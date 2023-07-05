Коти породи корат мають надзвичайно гострий слух, зір і нюх. Вони ласкаві, м’яко рухаються й не люблять гучного чи різкого шуму.

Вони дуже прив’язуються до власників і люблять пригортатися, щоб їх пестили. Корати – активні коти, які люблять ігри. Вони дуже ласкаві, граючись із дітьми. Ця порода спокійна й дуже тиха та має м’який і мелодійний голос.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)