Австралійська димчаста
Про австралійську димчасту породу
Австралійський димчастий – дуже жвавий кіт, приязний до людей. У цих котів товариський, тихий і врівноважений характер, тому вони добре підходять для сімей, пар, одиноких або літніх власників.
Коти цієї породи добре ладнають із дітьми, терпляче ставляться до поводження із собою й зазвичай нікого не дряпають. Це дуже розумні й урівноважені коти.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Австралія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Дружелюбний / Легко адаптується / Тихий
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою