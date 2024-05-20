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Као-мані

Батьківщиною породи є Таїланд. Назва као-мані (Khao Manee) перекладається з тайської як «білий дорогоцінний камінь».
Khao manee adult black and white

Про котів породи као-мані

Као-мані – дуже соціальні, дружелюбні й товариські коти. Вони активні, допитливі й комунікабельні, а іноді можуть поводитися галасливо.

Коти породи као-мані привітно зустрічають усіх гостей і дарують свою любов усім членам сім’ї. Ці коти грайливі й залюбки проводять час, бавлячись із дітьми.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Таїланд
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Дружелюбний / Активний / Галасливий / Грайливий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Добре ладнають із людьми

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