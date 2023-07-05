Бурманська
Про бурманську породу
Причиною широкої популярності цієї породи стали особливі риси характеру бурманських котів: вони люблять своїх власників і однаково добре ладнають як із дітьми, так і з іншими тваринами.
Вони дуже впевнені в собі, надзвичайно жваві, часто високо стрибають вгору, щоб щось упіймати. Якщо кота буде потрібно надовго залишати в домі одного, бажано завести ще одну тварину, яка складе йому компанію.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: М’янма
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Грайливий / Ніжний / Дружелюбний / Енергійний / Впевнений
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Краще тримати парами
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