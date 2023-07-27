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Bengal Adult

Bengal Adult

Сухий корм для котів

Бенгал Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи бенгальська віком від 12 місяців.

Наявні розміри

2kg

10kg

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Особливі щелепи бенгальського кота

Ця спеціально розроблена Y-подібна крокета, адаптована для щелеп кота бенгальської породи, заохочує до розгризання, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.

Здорове травлення

Раціон містить високоперетравний білок (L.I.P.*) для підтримання здорового травлення, адаптований рівень клітковини та пребіотики, що допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Атлетична статура

Спеціально розраховане співвідношення високого рівня білка (40%) та адаптованого вмісту жиру (18%) сприяють підтриманню м’язової маси.

Здоров’я та блиск шерсті

Специфічні амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти омега-3 та омега-6 допомагають підтримувати здоров’я шкіри та блиск шерсті.

Здоров’я сечовидільної системи

Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р