Єгипетська мау
Про котів породи єгипетська мау
Єгипетська мау – грайлива й активна порода котів, що вирізняється неабияким розумом. Це товариські коти, які полюбляють спілкуватися з власниками й дуже до них прив’язуються.
Коти породи єгипетська мау добре ладнають з іншими тваринами, зокрема із собаками, а також люблять гратися з іграшками. Вони допитливі, але тримаються осторонь незнайомих людей.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Єгипет
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 13-16 р.
Жвавий / Активний / Емоційний / Грайливий / Розумний
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Може легко лякатися
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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