просто уявіть: мініатюрний сніговий барс! Білий або світло-коричневий візерунок виникає завдяки рецесивному гену колор-пойнт, і насправді це дуже рідкісний мотив.
Хутро котів бенгальської породи також може бути мармуровим або крапчастим, а його «плюшева» товщина – ще одна характерна риса. Але хоч би якої форми було забарвлення, це неймовірне видовище.
Якщо ви цінуєте котів із нестандартною енергією, тоді ця порода для вас. Насправді бенгальські коти мають характер кошеняти навіть у зрілі роки. Унікальне схрещування домашнього кота й кота, для якого джунглі – рідний дім, не пройшло дарма. Вони незвичайно рухливі, спортивні й дуже сильні, проте витончені. Для дуже бажаних бенгальських котів, безумовно, можна застосувати такі слова, як «чудові», «дивовижні» й «вражаючі».
Хоч як дивно, бенгальських котів дуже тягне до води, тому іноді вони заходять у душ із членами сім’ї або дивляться, як тече вода для приготування їжі, купання, чищення зубів або навіть простого миття рук.
2 факти про бенгальську породу
1. Приблизно 1963 р.
Бенгальських котів як представників однієї з найновіших порід було виведено лише в 1963 р., а в 1983 р. вони отримали від Міжнародної асоціації любителів котів статус експериментальної породи. Повний статус порода отримала в 1991 р.
2. Навчіть їх одному або двом трюкам
Не думайте, що тільки собаки можуть навчитися трюкам: цей дуже розумний кіт теж може. Бенгальських котів можна навчити виконувати команди «сидіти», «стояти», «лапу» та навіть складніші, як-от «апорт». У них це так добре виходить, що незабаром ви гадатимете, хто кого перевіряє…
Історична довідка про породу
Свою назву бенгальські коти отримали від бенгальського тигра, оскільки своєю шерстю вони нагадують свого далекого родича. Правду кажучи, домашня порода дійсно походить із дикої природи: бенгальська порода ввійшла в домашній простір у 1963 році після того, як її вивела Джин Мілл, затятий фахівець із розведення котів з Арізони. Прихильниця всього котячого схрестила азійську леопардову кішку зі своїм власним чорним домашнім котом. Отриманий бенгальський кіт мав характер домашнього кота й атлетизм, як у кота з джунглів.
Після цього Мілл вивела першу кошеня-самку й далі виводила послід від неї. Свій подальший розвиток бенгальська порода отримала в Каліфорнійському університеті в Девісі, коли Мілл допомогла вивести вісім кошенят від схрещення абісинського бурманського кота та єгипетського мау.
Тепер бенгальська порода набагато одомашненіша, але це все одно цінне надбання, відоме в колах любителів котів як «Роллс-Ройс» серед котів.
Міжнародна асоціація любителів котів визнала породу в 1983 році, але надала їй лише експериментальний статус. Повний статус бенгальський кіт отримав у 1991 р., а в 1999 р. його визнала офіційною породою Міжнародна федерація любителів котів, відома федерація, яка укладає реєстри котів.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики бенгальської породи
1.Вуха
2.Голова
3.Тіло
4.Хвіст
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Кілька цікавих фактів про вашого бенгальського кота, що охоплюють і особливі характеристики породи, і загальний огляд стану здоров’я
Любить лазити – обережно з коштовними люстрами!
Прабатьківщина бенгальських котів – джунглі, тому можна зрозуміти, чому вони люблять видиратися якомога вище, часто на найвищу точку в будинку. Сховати сімейні реліквії, дороге освітлення та цінні меблі – це гарна ідея. Атлетизм і безстрашність – одні з дивовижних рис бенгальських котів. Найкраще те, що їхні дуже спритні лапи здатні виконувати безліч складних завдань. Бенгальські коти здатні вмикати й вимикати світло!
Морські свинки світу, єднайтеся!
Хоча коти бенгальської породи можуть бути чудовими сімейними улюбленцями, вони мають сильний інстинкт мисливця, дуже сильний. Майте на увазі, що це лише четверте покоління з моменту появи породи, тобто лише чотири кроки від дикої природи. Коли порода стала відомою (і популярнішою) наприкінці 1990-х років, потенційні власники повинні були отримувати ліцензію або дозвіл на володіння бенгальським котом. Схильність полювати власну вечерю в них досі зберігається. Тримайте кота якнайдалі від маленьких улюбленців, як-от піщанок, мишей чи морських свинок, які можуть проживати з ним в одному домі, щоб у кота не виникало зайвих ідей. Знайте також, що спритні лапи вашого бенгальського кота можуть виконувати багато завдань, наприклад відкривати кришки й підбирати речі!
Калорії також не потрібно буде рахувати.
Вага ніколи не буде проблемою для бенгальської породи. Вони спалюють калорії швидше, ніж супермодель під час тижня моди, завдяки своїй високої активності та безупинному підходу до життя, не кажучи вже про їхню величезну цікавість. Найкращий корм для бенгальських котів має бути високоякісним, з вмістом необхідних поживних речовин і мінералів, потрібних їм для найкращого розвитку в процесі росту. Оскільки котам потрібно їсти мало й часто, годуйте їх кілька разів на день після ретельного вимірювання порцій. Ніколи не перегодовуйте бенгальських котів, так ви збережете їхню стрункість.
Здоровий раціон – запорука здоров’я кота
Індивідуальне здорове харчування відіграє основну роль у підтримці здоров’я та краси бенгальських котів. Їжа забезпечує енергію для підтримки життєво важливих функцій, а повноцінна формула харчування для бенгальських котів має містити спеціально збалансований набір поживних речовин. Такий раціон допоможе сформувати оптимальне харчування, що не міститиме нестачі чи надлишку поживних речовин, адже і те, й інше може мати негативний вплив на здоров’я вашого кота. Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. До того ж коти від природи пристосовані до вживання їжі маленькими порціями – від 7 до 10 разів на день. Рекомендований щоденний раціон крокет, виданий раз на день, дасть вашому бенгальському коту змогу самостійно регулювати власне споживання. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого кота проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Період росту є важливим етапом у житті кошеняти. Це час великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Потреби кошенят бенгальської породи в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих котів. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. Період росту кошеняти можна розділити на два етапи.
Формування
Від народження до 4 місяців
Відлучення – це перехід кошеняти від рідкої їжі (або материнського молока) до твердої. Зазвичай цей період відповідає часу, коли в них ріжуться молочні зуби, на 3–6 тижні життя. У такому віці кошенята ще не вміють гризти, тому м’яка їжа (зволожені крокети або адаптований вологий корм) допомагає полегшити цей перехід.
Між 4-м і 12-м тижнями після народження
Знижується природний імунітет, який кошеня отримало з молозива (тобто першого молока) матері, а власна імунна система маляти ще поступово розвивається. У цей критичний час, який називається імунним провалом, для підтримки природного захисту організму кошенятам потрібен комплекс антиоксидантів, зокрема вітамін E. Кошенята переживають період інтенсивного росту, під час якого вони особливо чутливі та схильні до розладів травлення. У цей час їхній раціон має бути не лише висококалорійним для підтримки енергетичних потреб росту, але й містити білки, що легко засвоюються ще незрілою травною системою. Пребіотики, зокрема фруктоолігосахариди, також сприяють здоровому травленню, роблячи мікрофлору кишечника більш збалансованою. Результат – це хороша робота кишечника. Їжа кошеняти має містити омега-3 жирні кислоти (ЕПК й ДГК), які допомагають підтримувати правильний розвиток мозку та нервової системи.
Консолідація та гармонізація: від 4 до 12 місяців
Після четвертого місяця життя ріст кошеняти сповільнюється, тому рекомендовно давати корм із меншим вмістом жирів. Це особливо важливо після стерилізації тварини. У період від 4 до 7 місяців молочні зуби кошеняти випадають і замінюються постійними. Коли виростають постійні зуби, кошеняті потрібно їсти крокети достатньо великого розміру, щоб їх можна було розгризати. До 12 місяців імунна система кошеняти бенгальської породи все ще поступово розвивається. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили вашого улюбленця в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Травна система поступово формується й досягає повної зрілості до дванадцяти місяців. Після цього бенгальські коти можуть споживати корм для дорослих тварин.
Окрім підтримки здоров’я сечовивідної системи, що важливо для всіх котів, серед основних цілей харчування для дорослих бенгальських котів можна назвати такі:
Сприяння підтримці оптимальної м’язової маси для цього жвавого кота завдяки високоякісним білкам і помірному вмісту жиру.
Підтримання оптимального травлення та балансу кишкової флори за допомогою легкозасвоюваних білків і пребіотиків.
Підтримання здоров’я шкіри та блиску короткої шерсті за допомогою цільових поживних речовин, як-от амінокислот, вітамінів і жирних кислот омега-3 та омега-6.
Підтримання належної гігієни ротової порожнини завдяки формі крокет, яку легко брати до рота, і текстурі, яка спонукає до розгризання.
У зрілого кота – віком понад 12 років – іноді також можуть виникати проблеми із засвоєнням їжі. Щоб підтримувати вагу кота, що старіє, і знизити ризик дефіциту, йому слід давати корм високого ступеня засвоюваності, що містить усі необхідні поживні речовини.
З роками коти дедалі частіше страждають від проблем із зубами, а в деяких літніх котів також може притуплятися відчуття смаку й нюху, що призводить до зменшення споживання їжі. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати форму, розмір і твердість крокет, адже їхні щелепи тепер можуть бути більш чутливими та вразливими.
Зверніть увагу, що оптимальна кількість калорій залежить від способу життя кота, навіть якщо він старіє. Зрілому котові, який далі регулярно виходить гуляти, підійде раціон із трохи більшим вмістом жиру. З іншого боку, старіння не зменшує ризик ожиріння домашніх котів. Варто й далі уважно стежити за кількістю спожитих ними калорій. Для них найкраще підходить корм із помірним вмістом жиру.
Догляд за бенгальським котом
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Порода наполовину походить із джунглів, а це означає, що бенгальських котів наділено спритністю та силою. Будучи природними спортсменами, їм потрібен простір, щоб гуляти в приміщенні та надворі й слідувати своїм природним інстинктам, досліджуючи дерева й кущі своїх домашніх володінь. Стежте за ними під час прогулянок надворі, щоб вони не заблукали й були в безпеці від хижаків, транспорту чи злодіїв – ризику для будь-якого кота.
Догляд за приголомшливою шерстю бенгальського кота буде задоволенням для кожного, хто ввійде у світ цієї динамічної породи. За цими котами відносно легко доглядати, тобто вони зовсім проти цього не заперечують. Достатньо вичісувати їх один раз на тиждень і контролювати линьку, рівень якої доволі низький. Купайте свого бенгальського кота також нечасто, щоб найкращим чином зберегти його шерсть, яка не потребує значного догляду. Щомісяця обрізайте їм кігті, щоб вони були доглянутими.
Бенгальські коти відмінно вчаться трюкам, і їх легше дресирувати, ніж багато інших порід котів. Вони дуже віддані власникам і люблять відчувати себе частиною групи. Надзвичайно кмітливі й уважні, своїми подібними до рук лапами вони навіть можуть відкривати двері й шафи!
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Усе про бенгальських котів
Незважаючи на те що бенгальську породу було виведено з азійського леопардового кота, зараз вона дуже одомашнена. Вони однаково спортивні й ручні, а також відомі своїм дружелюбним ставленням до дітей, а це плюс для щораз більших сімей. А особистість бенгальських котів майже як у собак: їм подобається братися за завдання та навчатися трюкам!
Зовсім ні. Жорстокість не їхній стиль. Порода надзвичайно дружелюбна й завжди рада погратись або просто подрімати поруч. Крім того, бенгальські коти чудово знаходять спільну мову з маленькими дітьми. Примітка. Бенгальські коти мають сильний мисливський інстинкт, тому тримайте їх якнайдалі від сімейного хом’яка.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про котів. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
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