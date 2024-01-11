Поговорімо про породу мальтійська болонка
Відомі своєю розкішною шерстю, мініатюрними розмірами та надзвичайно милими рисами, мальтійські болонки – це також дружелюбна порода собак із легким характером. Вони ціняться як гарні тварини-компаньйони, оскільки створюють міцні зв’язки зі своїми власниками та складають чудову компанію. Це одна з найдрібніших порід, заввишки лише 23 см (9 дюймів), що робить її представників ідеально пристосованими до тримання на колінах. Не дивно, що їх люблять усі – від членів королівських сімей до найвідоміших голлівудських акторів.
Офіційна назва: Мальтійська болонка
Інші назви: Мелітайський собака, собака римських матрон, мальтійський бішон, мальтійський собака-лев, мальтійський тер’єр
Походження: Італія
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу4 out of 5
Інтенсивність линяння2 out of 5
Схильність до гавкання5 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*1 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод1 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*5 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|21 - 23 cm
|18 - 23 cm
|Вага
|Вага
|3 - 4 kg
|3 - 4 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Від 8 до 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою мальтійська болонка
Усе, що слід знати про породу
Мальтійська болонка, укрита з голови до лап шовковистими білими пасмами, тримається прямо, тому має майже королівську поставу. І така характеристика насправді цілком доречна, тому що ці крихітні собаки вважаються однією з аристократичних порід у собачому світі. Насправді, здається, їх шанували в стародавніх культурах Єгипту, Греції та Риму.
За часів Стародавнього Риму мальтійська болонка була чимось на зразок ознаки статусу чи символу моди, а жінки з вищого класу носили цих собак майже як аксесуар. Пізніше популярність цієї породи знову зросла в 1800-х роках, коли вона стала фаворитом серед королівських осіб, включно з кількома королевами Англії. Це означало, що її представники також були незмінними учасниками ранніх виставок собак.
Сьогодні мальтійська болонка – популярний вибір провідних зірок. Серед відомих власників мальтійської болонки – Мерилін Монро, Джейн Фонда та Елізабет Тейлор, а також сучасні знаменитості, як-от Еллен Дедженерес і Джессіка Сімпсон.
Незважаючи на маленький розмір, ці відважні звірята досить впевнені та їх нелегко збентежити. Насправді мальтійська болонка іноді навіть може бути трохи вперта, тому їй піде на користь раннє дресирування. Як дуже розумна тварина мальтійська болонка швидко вчиться. Представники цієї породи також виходять добрими сторожовими собаками – принаймні з точки зору гавкання, а ще, хоч як дивно, фізичної поведінки. Нестачу габаритів вони компенсують характером.
Маючи досить міцну конституцію, мальтійська болонка – порода з добрим здоров’ям і великою тривалістю життя. Насправді багато мальтійців можуть прожити до 13 років, а в деяких випадках навіть більше.
Через маленькі габарити мальтійські болонки не рекомендуються для родин із малюками або маленькими дітьми, особливо тому що вони іноді також можуть бути трохи галасливими. Крім того, ці тварини не люблять довго залишатися наодинці, тому найкраще підходять людям, які перебувають удень вдома або беруть їх із собою на роботу.
Але в усіх інших випадках ці тварини – відмінні універсальні домашні улюбленці. Насправді мальтійська болонка часто з’являється в списках найпопулярніших у світі порід собак.
2 факти про породу мальтійська болонка
1. Хода як у єгиптянина
Вважалося, що пращури сучасної мальтійської болонки могли лікувати людей від хвороб, і це особливо цінувалося в Стародавньому Єгипті. Тому на артефактах того періоду знаходять зображення собак, схожих на мальтійську болонку. Є навіть уціліла модель.
2. Необхідність бути готовими до труднощів
Часто запитують про те, як чистити хутро навколо очей мальтійської болонки. Іноді воно може забруднюватися, якщо, наприклад, у тварини блокується слізна протока – у такому разі також потрібно відвідати ветеринарного лікаря. Хутро можна очищати за допомогою вологої тканини з теплою водою (і краплею шампуню для собак, якщо ви впевнені в тому, що робите), проявляючи обережність, щоб не зачепити очі.
Історична довідка про породу
Мальтійська болонка як одна з найстаріших порід собак у світі вже багато століть із нами. Однак, незважаючи на назву, вважається, що пращури цих собачок походили з Італії. Імовірно, назва породи походить від слова в одній із семітських мов, що означає «притулок» або «гавань», оскільки собак використовували для ловіння щурів і мишей навколо портів.
