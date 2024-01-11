Усе, що слід знати про породу



Мальтійська болонка, укрита з голови до лап шовковистими білими пасмами, тримається прямо, тому має майже королівську поставу. І така характеристика насправді цілком доречна, тому що ці крихітні собаки вважаються однією з аристократичних порід у собачому світі. Насправді, здається, їх шанували в стародавніх культурах Єгипту, Греції та Риму.

За часів Стародавнього Риму мальтійська болонка була чимось на зразок ознаки статусу чи символу моди, а жінки з вищого класу носили цих собак майже як аксесуар. Пізніше популярність цієї породи знову зросла в 1800-х роках, коли вона стала фаворитом серед королівських осіб, включно з кількома королевами Англії. Це означало, що її представники також були незмінними учасниками ранніх виставок собак.

Сьогодні мальтійська болонка – популярний вибір провідних зірок. Серед відомих власників мальтійської болонки – Мерилін Монро, Джейн Фонда та Елізабет Тейлор, а також сучасні знаменитості, як-от Еллен Дедженерес і Джессіка Сімпсон.

Незважаючи на маленький розмір, ці відважні звірята досить впевнені та їх нелегко збентежити. Насправді мальтійська болонка іноді навіть може бути трохи вперта, тому їй піде на користь раннє дресирування. Як дуже розумна тварина мальтійська болонка швидко вчиться. Представники цієї породи також виходять добрими сторожовими собаками – принаймні з точки зору гавкання, а ще, хоч як дивно, фізичної поведінки. Нестачу габаритів вони компенсують характером.

Маючи досить міцну конституцію, мальтійська болонка – порода з добрим здоров’ям і великою тривалістю життя. Насправді багато мальтійців можуть прожити до 13 років, а в деяких випадках навіть більше.

Через маленькі габарити мальтійські болонки не рекомендуються для родин із малюками або маленькими дітьми, особливо тому що вони іноді також можуть бути трохи галасливими. Крім того, ці тварини не люблять довго залишатися наодинці, тому найкраще підходять людям, які перебувають удень вдома або беруть їх із собою на роботу.

Але в усіх інших випадках ці тварини – відмінні універсальні домашні улюбленці. Насправді мальтійська болонка часто з’являється в списках найпопулярніших у світі порід собак.