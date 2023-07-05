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Курильський бобтейл

Курильські бобтейли добре ладнають з іншими тваринами й людьми. Тому ці невимушені, грайливі коти легко призвичаюються до будь-якої домівки й сильно прив’язуються до своїх власників і всіх членів сім’ї.
Kurilian bobtail adult black and white

Про породу курильський бобтейл

Коти породи курильський бобтейл можуть мати коротку або напівдовгу шерсть. Їх наділено вельми дружелюбним, урівноваженим і миролюбним характером. Ці коти вирізняються чудовим здоров’ям, врівноваженою натурою, а також довірливістю та товариськістю.

Їх складно розсердити, і вони добре пристосовуються до будь-якого середовища. Ці тварини добре ладнають з іншими котами, дітьми й собаками.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Курильські острови
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-20 р.
Дружелюбний / Дружелюбний / Спокійний / Тихий / Активний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Дерево для котів є необхідним

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