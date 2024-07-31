Болоньєз
Ці собаки серйозні, спокійні та врівноважені. Вони дуже прив’язуються до своїх власників.
Про породу болоньєз
Ці чарівні собаки із серйозним виразом очей славляться розумом, спостережливістю та спокійним характером. Кумедні й допитливі болоньєзи стають чудовими сімейними улюбленцями.
За будь-яких обставин болоньєзи залишаються відданими собаками, які люблять власників і членів їх родин понад усе.Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Італія
Категорія розміру: Х-small
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Відданий / Спокійний
Категорія розміру: Х-small
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Відданий / Спокійний
Ключові факти
Потребує ретельного грумінгу
Чудовий сімейний собака
Не обов’язково мати сад
Чудовий сімейний собака
Не обов’язково мати сад
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