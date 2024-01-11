Давайте поговоримо про гладкошерстих чихуахуа
Маленькі, але могутні гладкошерсті чихуахуа є найменшими собаками з усіх порід, але вони мають велике серце. Їх можна миттєво впізнати за головою у формі яблука та очима, як у лані, їхній відданий погляд передає величезне внутрішнє тепло. Чихуахуа шалено віддані, чудово підходять для міських або заміських будинків і, за умови належного догляду, живуть довго і здорово – часто понад двадцять років. Ця порода також може бути довгошерстою.
Офіційна назва: Гладкошерстий чихуахуа
Інші назви: Чівава, Чі
Походження: Мексика
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу2 out of 5
Інтенсивність линяння2 out of 5
Схильність до гавкання3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами3 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод1 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Вага
|Вага
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся з гладкошерстим чихуахуа
Усе, що слід знати про породу
«Найкращий приятель» – ідеальна фраза, якою можна описати гладкошерстих чихуахуа, ідеальних собак-компаньйонів. Характерна риса цієї породи – вірність. Ці собаки легко заспокоюються, але вони завжди насторожені, коли йдеться про їхнього власника. Чихуахуа можуть гавкати на незнайомців, але навряд чи це може стати приводом для занепокоєння. Незабаром вони відволічуться на якусь іншу безперервну діяльність. На думку цих собак, грати можна завжди!
Міцна особистість собак породи чихуахуа очевидна з їхнього офіційного рейтингу: зараз вони посідають 11 місце в щорічному списку найпопулярніших порід Американського кінологічного клубу.
Ця порода ніколи не набирає більше 3 кілограмів, тому їх можна брати практично будь-куди.
Коли йдеться про собак, нам часто радять спостерігати за дітьми, побоюючись, що собака може ненавмисно заподіяти їм біль. Але оскільки собаки цієї породи такі маленькі, то скоріше діти можуть ненавмисно завдати шкоди чихуахуа. Вони можуть бути тендітними, тому за ними варто стежити. Для цих собак ідеально підходять ігри вдома, а також парки для маленьких порід. Для породи чихуахуа чудово підходить розумова активність, а також з ними можна прекрасно провести час за іграми.
Хоча це аж ніяк не велика собака-охоронець, чихуахуа можуть так само захищати свою зграю. Вони, як правило, ведуть себе стримано з новими людьми, але ця настороженість зникає, як тільки вони знайомляться з ними ближче.
2 факти про гладкошерстих чихуахуа
1. Не балуйте їх аж занадто
Хочете вірте, хочете ні, гладкошерсті чихуахуа можуть легко набрати вагу. Їхнє маленьке тіло може швидко набрати чималу вагу через завелику кількість ласощів. Беріть жменю корму з їхньої щоденної порції їжі, і використовуйте її як ласощі. В офіційній класифікації порід для чихуахуа зазначено максимальну вагу 2,72 кг.
2. Такі маленькі у великому світі
Однією з особливостей характеру чихуахуа точно є сміливість: їх неможливо ігнорувати, відомо, що вони кидають виклик собакам, які в багато разів більше їх за розміром. Прищепити вашому новому собаці звичку ладнати з іншими стане ключовим завданням для його належної соціалізації під час зростання.
Історична довідка про породу
Багато людей цікавляться, звідки походять мініатюрні чихуахуа. Ця порода походить з Мексики 12-го століття, коли ацтеки завоювали цивілізацію тольтеків і собак течічі, більш густошерстого предка породи чихуахуа. Собаки породи течічі були легшими і більш рухливими, ніж чихуахуа в нинішньому розмірі, якщо це взагалі можливо для такої мініатюрної породи собак.
Протягом століть породу чихуахуа було збережено, і зрештою вона набула величезної популярності в США в середині 1800-х років, коли американці виявили їх в області походження, Чіуауа, мексиканському штаті, що межує з Техасом. Потім течічі було перейменовано, і порода чихуахуа розквітла на північ від кордону.
