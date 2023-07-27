Kitten
Сухий корм для котів
Кіттен. Повнораціонний сухий корм для кошенят віком до 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
4kg
10kg
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримання розвитку мозку та здорового зору кошенят.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, пшеничний глютен*, тваринні жири, кукурудзяне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, пшеничне борошно, кукурудзяний глютен, дріжджові продукти, буряковий жом, рослинна клітковина, мінеральні речовини, соєва олія, риб’ячий жир, оболонка та насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананолігосахаридів та бета-глюканів) (0,29%), олія водоростей роду шізохітріум (джерело ДГК), борошно чорнобривців прямостоячих. * L.I.P. – білки, дібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін А – 21000 МО; вітамін D3 – 800 МО; залізо (3b103) – 32 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,2 мг; мідь (3b405, 3b406) – 10 мг; марганець (3b502, 3b504) – 42 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 126 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,05 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 10 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 5,5%; сирий протеїн – 36%; сирий жир – 18%; сира зола – 7,8%; сира клітковина – 2,3%; безазотисті екстрактивні речовини – 30,3%.
|Вік кошеняти (місяці)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вага кошеняти (кг)
|0.48 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Норма годування (г/день)
|29
|48
|61
|66
|69
|67
|64
|61
|58
|55
|53
|51
|Вік кошеняти (місяці)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вага кошеняти (кг)
|0.48 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Норма годування (г/день)
|Тільки BABY CAT MOUSSE ONLY
|1 пауч + 27г
|1 пауч + 40г
|1 пауч + 45г
|1 пауч + 48г
|1 пауч + 46г
|1 пауч + 43г
|1 пауч + 40г
|1 пауч + 37г
|1 пауч + 34г
|1 пауч + 31г
|1 пауч + 30г