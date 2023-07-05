Менська
Про котів менської породи
Коти менської породи дуже спокійні та вирізняються високою кмітливістю. Вони орієнтовані на людей і сильно прив’язуються до сімей, у яких живуть. Вони добре ладнають з іншим домашніми улюбленцями та дітьми. Головне – правильно їх познайомити.
Ці врівноважені та спокійні коти дуже ласкаві та не люблять подовгу залишатися наодинці. Саме тому, якщо ви плануєте часто залишати свого улюбленця самого вдома, варто замислитися про придбання другого менського кота.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 8-14 р.
Врівноважений / Дружелюбний / Тихий / Грайливий
Ключові факти
Може жити у помешканні та надворі
Потребують помірного грумінгу
Добре ладнають із людьми
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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