Гладкошерсті чихуахуа можуть обмежуватися своїм кланом і схильні триматися собі подібних. Оскільки ця порода не розводиться для конкретної роботи, чихуахуа найкраще підходять для проживання в сім’ї і, звісно, стануть чудовим партнером у подорожах. Для цього їхній розмір просто ідеальний – Порода собак чихуахуа вважається найменшою у світі, їхня максимальна вага становить трохи більше 2,72 кг.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики гладкошерстих чихуахуа
1.Вуха
2.Голова
3.Тіло
4.Шерсть
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду стану здоров’я: представляємо кілька цікавих фактів про вашого гладкошерстого чихуахуа
Ці собаки наполегливі.
Впертий темперамент і неймовірна рішучість гладкошерстих чихуахуа дивує, якщо враховувати їхній компактний розмір. Але маленький все ще означає могутній, коли справа доходить до досягнення їхніх бажань. Гладкошерсті чихуахуа розумні і перехитрять вас, якщо ви їм дозволите! Рішення: почніть навчати свого цуценя ще змалечку, щоб переконатися, що вони знають, хто в родині головний. Правильне дресирування гладкошерстих чихуахуа може компенсувати будь-яку їхню впертість, виховавши в них гарні манери.
Занадто багато вправ виснажує їх
Порода чихуахуа звісно енергійна, але не переплутайте цю характерну ознаку із бажанням гладкошерстого чихуахуа ходити на занадто довгі прогулянки або нескінченно гратися. Маленьке тіло потребує менших зусиль. Проста домашня активність якнайкраще підходить для щоденних занять для гладкошерстих чихуахуа, і врешті-решт вони зможуть більше пройти під час коротких прогулянок. Як і всі маленькі собаки, якщо вони занадто втомляться, ви можете просто підняти їх і покласти в переноску на шляху додому!
У чихуахуа можуть виникнути певні проблеми зі здоров’ям.
Собаки дрібних порід можуть бути схильні до гіпоглікемії або низького рівня цукру в крові. Можна подумати, що маленьким чихуахуа не потрібно багато їсти, але занадто довгі перерви у годуванні, і ваш улюбленець може втратити багато енергії. Дотримуйтесь рекомендацій щодо регулярного харчування, зазначених на упаковці з кормом. У цієї породи можливі проблеми із серцем, як-от вузькі серцеві клапани або захворювання аортального клапана, захворювання очей і вивихи надколінка (розслаблені колінні чашечки). Регулярні огляди у ветеринарного лікаря можуть усунути будь-які проблеми ще до їх початку. Вони також відомі як брахіцефали і характеризуються сплюснутою мордою і ніздрями. Поширеною проблемою може бути ускладнене дихання, особливо в надто спекотну або надто холодну погоду. Багато собак із синдромом брахіцефальної обструкції дихальних шляхів також можуть мати ознаки шлунково-кишкового розладу. Будьте особливо обережні та регулярно приводьте вашого чихуахуа на ветеринарні огляди.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для собак породи чихуахуа слід враховувати чимало факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм допоможе забезпечити енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту. Для здоров’я сечовивідних шляхів у собаки завжди має бути доступ до свіжої та чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Потреби цуценят породи чихуахуа в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 8 місяців імунна система цуценят породи чихуахуа формується поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих собак породи чихуахуа: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Збалансоване споживання клітковини, як-от подорожника, допоможе полегшити роботу кишково-шлункового тракту та покращити здоров’я випорожнення.
Так само важливим фактором, який слід враховувати під час вибору розміру, форми й щільності крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Ця фаза росту також пов’язана з високими енергетичними потребами, тому корм має бути високої калорійності (що виражається в кількості ккал на 100 г). У спеціальному кормі, що розроблений для періоду росту, концентрація інших поживних речовин також дещо вища за норму. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих собак породи чихуахуа:
Підтримка оптимальної ваги за допомогою високозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки забезпеченню жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
Захист їхніх дуже ніжних щелеп. У чихуахуа спостерігається висока схильність до накопичення зубного каменю. Зменшуючи утворення зубного каменю, який спричиняє зубний наліт, крокета з хелаторами кальцію відіграє важливу роль у боротьбі з розладами в ротовій порожнині. Розмір і форма крокет мають бути дуже маленькими і адаптованими до мініатюрної щелепи чихуахуа, щоб запобігти проблемам із підбиранням корму. Це також може стимулювати їхній апетит, оскільки вони перебірливі в їжі.
