Усе, що слід знати про породу

Американські короткошерсті коти, що славляться спокійним і добродушним характером, також досить грайливі. Завдяки цьому вони популярні в родинах, особливо тому що добре ладнають із дітьми. Загалом вони також добре уживаються з іншими котами й собаками.

Ці коти-мореплавці, яких завезли в США перші поселенці в 1600-х роках, використовувалися для захисту кораблів від мишей та інших гризунів. Після прибуття в США вони незабаром стали невід’ємною частиною будинків. Зрештою, американці прийняли їх у власні родини.

Американські короткошерсті – коти середнього розміру, які вирізняються красивим і різноманітним забарвленням та плямами. У межах породи виділяють понад 60 варіантів забарвлення. Безсумнівно, одне з найефектніших – сріблясте, часом із чорним візерунком.

Це короткошерста порода котів, тому вона не вимагає особливого догляду від власників. Крім того, ці коти також відомі загалом хорошим здоров’ям. Тривалість життя американського короткошерстого кота довша за середньостатистичну: зазвичай вони живуть від 15 до 20 років.

Ця стійкість частково пояснюється їх походженням як самодостатніх котів-мисливців. Коротше кажучи, цього відважного кота мало що бентежить.

Американські короткошерсті коти полюбляють гратися, але й не менш щасливі, коли згорнуться клубочком на дивані. До того ж вони демонструють ідеальне поєднання незалежності та ніжності. Хоча ці коти певною мірою люблять займатися своїми справами, вони також цінують увагу та пестощі з боку власників, до яких вони часто міцно прив’язуються.