У часи Стародавнього Риму мальтійська болонка стала популярною серед аристократок. Ці знатні жінки носили їх біля грудей або навіть у кишенях. Пізніше породу вдосконалили китайці, які схрестили її зі своїми місцевими тваринами, а потім експортували виведених собак.
До XVI століття популярність мальтійської болонки зростала в Європі, де цим тваринам віддавали перевагу королівські особи. Мальтійську болонку мали королева Єлизавета I, королева Вікторія та Марія I Стюарт, королева Шотландії.
У 1800-х роках популярність породи дедалі збільшувалася. У 1888 р. її визнав Американський кінологічний клуб, і незабаром її представники стали постійними учасниками виставок собак з обох боків Атлантичного океану. І сьогодні можна помітити, як багато мальтійських болонок упевнено змагаються за титул найкращих на виставці.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики мальтійської болонки
1.Шерсть
2.Голова
3.Тіло
4.Хвіст
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від характерних рис породи до загального огляду стану здоров’я: цікаві факти про вашу мальтійську болонку
Не забудьте про зубну щітку
Як і багато крихітних порід собак, мальтійські болонки можуть бути схильні до проблем із зубами та яснами, наприклад гінгівіту (запалення ясен) або захворювань пародонту (запалення деяких або всіх опорних структур зуба). Це не тільки завдаватиме мальтійській болонці болю, але також може призвести до утруднення харчування, втрати зубів і серйозніших ускладнень, як-от захворювань нирок, печінки й серця. Причина проблем із зубами – утворення на них нальоту та каменю, а найкраща профілактика – щоденне чищення. Крім того, рекомендовано проводити регулярне чищення й обстеження зубів у ветеринарного лікаря.
Крім цього, важливо регулярно оглядати очі
Собаки породи мальтійська болонка можуть бути схильні до стану, який називається «глаукома» – це проблема, яка може виникати й у людей. Вона спричиняється тим, що очна рідина не витікає, унаслідок чого підвищується тиск. Це може завдавати доволі сильного болю та призводити до пошкодження сітківки ока. Тому потрібно регулярно перевіряти очі свого собаки й звертати увагу на такі симптоми, як мруження, подразнені очі зі сльозотечею або будь-який інший вид набряку чи випинання. Якщо ви помітили, що щось негаразд, краще за першої можливості проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Крім того, рекомендується двічі на рік відводити мальтійську болонку на комплексне обстеження очей.
Потрібно зменшувати ймовірність виникнення проблем із серцем
Загалом мальтійська болонка – порода собак із добрим здоров’ям, але її представники можуть бути вразливі до проблем із серцем. Зокрема, у багатьох маленьких собак може погіршуватися робота клапана в лівій частині серця, що в медичній термінології називається «хвороба мітрального клапана». Оскільки цей стан часто виявляється під час перевірки серця, рекомендовано раз на рік проходити кардіологічне обстеження. Хоча вилікувати цю хворобу не можна, ліки можуть уповільнити процес або пом’якшити симптоми. Загалом знизити ризик серцевих захворювань допоможуть належний догляд за зубами, контроль ваги та регулярне фізичне навантаження.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для мальтійської болонки потрібно враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм допоможе забезпечити енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для здоров’я сечовивідних шляхів у мальтійської болонки завжди має бути доступ до свіжої та чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят мальтійської болонки в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 8 місяців імунна система цуценят мальтійської болонки формується поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих мальтійських болонок: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Збалансоване споживання клітковини, як-от подорожника, допоможе полегшити роботу кишково-шлункового тракту та покращити здоров’я випорожнення.
Так само важливим фактором, який слід враховувати під час вибору розміру, форми й текстури крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Ця коротка фаза росту також пов’язана з високими енергетичними потребами, тому корм має бути висококалорійним (що виражається в кількості ккал на 100 г корму). У спеціальному кормі для періоду росту концентрація решти поживних речовин також дещо вища за норму. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Ніколи не годуйте собак породи мальтійська болонка людською їжею або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної норми харчування) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Основні цілі харчування для дорослих мальтійських болонок:
Підтримка ідеальної ваги тіла завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів.
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (омега-3 – ЕПК та ДГК – і омега-6), олії огірочника та біотину.
Підтримка гігієни ротової порожнини за допомогою хелатів кальцію в складі корму, які допомагають уповільнити утворення зубного каменю.
