Кіт тонкінської породи

Коти тонкінської породи люблять компанію людей, і їм подобається бути в центрі уваги.

Коти тонкінської породи дуже товариські. Їм краще жити разом з іншими котами. Розумні й щедрі на почуття коти тонкінської породи намагаються брати участь у всьому, що відбувається вдома.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)