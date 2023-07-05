Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Азійська кішка

Вони дуже ніжні, люблять гратися та хочуть брати участь у всьому, що робить власник.
Asian adult black and white

Про азійських котів

Азійські коти жваві, стрункі й енергійні. Ця порода складається з п’яти різновидів: рівного забарвлення, азійський димчастий, азійський темний, азійський таббі та напівдовгошерстий (тифані).

Представники цієї породи товариські та впевнені в собі, добре вживаються з іншими котами, але можуть проявляти впертість. Вони не дуже шумні, але можуть голосом реагувати на звернення до себе.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 14-15 р.
Жвавий / Дружелюбний / Галасливий / Енергійний / Ніжний / Розумний / Впевнений

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Добре ладнають із людьми

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою