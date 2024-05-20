Као-мані – дуже соціальні, дружелюбні й товариські коти. Вони активні, допитливі й комунікабельні, а іноді можуть поводитися галасливо.

Коти породи као-мані привітно зустрічають усіх гостей і дарують свою любов усім членам сім’ї. Ці коти грайливі й залюбки проводять час, бавлячись із дітьми.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)