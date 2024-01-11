Поговорімо про породу канадський сфінкс
Котів породи канадський сфінкс упізнаєш одразу. Вони унікальні °– безшерста шкіра покрита ніжним пушком і має багато зморщок. Надзвичайно люб’язні та ласкаві – любителі породи не натішаться їхньою дружелюбністю. Канадські сфінкси добре почуваються наодинці, але в захваті, коли перебувають разом зі своїми власниками, і неодмінно дадуть знати, коли їм потрібно більше уваги.
Офіційна назва: Канадський сфінкс
Інші назви: Канадський безшерстий кіт
Походження: Онтаріо, Канада
Потреба в грумінгу3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*4 out of 5
Рівень галасливості3 out of 5
Пристосованість до життя у приміщенні та надворі2 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*5 out of 5
Сумісність з іншими домашніми тваринами5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*4 out of 5
|Етапи життя
|Кошеня старшого віку
|Дорослий
|Від 4 до 12 місяців
|1–7 років
|Зрілий
|Літній
|7–12 років
|Від 12 років
Дізнатися більше про породу канадський сфінкс
Усе, що слід знати про породу
Не всі коти були створені однаковими. Порода канадський сфінкс – найнезвичайніша серед котів (вони взагалі не мають хутра!) і найтиповіший представник котячих. Не лише дружелюбні, а й надзвичайно лагідні, вони дивляться на світ очима, в яких сяє любов. По-іншому не скажеш: це справді класний кіт.
Хоча може скластися враження, що ця порода бере початок в одній з країн стародавнього світу, насправді ж вона походить із холодної Канади. Перший її представник народився в домашньої кішки в 1966 році та мав ні що інше, як генетичну мутацію. Цю породу також називають канадським безшерстим котом.
У котів породи канадський сфінкс неперевершений темперамент. Вони полюбляють, щоб їх пестили або тримали на руках. Це кіт-липучка: він і жвавий, і ніжний. Вони обожнюють, коли їх тримають на руках, і справді вимагають уваги, а не отримавши її, вони жалісно дивитимуться вам в очі й проситимуть більше. Представники цієї породи не дуже галасливі, але комунікабельні. Коли вони є частиною зграї, вони навчені рити землю.
А тепер про хутро, про шерсть… а точніше про їхній покрив. Канадський сфінкс має м’яке, пухоподібне вбрання, якому немає аналогів у тваринному світі. Нагадує на дотик замшу. Деякі представники породи взагалі не мають шерсті, тож вони люблять похизуватися своєю шкірою. Для її захисту потрібно наносити зволожувальний крем або олію без запаху, схвалені ветеринарним лікарем, що означає потребу в щотижневих ваннах з використанням зволожувального або дитячого шампуню, в тому числі й щоб захистити меблі від забруднення. Шкіра канадського сфінкса природним чином формує зморшки вздовж всього тіла.
Здається, всього цього було замало, і забарвлення шкіри котів цієї породи представлено різноманітними комбінаціями елегантних кольорів: від синього до черепахового чорного з білим, рудого з білим.
І хіба ж вони не здаються вам занадто розумними?! Вони такими і є. Мудрий погляд, який може видатися трохи зверхнім, ніби попереджає, що вони володіють усіма знаннями світу, якщо ви не проти. Але навряд чи ми дізнаємося, чи насправді це так. І це цілком нормально.
2 факти про породу канадський сфінкс
1. Не є гіпоалергенною породою
Незважаючи на відсутність хутра, порода канадський сфінкс не є гіпоалергенною, тобто такою, в якої шерсть не викликає алергії в людей.
2. Жива грілка
Можна подумати, що кіт без хутра буде холодним на дотик: але це не про канадського сфінкса. Це кіт, який завжди гарячий: порода має вищу температуру тіла і спалює калорії швидше, ніж інші з родини котячих. Однак для оптимального здоров’я улюбленця його все одно потрібно тримати в теплі.
Історична довідка про породу
Достатньо одного погляду на котів породи канадський сфінкс, щоб одразу спало на думку екзотичне походження з Далекого Сходу. Насправді це не так: вони походять з Торонто, Канада. Не те щоб Канада, не була екзотикою. Перший канадський сфінкс народився 1966 року в домашньої кішки на ім’я Елізабет, звичайнісінької чорно-білої кішки, і мав генетичну мутацію.
Власник цього кошеняти згодом схрестив його з іншими безшерстими котами, і порода почала закріплюватися. Потім породу канадський сфінкс схрестили з девон-рекс, породою, що походить з Англії та має подібні великі вуха та дуже коротку шерсть. Проте переважали безшерсті кошенята.
Породу канадський сфінкс також називали канадським безшерстим котом, але зрештою вона отримала нинішню назву, оскільки зовнішній вигляд її представників нагадує зображення котів, знайдених у стародавньому Єгипті.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики канадського сфінкса
1.Вуха
2.Голова
3.Тіло
4.Хвіст
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих характеристик породи до загальної інформації про стан здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого канадського сфінкса
Вони можуть бути схильні до проблем із серцево-судинною системою
За умови правильного розведення коти породи канадський сфінкс здорові та ведуть активний спосіб життя. Проте вони мають ризик розвитку гіпертрофічної кардіоміопатії – серцевого стану, що може бути спадковим і характеризується потовщенням стінок серця. Звучить небезпечно, але в разі виникнення цей стан найчастіше можна контролювати за допомогою ліків. Регулярно відвідуйте свого ветеринарного лікаря, щоб запобігти будь-яким ускладненням.
Наскільки кіт безшерстий?
Щодо відсутності шерсті у котів породи канадський сфінкс, найцікавішим є те, що існують різні її ступені. Шкіра деяких котів на дотик нагадує замшу, тоді як в інших вона гладенька й ніжна. Деякі канадські сфінкси мають дещо густіші ділянки шерсті на носі та вухах або на лапах і хвості. Покрив канадського сфінкса нагадує шовковистий пух, але в жодному разі повністю безшерстих котів не існує.
Чому у цих котів великий живіт?
Будова тіла канадського сфінкса така, що він досить великий, навіть якщо виглядає тендітним. Можливо, так здається через відсутність шерсті, але насправді вони витривалі коти. Це стосується і їхнього тулуба. Їх часто називають пузанями, бо живот у них твердий і тугий, ніби вони щойно з'їли повну миску сухого корму. Як тоді годувати канадського сфінкса? Як не дивно, але через відсутність шерсті вони повинні їсти більше, ніж інші коти, що зазвичай мають достатньо шерсті, щоб зберігати тепло. Саме тому фахівці з розведення тварин дозволяють їсти крокети протягом дня°– корм залишають, щоб тварина могла перекусити в будь-який час.
Ветеринарний лікар може порадити контроль ваги для вашого собаки породи лабрадор з метою запобігти ожирінню. Ці прості заходи допоможуть контролювати потенційні проблеми.
Здоровий раціон – запорука здоров’я кота
Збалансоване здорове харчування відіграє основну роль у підтриманні здоров’я та краси котів породи канадський сфінкс. Їжа забезпечує енергію для підтримки життєво важливих функцій, а повноцінна формула харчування для канадського сфінкса має містити оптимально збалансований набір поживних речовин. Такий раціон допоможе сформувати оптимальне харчування, що не міститиме нестачі чи надлишку поживних речовин, адже і те, й інше може мати негативний вплив на здоров’я вашого кота.
Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. До того ж коти від природи пристосовані до вживання їжі маленькими порціями – від 7 до 10 разів на день. Рекомендована щоденна порція крокет, яку видають раз на день, дасть вашому коту змогу регулювати споживання корму.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого кота проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Період росту є важливим етапом у житті кошеняти. Це час великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Кошенята породи канадський сфінкс потребують значно більше енергії, білків, мінералів і вітамінів, ніж дорослі коти. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. Період росту кошеняти можна розділити на два етапи.
Від народження до 4 місяців:
Відлучення – це перехід кошеняти від рідкої їжі (або материнського молока) до твердої. Зазвичай цей період відповідає часу, коли в них ріжуться молочні зуби, на 3–6 тижні життя. У такому віці кошенята ще не вміють гризти, тому м’яка їжа (зволожені крокети або адаптований вологий корм) допомагають полегшити цей перехід. Між 4 і 12 тижнями після народження природний імунітет, який кошеня отримало з молозива (тобто першого молока) матері, знижується, а власна імунна система маляти ще поступово розвивається. У цей критичний час, який називається імунним провалом, для підтримки природного захисту організму кошенятам потрібен комплекс антиоксидантів, зокрема вітамін E. Кошенята переживають період інтенсивного росту, під час якого вони особливо чутливі та схильні до розладів травлення. У цей час їхній раціон не лише має бути висококалорійним для забезпечення енергетичних потреб росту, а й містити білки, що легко засвоюються ще незрілою травною системою. Пребіотики, зокрема фруктоолігосахариди, також сприяють здоровому травленню, роблячи мікрофлору кишечника більш збалансованою. Результат – це хороша робота кишечника. Корм кошеняти має містити омега-3 жирні кислоти (ЕПК та ДГК), які допомагають підтримувати правильний розвиток мозку та нервової системи.
Вік від 4 до 12 місяців:
Після четвертого місяця життя ріст кошеняти сповільнюється, тому рекомендовно давати корм із меншим вмістом жирів. Це особливо важливо після стерилізації тварини. У період від 4 до 7 місяців молочні зуби кошеняти випадають і замінюються постійними. Коли вже виросли постійні зуби, кошеняті варто обирати крокети адаптованої форми та текстури, які легко захоплювати та розгризати, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини. До 12 місяців імунна система кошеняти породи канадський сфінкс все ще поступово розвивається. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили вашого улюбленця в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Адаптований рівень калорій та збалансований вміст вітамінів і мінералів, зокрема вітаміну B, допомагають підтримувати здоровий ріст кота й водночас покращити захисну функцію шкіри. Травна система поступово формується й досягає повної зрілості до дванадцяти місяців. Після цього коти можуть споживати корм для дорослих тварин.
Основні цілі харчування для дорослих котів породи канадський сфінкс:
Задоволення високих потреб у енергії. Для компенсації відсутності шерсті коти породи канадський сфінкс мають дуже швидкий метаболізм, який допомагає регулювати температуру тіла за допомогою процесу терморегуляції. У цьому процесі використовується значна кількість енергії, тому корм має бути багатий на жири та білки, щоб задовольнити потреби в харчуванні.
Збереження здоров’я шкіри та зменшення її подразнення, підтримка її захисної функції певними поживними речовинами, як-от жирними кислотами омега-3 та омега-6.
Підтримка функції та здоров’я серцево-судинної системи. Гіпертрофічна кардіоміопатія – це спадкове захворювання серця, до якого, як відомо, схильна порода канадський сфінкс. Раціон, багатий на таурин, допомагає покращити роботу серцевого м’яза.
Підтримання належної гігієни ротової порожнини завдяки формі крокети, що адаптована до розміру їхньої щелепи, та її текстурі, яка стимулює розгризання та забезпечує механічне очищення під час її розгризання.
Підтримка здоров’я сечовивідної системи.
У зрілого кота – віком понад 12 років – іноді також можуть виникати проблеми із засвоєнням їжі. Щоб підтримувати вагу кота, що старіє, і знизити ризик дефіциту, йому слід давати корм високого ступеня засвоюваності, що містить усі необхідні поживні речовини.
