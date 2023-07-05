Бомбейська порода

Бомбейські коти легко пристосовуються до способу життя хазяїна й зазвичай добре ладнають з усіма членами сім’ї. У них поєднуються легкий темперамент і енергійність американських короткошерстих із товариським, допитливим і лагідним характером бурманських котів.

Ці тварини дуже активні та цікавляться всім на світі. Вони люблять бути в компанії й дуже сумують, коли залишаються наодинці. Тому, якщо ви плануєте часто залишати свого улюбленця самого вдома, варто завести ще одного кота.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)