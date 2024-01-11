Усе, що слід знати про породу



«Найкращий приятель» – ідеальна фраза, якою можна описати гладкошерстих чихуахуа, ідеальних собак-компаньйонів. Характерна риса цієї породи – вірність. Ці собаки легко заспокоюються, але вони завжди насторожені, коли йдеться про їхнього власника. Чихуахуа можуть гавкати на незнайомців, але навряд чи це може стати приводом для занепокоєння. Незабаром вони відволічуться на якусь іншу безперервну діяльність. На думку цих собак, грати можна завжди!

Міцна особистість собак породи чихуахуа очевидна з їхнього офіційного рейтингу: зараз вони посідають 11 місце в щорічному списку найпопулярніших порід Американського кінологічного клубу.

Ця порода ніколи не набирає більше 3 кілограмів, тому їх можна брати практично будь-куди.

Коли йдеться про собак, нам часто радять спостерігати за дітьми, побоюючись, що собака може ненавмисно заподіяти їм біль. Але оскільки собаки цієї породи такі маленькі, то скоріше діти можуть ненавмисно завдати шкоди чихуахуа. Вони можуть бути тендітними, тому за ними варто стежити. Для цих собак ідеально підходять ігри вдома, а також парки для маленьких порід. Для породи чихуахуа чудово підходить розумова активність, а також з ними можна прекрасно провести час за іграми.

Хоча це аж ніяк не велика собака-охоронець, чихуахуа можуть так само захищати свою зграю. Вони, як правило, ведуть себе стримано з новими людьми, але ця настороженість зникає, як тільки вони знайомляться з ними ближче.