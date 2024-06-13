Поговоримо про американських короткошерстих
Цю популярну породу, що вважається американськими предками сімейства котячих у США, було завезено з Європи в 1600-х роках. В американських короткошерстих котів, які використовувалися моряками для боротьби з гризунами на борту кораблів, і сьогодні зберігається мисливський інстинкт (уважно стежте за комп’ютерною мишею…). Сильні, рухливі та жваві, вони також вирізняються гарним і різноманітним забарвленням. Проте насамперед американський короткошерстий кіт – це ніжний і ласкавий домашній улюбленець, який сильно прив’язується до своїх власників.
Офіційна назва: Американська короткошерста
Походження: США
Довжина шерсті1 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Потреба в грумінгу2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Рівень галасливості1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
Сумісність з іншими домашніми тваринами4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*3 out of 5
Пристосованість до життя у приміщенні та надворі3 out of 5
|Самці
|Самка
|20.5 - 25.5 cm
|20.5 - 25.5 cm
|Вага
|Вага
|5 - 7 kg
|3.5 - 5 kg
|Етапи життя
|Кошеня старшого віку
|Дорослий
|4 to 12 months
|1 to 7 years
|Зрілий
|Літній
|7 to 12 years
|From 12 years
Знайомтеся: американська короткошерста
Усе, що слід знати про породу
Американські короткошерсті коти, що славляться спокійним і добродушним характером, також досить грайливі. Завдяки цьому вони популярні в родинах, особливо тому що добре ладнають із дітьми. Загалом вони також добре уживаються з іншими котами й собаками.
Ці коти-мореплавці, яких завезли в США перші поселенці в 1600-х роках, використовувалися для захисту кораблів від мишей та інших гризунів. Після прибуття в США вони незабаром стали невід’ємною частиною будинків. Зрештою, американці прийняли їх у власні родини.
Американські короткошерсті – коти середнього розміру, які вирізняються красивим і різноманітним забарвленням та плямами. У межах породи виділяють понад 60 варіантів забарвлення. Безсумнівно, одне з найефектніших – сріблясте, часом із чорним візерунком.
Це короткошерста порода котів, тому вона не вимагає особливого догляду від власників. Крім того, ці коти також відомі загалом хорошим здоров’ям. Тривалість життя американського короткошерстого кота довша за середньостатистичну: зазвичай вони живуть від 15 до 20 років.
Ця стійкість частково пояснюється їх походженням як самодостатніх котів-мисливців. Коротше кажучи, цього відважного кота мало що бентежить.
Американські короткошерсті коти полюбляють гратися, але й не менш щасливі, коли згорнуться клубочком на дивані. До того ж вони демонструють ідеальне поєднання незалежності та ніжності. Хоча ці коти певною мірою люблять займатися своїми справами, вони також цінують увагу та пестощі з боку власників, до яких вони часто міцно прив’язуються.
2 факти про американську короткошерсту породу
1. Президентські амбіції
Чи відомо вам, що американська короткошерста кішка навіть потрапила до Білого дому? У сім’ї колишнього президента Джорджа Буша була кішка цієї породи, яку звали Індія.
2. Happy 400th birthday
It is thought that some of the American Shorthair’s ancestors may have travelled on board the ‘Mayflower’ herself. If that was the case then 2020 would have marked the 400th anniversary of the breed. So, many happy returns to this classic American cat!
Історична довідка про породу
Хоча в США американського короткошерстого кота вважають власною породою, її коріння – це Європа. Однак у 1600-х роках в Америку цих котів завезли мандрівники, які шукали щастя у відкритому морі.
У ті часи цих перших американських котів використовували для захисту коштовних запасів і вантажів на кораблях від мишей і щурів. Ці сильні тварини з міцними лапами мали гострий розум, а також славилися шерстю з різноманітними кольорами й візерунками.
Після прибуття в США їх спочатку використовували фермери й власники магазинів завдяки їхнім мисливським навичкам. Однак незабаром люди також побачили, що це чудові домашні тварини. Саме тоді вони стали популярними домашніми улюбленцями.
Пізніше, у 1800-х роках, різко зросла кількість виставок котів. Тому було вирішено вивести представника цієї породи. У 1906 році було офіційно представлено «домашнього короткошерстого кота».
