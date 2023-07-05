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Корат

Енергійні, розумні, ніжні й вишукані корати спокійно ставляться до інших котів, але через свою домінантну природу можуть почуватися серед них головними.
Korat adult black and white

Про породу корат

Коти породи корат мають надзвичайно гострий слух, зір і нюх. Вони ласкаві, м’яко рухаються й не люблять гучного чи різкого шуму.

Вони дуже прив’язуються до власників і люблять пригортатися, щоб їх пестили. Корати – активні коти, які люблять ігри. Вони дуже ласкаві, граючись із дітьми. Ця порода спокійна й дуже тиха та має м’який і мелодійний голос.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Таїланд
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-20 р.
Енергійний / Розумний / Ніжний / Емоційний / Спокійний / Тихий

Ключові факти

Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Не варто залишати на самоті

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

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Як піклуватися про здоров’я кота

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