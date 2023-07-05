Коти породи курильський бобтейл можуть мати коротку або напівдовгу шерсть. Їх наділено вельми дружелюбним, урівноваженим і миролюбним характером. Ці коти вирізняються чудовим здоров’ям, врівноваженою натурою, а також довірливістю та товариськістю.

Їх складно розсердити, і вони добре пристосовуються до будь-якого середовища. Ці тварини добре ладнають з іншими котами, дітьми й собаками.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)