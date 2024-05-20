Као-мані
Батьківщиною породи є Таїланд. Назва као-мані (Khao Manee) перекладається з тайської як «білий дорогоцінний камінь».
Про котів породи као-мані
Као-мані – дуже соціальні, дружелюбні й товариські коти. Вони активні, допитливі й комунікабельні, а іноді можуть поводитися галасливо.
Коти породи као-мані привітно зустрічають усіх гостей і дарують свою любов усім членам сім’ї. Ці коти грайливі й залюбки проводять час, бавлячись із дітьми.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Таїланд
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Дружелюбний / Активний / Галасливий / Грайливий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Добре ладнають із людьми
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