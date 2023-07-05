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Гавана браун

Гавана браун стають чудовими сімейними улюбленцями. Завдяки розуму, товариськості й допитливості ці коти радо беруть участь в усіх заняттях, що відбуваються вдома.
Havana adult black and white

Про породу котів гавана браун

Коти породи гавана браун допитливі, грайливі й орієнтовані на людей. Вони потребують багато уваги й відповідають на неї великою ніжністю. Цей допитливий і розумний кіт пристосовується до більшості ситуацій.

Людське товариство та взаємодія з людьми є необхідною умовою для цієї породи. Вони добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Гавана браун вирізняються цікавістю й охоче беруть участь у всьому, що відбувається в домі.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Дружелюбний / Тихий / Розумний / Дружелюбний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребує багато уваги

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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