Усе, що слід знати про породу



Не всі коти були створені однаковими. Порода канадський сфінкс – найнезвичайніша серед котів (вони взагалі не мають хутра!) і найтиповіший представник котячих. Не лише дружелюбні, а й надзвичайно лагідні, вони дивляться на світ очима, в яких сяє любов. По-іншому не скажеш: це справді класний кіт.

Хоча може скластися враження, що ця порода бере початок в одній з країн стародавнього світу, насправді ж вона походить із холодної Канади. Перший її представник народився в домашньої кішки в 1966 році та мав ні що інше, як генетичну мутацію. Цю породу також називають канадським безшерстим котом.

У котів породи канадський сфінкс неперевершений темперамент. Вони полюбляють, щоб їх пестили або тримали на руках. Це кіт-липучка: він і жвавий, і ніжний. Вони обожнюють, коли їх тримають на руках, і справді вимагають уваги, а не отримавши її, вони жалісно дивитимуться вам в очі й проситимуть більше. Представники цієї породи не дуже галасливі, але комунікабельні. Коли вони є частиною зграї, вони навчені рити землю.

А тепер про хутро, про шерсть… а точніше про їхній покрив. Канадський сфінкс має м’яке, пухоподібне вбрання, якому немає аналогів у тваринному світі. Нагадує на дотик замшу. Деякі представники породи взагалі не мають шерсті, тож вони люблять похизуватися своєю шкірою. Для її захисту потрібно наносити зволожувальний крем або олію без запаху, схвалені ветеринарним лікарем, що означає потребу в щотижневих ваннах з використанням зволожувального або дитячого шампуню, в тому числі й щоб захистити меблі від забруднення. Шкіра канадського сфінкса природним чином формує зморшки вздовж всього тіла.

Здається, всього цього було замало, і забарвлення шкіри котів цієї породи представлено різноманітними комбінаціями елегантних кольорів: від синього до черепахового чорного з білим, рудого з білим.

І хіба ж вони не здаються вам занадто розумними?! Вони такими і є. Мудрий погляд, який може видатися трохи зверхнім, ніби попереджає, що вони володіють усіма знаннями світу, якщо ви не проти. Але навряд чи ми дізнаємося, чи насправді це так. І це цілком нормально.