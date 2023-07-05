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Австралійська димчаста

Австралійська димчаста є однією з небагатьох порід котів, представники яких підходять до будь-якого типу домогосподарства.
Australian Mist adult in black and white

Про австралійську димчасту породу

Австралійський димчастий – дуже жвавий кіт, приязний до людей. У цих котів товариський, тихий і врівноважений характер, тому вони добре підходять для сімей, пар, одиноких або літніх власників.

Коти цієї породи добре ладнають із дітьми, терпляче ставляться до поводження із собою й зазвичай нікого не дряпають. Це дуже розумні й урівноважені коти.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Австралія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Дружелюбний / Легко адаптується / Тихий

Ключові факти

Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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