Задоволення їхнього вибагливого апетиту. Розмір крокет має бути дуже маленьким і адаптованим до мініатюрної щелепи мальтійської болонки, щоб запобігти проблемам із підбиранням їжі. У поєднанні з чудовими ароматами та смаками це стимулюватиме їхній примхливий апетит. Підтримання здоров’я травної системи. Раціон, розроблений з урахуванням збалансованого споживання клітковини, полегшуватиме роботу кишково-шлункового тракту та з легкозасвоюваними білками покращує якість випорожнень. підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів; Під час годування мальтійських болонок, які живуть переважно в закритих приміщеннях, через їхню знижену активність важливо суворо дотримуватися вказівок із годування, зазначених на упаковці, щоб запобігти надмірному набору ваги. Цього слід дотримуватися для стерилізованих мальтійських болонок, оскільки кастрація – одна з причин набору надмірної ваги собаками. Собаки дуже маленьких порід схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для підтримання її здоров’я рекомендовано дотримуватися спеціального раціону.
У віці 8 років у мальтійських болонок починають проявлятися перші ознаки старіння. Раціон, збагачений антиоксидантами, допомагає підтримувати життєвий тонус, а основні поживні речовини, як-от таурин, сприяють нормальній роботі серця. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому їжа для літніх мальтійських болонок має відповідати наведеним далі характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Зниження рівню фосфору в кормі – хороший спосіб сповільнити поступове погіршення роботи нирок.
Більша кількість певних мікроелементів (заліза, міді, цинку й марганцю) допомагає підтримувати шкіру й шерсть у належному стані.
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримки краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб тварини могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму та щільність крокет відповідно до будови їхніх щелеп.
Догляд за мальтійською болонкою
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Хоча мальтійські болонки – це, безумовно, дуже енергійні тварини, вони насправді потребують менше фізичної активності, ніж деякі інші породи. Щоб вони залишалися здоровими й щасливими, їх достатньо недовго вигулювати один або два рази на день. Однак необхідно доповнювати такі прогулянки регулярними іграми, оскільки мальтійська болонка – розумна порода, яка потребує розумової стимуляції. Це також допоможе запобігти надмірного гавкання, до якого може бути схильна мальтійська болонка.
З точки зору грумінгу локони мальтійської болонки, які щільно прилягають до тіла, – це її слава й гордість, але шерсть вимагає трохи догляду. Рекомендується щодня акуратно її розчісувати, щоб уникнути сплутування, а шерсть на маківці потрібно зібрати в пучок або коротко підстригти, щоб запобігти подразненню очей. Крім того, рекомендується щомісячне купання. Але є й гарна новина: мальтійська болонка не дуже сильно линяє. Потрібно регулярно підстригати кігті, оскільки вони можуть швидко рости, і оглядати вуха. Оскільки мальтійська болонка може бути схильна до захворювання зубів, їх потрібно чистити щодня.
Незважаючи на те що ця лагідна порода відома деякою схильністю до впертості, мальтійська болонка – дуже розумний маленький собака. Тому представники цієї породи швидко навчаються. Послідовність, терпіння та позитивний настрій – ось що потрібно для швидкого та ефективного дресирування. Цій крихітній породі також допоможе рання соціалізація, завдяки якій її представники почуватимуться комфортно в нових ситуаціях і серед інших собак і людей. Щойно мальтійські болонки опанують основні команди, вони зможуть досягти успіху в спортивних змаганнях, як-от обідієнс або аджиліті, і ви часто бачитимете, як вони посідають бажане перше місце на виставках.
Усе про мальтійських болонок
Хоча чудовим домашнім улюбленцем можуть стати як самець, так і самка, варто зазначити, що самець мальтійської болонки може демонструвати класичну хлопчачу поведінку, наприклад робити садки, і часто намагатиметься втекти, якщо поблизу є самка, у якої тічка. Крім того, він іноді намагатиметься напасти на інших самців. Але як самці, так і самки дуже прив’язуються до своїх власників і зазвичай ніжні за своєю природою.
Такого поняття, як «чашкова мальтійська болонка», не існує, і це не окрема порода. Це просто мініатюрний різновид звичайної мальтійської болонки. Таких собак часто продають недобросовісні фахівці з розведення тварин, а методи, які використовуються для розведення, можуть спричиняти безліч медичних проблем. Тому найкраще завжди зупиняти вибір на звичайних мальтійських болонках і купувати собак у відповідального фахівця з розведення тварин.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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