Девон-рекс
Про породу девон-рекс
Девон-рекс – грайливі, дещо пустотливі коти, віддані своєму власникові. Вони почуваються найщасливішими, коли їх власник поруч і може погратися з ними. Ці завзяті маленькі коти добре впишуться в гамірливу домівку, адже вони обожнюють компанію людей.
Це орієнтована на людей порода, що добре почувається у великих родинах. Ці коти прекрасно ладнають із дітьми та іншими домашніми тваринами. У девонів може бути підвищений апетит, тому слід обмежувати їхній раціон, якщо вони починають занадто стрімко набирати вагу. Особливо це стосується кастрованих котів.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Дружелюбний / Енергійний / Ніжний / Галасливий / Грайливий
Ключові факти
Багато часу потрібно приділяти грумінгу
Потребує перебування надворі
Добре ладнають із людьми
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