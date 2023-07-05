Єгипетська мау – грайлива й активна порода котів, що вирізняється неабияким розумом. Це товариські коти, які полюбляють спілкуватися з власниками й дуже до них прив’язуються.

Коти породи єгипетська мау добре ладнають з іншими тваринами, зокрема із собаками, а також люблять гратися з іграшками. Вони допитливі, але тримаються осторонь незнайомих людей.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)