У віці 8 років у чихуахуа починають проявлятися перші ознаки старіння. Раціон, збагачений антиоксидантами, допомагає підтримувати життєвий тонус, а основні поживні речовини, як-от таурин, сприяють нормальній роботі серця. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому їжа для літніх собак породи чихуахуа має відповідати наведеним далі характеристикам.
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають властивості антиоксидантів, які захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Усупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності, оскільки в собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Більший вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Більша кількість поліненасичених жирних кислот (олія бораго, риб’ячий жир) для підтримки якості шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може пригнічуватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб ваші улюбленці могли й надалі повноцінно харчуватися, форма, розмір і щільність крокет мають відповідати будові щелеп собаки. Хелати кальцію в складі корму допомагають підтримувати ротову порожнину в здоровому стані й сповільнити утворення зубного каменю.
Хоча підтримка здоров’я серцево-судинної системи важлива протягом усього життя чихуахуа, вона стає ще більш важливою зі старінням собаки. Суміш поживних речовин, таких як таурин та ЕПК-ДГК, допоможе підтримувати здоров’я серцево-судинної системи в зрілих чихуахуа.
Догляд за гладкошерстим чихуахуа
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
З собакою такого маленького розміру не варто ходити в довгі походи чи на ранкові пробіжки, але є багато варіантів активності, заради яких гладкошерсті чихуахуа захочуть прокидатися щодня. Як і будь-яким іншим собакам, вони потребують помірного фізичного навантаження, щоб підтримувати здоров’я в гарному стані. Короткі прогулянки околицями допоможуть їм тримати гарну форму. Очікувана тривалість життя чихуахуа достатньо велика. Власникам слід підтримувати форму улюбленців протягом їхнього життя, забезпечуючи необхідний рівень активності, як-от завдяки простим іграм у приміщенні та вправам на принесення предметів.
Підтримуйте шерсть гладкошерстих чихуахуа у формі завдяки грумінгу кілька разів на тиждень – це допоможе позбутися старої шерсті та звільнити місце для нової, яка матиме здоровий блиск. На щастя, линька не є проблемою для цієї породи. Слід регулярно підстригати собаці кігті, а також регулярно чистити йому зуби, щоб запобігти будь-яким пародонтичним проблемам. Щоденне чищення зубів видаляє зубний наліт, але для того, щоб точно запобігти пародонтичним проблемам, слід звернутися до ветеринарного лікаря.
Віддані та розумні гладкошерсті чихуахуа – це чудова порода собак-компаньйонів. Сильна відданість означає, що вони хочуть сподобатися і, безумовно, добре реагують на навчання слухняності. Прищеплювання хороших звичок гладкошерстим чихуахуа з юного віку принесе свої плоди та стримає схильність до надмірної напористості.
Все про гладкошерстих чихуахуа
Гладкошерсті чихуахуа мають усі задатки чудового домашнього улюбленця: веселий темперамент, енергійність і дуже багато ніжності. Порода чихуахуа також чудово підходить для тих, хто вперше заводить собаку. Давайте подивимося правді в очі, тут не так багато самого собаки! Вірність – це характерна риса для гладкошерстих чихуахуа, а їхній розмір дає змогу брати їх куди завгодно.
Гладкошерсті чихуахуа не є агресивними від природи. Часом вони гавкають або клацають зубами, як і будь-які інші собаки, але навряд чи вони когось вкусять. Вони можуть відстоювати свою територію чи бути занепокоєними, а інколи заявляти про власність на свого власника. Незважаючи на те, що вони мініатюрні, не слід вважати їхню поведінку милою. Вам слід привчати собаку до дисципліни, і це дійсно допоможе вашим гладкошерстим чихуахуа почуватися комфортно. Слід також виключити будь-які основні захворювання, які можуть спровокувати їхню тривожність.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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