Азійська кішка

Азійські коти жваві, стрункі й енергійні. Ця порода складається з п’яти різновидів: рівного забарвлення, азійський димчастий, азійський темний, азійський таббі та напівдовгошерстий (тифані).

Представники цієї породи товариські та впевнені в собі, добре вживаються з іншими котами, але можуть проявляти впертість. Вони не дуже шумні, але можуть голосом реагувати на звернення до себе.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)