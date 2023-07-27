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Sphynx Adult

Sphynx Adult

Сухий корм для котів

Сфінкс Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи сфінкс віком від 12 місяців.

Наявні розміри

400g

2kg

10kg

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Особливі щелепи сфінкса

Ця спеціально розроблена потовщена трикутна крокета, адаптована для щелеп кота породи сфінкс, заохочує до розгризання, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.

Високий рівень енергії

Висококалорійна формула з підвищеним вмістом жиру (23%) відповідає підвищеним потребам в енергії цих безшерстих котів.

Підтримання здоров'я шкіри

Ексклюзивний комплекс нутрієнтів допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри. Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6 для підтримання здоров’я шкіри.

Здоров’я серця

Таурин, ЕПК і ДГК допомагають підтримувати здорову роботу серця.

Здоров’я сечовидільної системи

Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р