З часом дорослішання коти дедалі частіше страждають від проблем із зубами, а в деяких зрілих котів також може притуплятися відчуття смаку й нюху, що може призвести до втрати апетиту і меншого споживання корму. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати форму, розмір і твердість крокет, адже їхні щелепи тепер можуть бути більш чутливими та вразливими.
Зауважте, що оптимальна кількість калорій залежить від способу життя кота, навіть якщо він старіє. Зрілому котові, який продовжує регулярно виходити гуляти, підійде раціон із трохи більшим вмістом жиру. З іншого боку, старіння не зменшує ризик ожиріння домашніх котів. Варто й далі уважно стежити за кількістю спожитих калорій. Для них найкраще підходить корм із помірним вмістом жиру.
Догляд за канадським сфінксом
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Пластичне тіло тварини виглядає витонченим і струнким. Коти породи канадський сфінкс – справжні спортсмени. Вони мають природну схильність до лазіння, особливо якщо хочуть дістати речі, що перебувають поза зоною досяжності для них. Вони дуже полюбляють ігри – це не ті коти, що цілими днями валятимуться на дивані. Потреба в русі робить їх ще більш допитливими та підтримує їхню фізичну форму. Швидкий метаболізм іде цій породі на користь: він підвищує апетит. Будьте обережними: у той час як багато котів гуляють надворі, представників цієї породи слід тримати в приміщенні через делікатність їхньої шкіри, яку необхідно захищати від сонця.
Хоча шерсть котів породи канадський сфінкс дуже рідка, це не означає, що вони не потребують грумінгу – просто його проводять в іншій формі. Пухоподібна шерсть вимагає ледве не більше уваги, ніж шерсть їхніх пухнастих побратимів. Для найкращого захисту необхідно часто наносити на неї олію без запаху або зволожувальний крем (схвалені ветеринаром) – так само, як люди доглядають за своєю шкірою, щоб зробити її м’якою та шовковистою. Для найкращого догляду за котом цієї породи також рекомендовано робити щотижневі ванни зі зволожувальним шампунем, безпечним для домашніх тварин, щоб уникнути потрапляння шкірного жиру на предмети домашнього побуту. Шкіра канадського сфінкса спадає ніжними складками на його тіло й потребує уваги під час купання – її необхідно тримати в чистоті. У крайньому випадку можна використати серветки для немовлят.
Відомі своєю люб’язністю, коти породи канадський сфінкс завзяті та сповнені жаги догоджати й вчитися. Вони демонструють високі розумові здібності та потужний рівень енергії – риси, що сприяють засвоєнню навичок. Канадський сфінкс надзвичайно відданий: він отримує задоволення від спілкування з господарем і цінує ці стосунки. Дресирування, що передбачає позитивне підкріплення, дає найкращі результати.
7/7
Усе про канадського сфінкса
Як свідчать відгуки шанувальників породи канадський сфінкс, ці коти стають частиною родини. Активні, ніжні та ласкаві – це лише невеликий перелік прикметників, якими описують цих унікальних котів. Канадський сфінкс вимагає чимало уваги з боку людини, і він буде не дуже задоволений, якщо його залишать на самоті. Відомо, що канадський сфінкс чудово ладнає з дітьми та іншими тваринами.
Порода, як ви здогадалися, схильна до шкірних захворювань і сонячних опіків. У шкірі канадського сфінкса немає меланіну – пігменту, який захищає від поглинання шкідливих УФ-променів. Намагайтеся не допускати потрапляння тварини під сонячне світло, але якщо цього важко уникнути, обговоріть із ветеринарним лікарем використання сонцезахисного крему, безпечного для домашніх тварин. Щоб уникнути потенційних проблем зі шкірою, необхідне регулярне купання. У котів цієї породи також є ризик розвитку гіпертрофічної кардіоміопатії, спадкового серцевого захворювання. Підтримувати здоров’я канадського сфінкса допоможуть регулярні візити до ветеринарного лікаря.
Докладніше на цю тему
Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про котів. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою