Bengal Adult
Сухий корм для котів
Бенгал Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи бенгальська віком від 12 місяців.
Наявні розміри
2kg
10kg
Особливі щелепи бенгальського кота
Ця спеціально розроблена Y-подібна крокета, адаптована для щелеп кота бенгальської породи, заохочує до розгризання, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.
Здорове травлення
Раціон містить високоперетравний білок (L.I.P.*) для підтримання здорового травлення, адаптований рівень клітковини та пребіотики, що допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Атлетична статура
Спеціально розраховане співвідношення високого рівня білка (40%) та адаптованого вмісту жиру (18%) сприяють підтриманню м’язової маси.
Здоров’я та блиск шерсті
Специфічні амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти омега-3 та омега-6 допомагають підтримувати здоров’я шкіри та блиск шерсті.
Здоров’я сечовидільної системи
Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3-4 кг
|5-6 кг
|7 - 8 кг
|Щоденна кількість
|34 - 41 г
|48 - 55 г
|61 - 67 г
|Щоденна кількість Підвищена активність
|42 - 51 г
|60 - 69 г
|77 - 84 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|12-20 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|27 - 34 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|40 - 46 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Щоденна кількість (крокети + пауч) Підвищена активність
|21 - 30 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|39 - 48 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|55 - 63 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty