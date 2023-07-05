Коти менської породи дуже спокійні та вирізняються високою кмітливістю. Вони орієнтовані на людей і сильно прив’язуються до сімей, у яких живуть. Вони добре ладнають з іншим домашніми улюбленцями та дітьми. Головне – правильно їх познайомити.

Ці врівноважені та спокійні коти дуже ласкаві та не люблять подовгу залишатися наодинці. Саме тому, якщо ви плануєте часто залишати свого улюбленця самого вдома, варто замислитися про придбання другого менського кота.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)