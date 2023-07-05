Бурманська

Причиною широкої популярності цієї породи стали особливі риси характеру бурманських котів: вони люблять своїх власників і однаково добре ладнають як із дітьми, так і з іншими тваринами.

Вони дуже впевнені в собі, надзвичайно жваві, часто високо стрибають вгору, щоб щось упіймати. Якщо кота буде потрібно надовго залишати в домі одного, бажано завести ще одну тварину, яка складе йому компанію.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)