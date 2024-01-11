Давайте поговоримо про довгошерстих чихуахуа
Маленькі, але могутні довгошерсті чихуахуа є найменшими собаками з усіх порід, але вони мають велике серце. Їх можна миттєво впізнати за головою у формі яблука та очима, як у лані, їхній відданий погляд передає величезне внутрішнє тепло. Чихуахуа шалено віддані, чудово підходять для міських або заміських будинків і, за умови належного догляду, мають дуже довге і здорове життя – часто понад двадцять років. Ця порода також може бути гладкошерстою.
Офіційна назва: Довгошерстий чихуахуа
Інші назви: Чівава, Чі
Походження: Мексика
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу3 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами3 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод1 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Вага
|Вага
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся з довгошерстим чихуахуа
Усе, що слід знати про породу
«Найкращий приятель» – ідеальна фраза, якою можна описати довгошерстих чихуахуа, ідеальних собак-компаньйонів. Такі собаки легко заспокоюються, характерна риса цієї породи – вірність, але ці собаки завжди насторожені, коли йдеться про їхнього власника. Чихуахуа можуть гавкати на незнайомців, але навряд чи це може стати приводом для занепокоєння. Незабаром вони відволічуться на якусь іншу безперервну діяльність. На думку цих собак, грати можна завжди!
Міцна особистість собак породи чихуахуа очевидна з їхнього офіційного рейтингу: зараз вони посідають 11 місце в щорічному списку найпопулярніших порід Американського кінологічного клубу.
А чи можна про неї сказати, що це – кишеньковий собака?! Ця порода ніколи не набирає більше 3 кілограмів, тому таких собак можна брати практично будь-куди.
Коли йдеться про собак, нам часто радять спостерігати за дітьми, побоюючись, що собака може ненавмисно заподіяти їм біль. Але оскільки собаки цієї породи такі маленькі, то скоріше діти можуть ненавмисно завдати шкоди чихуахуа. Вони можуть бути тендітними, тому за ними варто стежити. Для цих собак ідеально підходять ігри вдома, а також парки для маленьких порід. Для породи чихуахуа чудово підходить розумова активність, а також з ними можна прекрасно провести час за іграми.
Хоча це аж ніяк не велика собака-охоронець, чихуахуа можуть так само захищати свою зграю. Вони, як правило, ведуть себе стримано з новими людьми, але ця настороженість зникає, як тільки вони знайомляться з ними ближче.
2 факти про довгошерстих чихуахуа
1. Не балуйте їх аж занадто
Хочете вірте, хочете ні, довгошерсті чихуахуа можуть легко набрати вагу. Маючи маленьке тіло, можна швидко набрати чималу вагу через завелику кількість ласощів. Використовуйте жменю крокетів корму з їхньої щоденної порції їжі, як ласощі. В офіційній класифікації порід для чихуахуа зазначено максимальну вагу 2,72 кг.
2. Такі маленькі у великому світі
Однією з особливостей характеру чихуахуа точно є сміливість: їх неможливо ігнорувати, відомо, що вони кидають виклик собакам, які в багато разів більше їх за розміром. Прищепити вашому новому собаці звичку ладнати з іншими стане ключовим завданням для його належної соціалізації під час зростання.
Історична довідка про породу
Багато людей цікавляться, звідки походять мініатюрні чихуахуа. Ця порода походить з Мексики XII століття, коли ацтеки завоювали цивілізацію тольтеків, які мали собак течічі, більш густошерстого предка породи чихуахуа. Собаки породи течічі були легшими і більш рухливими, ніж чихуахуа в нинішньому розмірі, якщо це взагалі можливо для такої мініатюрної породи собак.
Протягом століть породу чихуахуа було збережено, і зрештою вона набула величезної популярності в США в середині 1800-х років, коли американці виявили їх в області походження, мексиканському штаті Чіуауа, що межує з Техасом. Потім течічі було перейменовано, і порода чихуахуа набула популярності на північ від кордону.
Довгошерсті чихуахуа можуть жити кланами, будучи схильними триматися собі подібних. Оскільки ця порода не розводиться для конкретної роботи, чихуахуа найкраще підходять для проживання в сім’ї і, звісно, стануть чудовим партнером у подорожах. Для цього їхній розмір просто ідеальний – порода собак чихуахуа вважається найменшою у світі, їхня максимальна вага становить трохи більше 2,2 кг.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики довгошерстих чихуахуа
1.Вуха
2.Голова
3.Тіло
4.Шерсть
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду стану здоров’я: представляємо кілька цікавих фактів про вашого довгошерстого чихуахуа
Ці собаки наполегливі.
