Донські сфінкси – активні, надзвичайно дружелюбні, дуже розумні й люблячі коти, віддані та вірні своїм власникам. Донські сфінкси добродушні й ласкаві. Вони не потребують особливого грумінгу й догляду. Вони мають врівноважений характер, виявляють жвавий інтерес до свого оточення й насолоджуються іграми, які самі собі вигадують.

Порода донський сфінкс має чотири різновиди шерсті, які можуть варіюватися за кольором. Ці різновиди відомі як «гумовий» (повністю лисий), «флок», «велюр» і «браш». Донські сфінкси є носіями домінантного гену, який викликає випадіння шерсті, з якою народжуються деякі кошенята цієї породи. Шерсть одразу після народження або трохи згодом втрачають усі різновиди, окрім «браш».

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)