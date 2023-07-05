Азійська кішка
Про азійських котів
Азійські коти жваві, стрункі й енергійні. Ця порода складається з п’яти різновидів: рівного забарвлення, азійський димчастий, азійський темний, азійський таббі та напівдовгошерстий (тифані).
Представники цієї породи товариські та впевнені в собі, добре вживаються з іншими котами, але можуть проявляти впертість. Вони не дуже шумні, але можуть голосом реагувати на звернення до себе.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 14-15 р.
Жвавий / Дружелюбний / Галасливий / Енергійний / Ніжний / Розумний / Впевнений
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Добре ладнають із людьми
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