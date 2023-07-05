Коти породи гавана браун допитливі, грайливі й орієнтовані на людей. Вони потребують багато уваги й відповідають на неї великою ніжністю. Цей допитливий і розумний кіт пристосовується до більшості ситуацій.

Людське товариство та взаємодія з людьми є необхідною умовою для цієї породи. Вони добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Гавана браун вирізняються цікавістю й охоче беруть участь у всьому, що відбувається в домі.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)