Нарешті, на початку 1960-х років породу було перейменовано в «американську короткошерсту», яку ми знаємо сьогодні. У 1965 році справжньою вишенькою на торті стало проголошення американського короткошерстого кота «Найкращим котом року» Асоціацією любителів котів (CFA – Cat Fanciers Association). Як стверджують прихильники, цей щорічний титул є справедливим визнанням заслуг.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики американської короткошерстої породи
1.Голова
2.Тіло
3.Хвіст
4.Шерсть
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду стану здоров’я – ось кілька цікавих фактів про американську короткошерсту
Вони дещо схильні до захворювання серця
Хоча загалом це здорова порода, середня тривалість життя якої становить від 15 до 20 років, американський короткошерстий кіт може бути схильним до кількох проблем зі здоров’ям. Одне з найпоширеніших захворювань – гіпертрофічна кардіоміопатія, тобто потовщенням серцевого м’яза. Симптоми можуть включати прискорене дихання, загальну втому та байдужість до їжі. Хоча ця хвороба, на жаль, досі невиліковна, з нею цілком можна впоратися. Your vet will be able to advise on a combination of medication and a bespoke diet for your American Shorthair.
Важливо пильно стежити за їхньою вагою
Ще одна особливість породи «американська короткошерста» – її схильність набирати вагу. Ця порода особливо схильна до ожиріння, тому без належних вправ і відповідного раціону коти можуть легко набрати зайву вагу. Це особливо стосується кастрованих котів. Якщо ваш американський короткошерстий кіт набирає вагу, йому може знадобитися програма індивідуального харчування. Зверніться за порадою до ветеринарного лікаря, а також уникайте будь-яких шкідливих ласощів.
Вони також схильні до проблем із суглобами
Зокрема, коти породи «американська короткошерста» можуть бути схильні до дисплазії кульшового суглоба, спадкового захворювання, за якого гніздова частина неправильно з’єднана з кулястою частиною. Це захворювання може мати різні видимі ознаки: наприклад, кіт може почати повільно рухатися, кульгати чи уникати стрибків. Хоча це захворювання невиліковне, з ним можна впоратися. Залежно від важкості захворювання, полегшити симптоми можна за допомогою контролю ваги, ліків і операції. Choosing a responsible breeder can also reduce the risk, as they will be screening for the condition in the kittens’ parents, and it’s important to keep your cat’s weight in check too.a
Здоровий раціон – запорука здоров’я кота
Індивідуальне здорове харчування відіграє основну роль у підтримці здоров’я та краси американських короткошерстих котів. Їжа забезпечує енергію для підтримки життєво важливих функцій, а повноцінна формула харчування для котів має містити спеціально збалансований набір поживних речовин. Такий раціон допоможе сформувати оптимальне харчування, що не міститиме нестачі чи надлишку поживних речовин, адже і те, й інше може мати негативний вплив на здоров’я вашого кота. Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. До того ж коти від природи пристосовані до вживання їжі маленькими порціями – від 7 до 10 разів на день. Залишивши котові його рекомендований щоденний раціон крокет на весь день, ви дасте йому змогу самостійно регулювати споживання їжі. Як не дивно, якщо кіт отримує лише одну-дві порції на день, його вага зростає більше, ніж у кота, який їсть на вимогу. Вказані рекомендації стосуються здорових тварин. Якщо у вашого кота проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Період росту – важливий етап у житті кошеняти: це час великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Потреби цуценят породи «американська короткошерста» в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих котів. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. Ріст кошеняти можна розділити на два етапи:
Формування
Від народження до 4 місяців
Відлучення – це перехід кошеняти від рідкої їжі (або материнського молока) до твердої. Зазвичай цей період відповідає часу, коли в них ріжуться молочні зуби, на 3–6 тижні життя. У такому віці кошенята ще не вміють гризти, тому м’яка їжа (зволожені крокети або адаптований вологий корм) допомагають полегшити цей перехід.
Між 4-м і 12-м тижнями після народження
природний імунітет, який кошеня отримує з молозива матері (тобто першого молока), зменшується, аж поки поступово розвинеться власна імунна система кошеняти. У цей критичний час, який називається імунним пробілом, організм потребує комплексу антиоксидантів, включно з вітаміном Е, для підтримки природних захисних сил. Кошенята переживають період інтенсивного росту, під час якого вони особливо чутливі та схильні до розладів травлення. У цей час їхній раціон має бути не лише висококалорійним для підтримки дедалі більших потреб росту, але й містити білки, що легко засвоюються ще незрілою травною системою. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника. Результат – хороша робота кишечника. Їжа кошеняти має містити жирні кислоти омега-3 (ЕПК й ДГК), які допомагають підтримувати правильний розвиток мозку та нервової системи.
