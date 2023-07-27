Sphynx Adult
Сухий корм для котів
Сфінкс Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи сфінкс віком від 12 місяців.
Наявні розміри
400g
2kg
10kg
Особливі щелепи сфінкса
Ця спеціально розроблена потовщена трикутна крокета, адаптована для щелеп кота породи сфінкс, заохочує до розгризання, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.
Високий рівень енергії
Висококалорійна формула з підвищеним вмістом жиру (23%) відповідає підвищеним потребам в енергії цих безшерстих котів.
Підтримання здоров'я шкіри
Ексклюзивний комплекс нутрієнтів допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри. Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6 для підтримання здоров’я шкіри.
Здоров’я серця
Таурин, ЕПК і ДГК допомагають підтримувати здорову роботу серця.
Здоров’я сечовидільної системи
Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Щоденна кількість
|49 г
|60 г
|70 г
|80 г
|Щоденна кількість Підвищена активність
|56 г
|69 г
|81 г
|92 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|28 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|39 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|48 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|59 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Щоденна кількість (крокети + пауч) Підвищена активність
|36 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|49 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|61 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|72 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty