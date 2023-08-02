Девон-рекс – грайливі, дещо пустотливі коти, віддані своєму власникові. Вони почуваються найщасливішими, коли їх власник поруч і може погратися з ними. Ці завзяті маленькі коти добре впишуться в гамірливу домівку, адже вони обожнюють компанію людей.

Це орієнтована на людей порода, що добре почувається у великих родинах. Ці коти прекрасно ладнають із дітьми та іншими домашніми тваринами. У девонів може бути підвищений апетит, тому слід обмежувати їхній раціон, якщо вони починають занадто стрімко набирати вагу. Особливо це стосується кастрованих котів.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)