Консолідація та гармонізація: від 4 до 12 місяців
Після четвертого місяця життя ріст кошеняти сповільнюється, тому рекомендовно давати корм із меншим вмістом жирів. Це особливо важливо після стерилізації тварини. У період від 4 до 7 місяців молочні зуби кошеняти випадають і замінюються постійними. Коли з’являються постійні зуби, кошенят потрібно годувати крокетами достатньо великого розміру, щоб заохотити їх розгризати. До 12 місяців імунна система кошенят американської короткошерстої породи продовжує поступово розвиватися. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном Е, допомагає підтримувати природні захисні сили вашого улюбленця в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Травна система поступово формується й досягає повної зрілості до дванадцяти місяців. Після цього коти можуть споживати корм для дорослих тварин.
Окрім підтримки здоров’я сечовивідної системи, що важливо для всіх котів, серед основних цілей харчування для дорослих американських короткошерстих котів можна назвати такі:
Підтримка оптимальної ваги цього сильного кота з міцною будовою тіла завдяки поєднанню помірного вмісту жирів і збалансованої волокнистої їжі з правильно підібраним вмістом високоякісних білків, збагачених L-карнітином, що важливо для здорового обміну жирів.
Збереження здоров’я їхньої шкіри та краси
короткої блискучої шерсті завдяки збагаченому вмісту
цільових поживних речовин, як-от специфічні амінокислоти, вітаміни та жирні кислоти омега-3 і
омега-6.
Підтримка оптимального травлення та балансу кишкової флори за допомогою
легкозасвоюваних білків і пребіотиків.
Підтримання належної гігієни ротової порожнини
завдяки формі крокет, адаптованій до їхньої великої квадратної щелепи, і текстурі,
яка спонукає до розгризання.
У зрілого кота – віком понад 12 років – іноді також можуть виникати проблеми із засвоєнням їжі. Щоб підтримувати вагу кота, що старіє, і знизити ризик дефіциту, йому слід давати корм високого ступеня засвоюваності, що містить усі необхідні поживні речовини.
З роками коти дедалі частіше страждають
від проблем із зубами, а в деяких літніх котів також може притуплятися відчуття смаку й нюху,
що призводить до зменшення споживання їжі. Щоб вони могли
й надалі повноцінно харчуватися, слід ураховувати форму, розмір і твердість крокет,
адже їхні щелепи тепер можуть бути крихкішими й вразливішими.
Зверніть увагу, що оптимальна кількість калорій
залежить від способу життя кота, навіть якщо він старіє.
Зрілому котові, який далі регулярно виходить гуляти, підійде раціон із
трохи більшим вмістом жиру. З іншого боку, старіння не зменшує ризик
ожиріння домашніх котів. Варто й далі уважно стежити за кількістю
спожитих ними калорій. Для них найкраще підходить корм із помірним вмістом жиру.
Догляд за американською короткошерстою
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
With their laid-back temperament, the American Shorthair tends to have a fairly relaxed approach to life. However, this does mean they can be prone to gaining weight, if they don’t have enough exercise, which can have serious consequences for their health. One good way to keep your American Shorthair in shape is with daily play sessions together. This will help to ensure they burn off some calories. A cat tree can also provide a good source of activity and mental interest for them. You'll probably find if you have another cat, they'll get some exercise with their kitty companion.
A very easy breed to look after in terms of grooming, the clue is in the name with the American Shorthair. Their short, smooth coats require just a weekly combing or brushing. Also, while the American Shorthair does tend to shed a little bit, it’s only an average amount. In addition, they should have their teeth brushed daily to prevent any dental problems and nails trimmed as needed – though they should have a scratching post, too, as this is important for their well-being. Ears should also be checked regularly for any debris, wax or irregularities. If you have questions or concerns, consult your veterinarian. Lastly, it is recommended that your American Shorthair has a professional grooming session from time to time.
With their strong hunting instinct, the American Shorthair will take pleasure in chasing anything that moves. As such, it’s best to keep them apart from other smaller pets to avoid any incidents. However, they normally get along well with other cats and dogs and usually settle in well to life in the domestic home. Because of their natural intelligence and innate hunting skills, American Shorthairs will enjoy having some toys to play with (if these have a ‘hunting’ element to them so much the better or your curtains may become easy prey). A scratching post will also help to divert them away from the legs of your best table.
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All about American Shorthairs
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про котів. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
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