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Німецький рекс

Німецький рекс має самостійний, але ніжний характер.
German Rex adult black and white

Про породу німецький рекс

Коти породи гавана браун – допитливі, грайливі й орієнтовані на людей. Вони потребують багато уваги й відповідають на неї великою ніжністю. Цей допитливий і розумний кіт пристосовується до більшості ситуацій.

Людське товариство та взаємодія з людьми є необхідною умовою для цієї породи. Вони добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Коти породи гавана браун вирізняються великою цікавістю й охоче беруть участь у всьому, що відбувається в домі.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Німеччина
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Грайливий / Ніжний / Відданий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Добре ладнають із людьми

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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