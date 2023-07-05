Австралійська димчаста

Австралійський димчастий – дуже жвавий кіт, приязний до людей. У цих котів товариський, тихий і врівноважений характер, тому вони добре підходять для сімей, пар, одиноких або літніх власників.

Коти цієї породи добре ладнають із дітьми, терпляче ставляться до поводження із собою й зазвичай нікого не дряпають. Це дуже розумні й урівноважені коти.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)