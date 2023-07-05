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Бомбейська порода

Бомбейські коти дуже ніжні й товариські, що робить їх чудовими компаньйонами.
Bombay adult in black and white

Про котів бомбейської породи

Бомбейські коти легко пристосовуються до способу життя хазяїна й зазвичай добре ладнають з усіма членами сім’ї. У них поєднуються легкий темперамент і енергійність американських короткошерстих із товариським, допитливим і лагідним характером бурманських котів.

Ці тварини дуже активні та цікавляться всім на світі. Вони люблять бути в компанії й дуже сумують, коли залишаються наодинці. Тому, якщо ви плануєте часто залишати свого улюбленця самого вдома, варто завести ще одного кота.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Розумний / Ніжний / Дружелюбний / Врівноважений / Активний

Ключові факти

Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Не варто залишати на самоті

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

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Як піклуватися про здоров’я кота

Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.

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