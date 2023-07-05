Корат
Про породу корат
Коти породи корат мають надзвичайно гострий слух, зір і нюх. Вони ласкаві, м’яко рухаються й не люблять гучного чи різкого шуму.
Вони дуже прив’язуються до власників і люблять пригортатися, щоб їх пестили. Корати – активні коти, які люблять ігри. Вони дуже ласкаві, граючись із дітьми. Ця порода спокійна й дуже тиха та має м’який і мелодійний голос.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Таїланд
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-20 р.
Енергійний / Розумний / Ніжний / Емоційний / Спокійний / Тихий
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Не варто залишати на самоті
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою