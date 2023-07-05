Курильський бобтейл
Про породу курильський бобтейл
Коти породи курильський бобтейл можуть мати коротку або напівдовгу шерсть. Їх наділено вельми дружелюбним, урівноваженим і миролюбним характером. Ці коти вирізняються чудовим здоров’ям, врівноваженою натурою, а також довірливістю та товариськістю.
Їх складно розсердити, і вони добре пристосовуються до будь-якого середовища. Ці тварини добре ладнають з іншими котами, дітьми й собаками.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Курильські острови
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-20 р.
Дружелюбний / Дружелюбний / Спокійний / Тихий / Активний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Дерево для котів є необхідним
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