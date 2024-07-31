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Болоньєз

Ці собаки серйозні, спокійні та врівноважені. Вони дуже прив’язуються до своїх власників.
Bolognese adult black and white

Про породу болоньєз

Ці чарівні собаки із серйозним виразом очей славляться розумом, спостережливістю та спокійним характером. Кумедні й допитливі болоньєзи стають чудовими сімейними улюбленцями.

За будь-яких обставин болоньєзи залишаються відданими собаками, які люблять власників і членів їх родин понад усе.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Італія
Категорія розміру: Х-small
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Відданий / Спокійний

Ключові факти

Потребує ретельного грумінгу
Чудовий сімейний собака
Не обов’язково мати сад

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