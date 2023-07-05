Німецький рекс
Про породу німецький рекс
Коти породи гавана браун – допитливі, грайливі й орієнтовані на людей. Вони потребують багато уваги й відповідають на неї великою ніжністю. Цей допитливий і розумний кіт пристосовується до більшості ситуацій.
Людське товариство та взаємодія з людьми є необхідною умовою для цієї породи. Вони добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Коти породи гавана браун вирізняються великою цікавістю й охоче беруть участь у всьому, що відбувається в домі.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Німеччина
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Грайливий / Ніжний / Відданий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Добре ладнають із людьми
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
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