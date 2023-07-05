Бомбейська порода
Про котів бомбейської породи
Бомбейські коти легко пристосовуються до способу життя хазяїна й зазвичай добре ладнають з усіма членами сім’ї. У них поєднуються легкий темперамент і енергійність американських короткошерстих із товариським, допитливим і лагідним характером бурманських котів.
Ці тварини дуже активні та цікавляться всім на світі. Вони люблять бути в компанії й дуже сумують, коли залишаються наодинці. Тому, якщо ви плануєте часто залишати свого улюбленця самого вдома, варто завести ще одного кота.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Розумний / Ніжний / Дружелюбний / Врівноважений / Активний
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Не варто залишати на самоті
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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