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Єгипетська мау

Шанувальники породи вважають, що єгипетські мау мають найкращу реакцію серед усіх котів.
Egyptian mau black and white

Про котів породи єгипетська мау

Єгипетська мау – грайлива й активна порода котів, що вирізняється неабияким розумом. Це товариські коти, які полюбляють спілкуватися з власниками й дуже до них прив’язуються.

Коти породи єгипетська мау добре ладнають з іншими тваринами, зокрема із собаками, а також люблять гратися з іграшками. Вони допитливі, але тримаються осторонь незнайомих людей.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Єгипет
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 13-16 р.
Жвавий / Активний / Емоційний / Грайливий / Розумний

Ключові факти

Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Може легко лякатися

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

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Як піклуватися про здоров’я кота

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