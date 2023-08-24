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Кіт тонкінської породи

Коти тонкінської породи дуже галасливі й одразу повідомляють власників про свої потреби.

Tonkinese adult black and white

Про тонкінську породу

Коти тонкінської породи люблять компанію людей, і їм подобається бути в центрі уваги.

Коти тонкінської породи дуже товариські. Їм краще жити разом з іншими котами. Розумні й щедрі на почуття коти тонкінської породи намагаються брати участь у всьому, що відбувається вдома.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: М’янма
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 10-16 р.
Активний / Ніжний / Кмітливий / Дружелюбний

Ключові факти

Потребує багато уваги
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі

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