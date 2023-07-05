Британська короткошерста

Британські короткошерсті коти вирізняються розумом, лагідністю та врівноваженим характером. Вони терпляче ставляться до дітей і собак, що робить їх чудовими сімейними улюбленцями.

Вони люблять бути поруч зі своїми власниками, проте радше воліють пересуватися на власних лапах, ніж сидіти на руках. Їх цілком влаштовує власна компанія. Вони можуть самостійно розважатися, якщо залишаться вдома на самоті.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)