Впертий темперамент довгошерстих чихуахуа і їхня велика рішучість дивує, якщо враховувати їхній компактний розмір. Але маленький все ще може бути могутнім, якщо справа доходить до досягнення бажань. Довгошерсті чихуахуа розумні і зможуть вас перехитрити, якщо ви їм це дозволите! Рішення: прищеплюйте своєму собаці дисциплінованість з раннього віку і переконайтеся, що собака розуміє, хто головний. Дресирування довгошерстих чихуахуа добре може компенсувати будь-яку впертість, яку вони можуть мати, і виховати в них гарну поведінку.
Занадто багато вправ виснажують їх
Порода чихуахуа звісно енергійна, але не слід плутати цю характерну ознаку із бажанням довгошерстого чихуахуа ходити на занадто довгі прогулянки або нескінченно гратися. Маленьке тіло означає, що менше – це краще. Проста активність вдома найкраще підходить для щоденних занять для довгошерстих чихуахуа, і врешті-решт вони пройдуть більше під час коротких прогулянок. Як і всі маленькі собаки, якщо вони занадто втомляться, ви можете просто підняти їх і покласти в переноску на шляху додому!
У чихуахуа можуть виникнути певні проблеми зі здоров’ям.
Собаки дрібних порід можуть бути схильні до гіпоглікемії або низького рівня цукру в крові. Легко подумати, що через маленьке тіло довгошерстим чихуахуа не потрібно багато харчування, але занадто довгі перерви між прийомами їжі, і ваш улюбленець може втратити багато енергії. Дотримуйтесь регулярного розкладу їжі та вказівок щодо годування на упаковках кормів. У цієї породи також іноді можливі проблеми із серцем, як-от вузькі серцеві клапани, захворювання атріовентрикулярного клапана, потенційні проблеми з серцевими клапанами, захворювання очей і вивихи надколінка (тобто розслаблені колінні чашечки). Регулярні ветеринарні огляди можуть усунути будь-які проблеми ще до їх початку.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для собак породи чихуахуа слід враховувати чимало факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм допоможе забезпечити енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту. Для здоров’я сечовивідних шляхів у собаки завжди має бути доступ до свіжої та чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Потреби цуценят породи чихуахуа в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 8 місяців імунна система цуценят породи чихуахуа формується поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих собак породи чихуахуа: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Збалансоване споживання клітковини, як-от подорожника, допоможе полегшити роботу кишково-шлункового тракту та покращити здоров’я випорожнення.
Так само важливим фактором, який слід враховувати під час вибору розміру, форми й щільності крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Ця фаза росту також пов’язана з високими енергетичними потребами, тому корм має бути високої калорійності (що виражається в кількості ккал на 100 г). У спеціальному кормі, що розроблений для періоду росту, концентрація інших поживних речовин також дещо вища за норму. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих собак породи чихуахуа:
Підтримка оптимальної ваги за допомогою високозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки забезпеченню жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
Захист їхніх дуже ніжних щелеп. У чихуахуа спостерігається висока схильність до накопичення зубного каменю. Зменшуючи утворення зубного каменю, який спричиняє зубний наліт, крокета з хелаторами кальцію відіграє важливу роль у боротьбі з розладами в ротовій порожнині. Розмір і форма крокет мають бути дуже маленькими і адаптованими до мініатюрної щелепи чихуахуа, щоб запобігти проблемам із підбиранням корму. Це також може стимулювати їхній апетит, оскільки вони перебірливі в їжі.
Важливо уникати давати собакам породи чихуахуа, що живуть переважно в приміщеннях і мають знижену фізичну активність, людську їжу або жирні закуски. Слід суворо дотримуватися вказівок годування, написаних на упаковці, щоб запобігти надмірному набору ваги собаки. Це важливо й для стерилізованих собак породи чихуахуа, оскільки кастрація є однією з причин набору собакою ваги.
Щоб зменшити запах та обсяг фекалій, шукайте раціон з високозасвоюваними білками, відповідним вмістом клітковини та дуже якісними джерелами вуглеводів для підтримки здоров’я кишечника та випорожнення.
Для запобігання утворення каменів у сечовому міхурі та задля підтримки здоров’я сечовивідної системи рекомендовано дотримуватися спеціального раціону.
У віці 8 років у чихуахуа починають проявлятися перші ознаки старіння. Раціон, збагачений антиоксидантами, допомагає підтримувати життєвий тонус, а основні поживні речовини, як-от таурин, сприяють нормальній роботі серця. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому їжа для літніх собак породи чихуахуа має відповідати наведеним далі характеристикам.
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають властивості антиоксидантів, які захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Усупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності, оскільки в собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Більший вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Більша кількість поліненасичених жирних кислот (олія бораго, риб’ячий жир) для підтримки якості шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може пригнічуватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб ваші улюбленці могли й надалі повноцінно харчуватися, форма, розмір і щільність крокет мають відповідати будові щелеп собаки. Хелати кальцію в складі корму допомагають підтримувати ротову порожнину в здоровому стані й сповільнити утворення зубного каменю.
Хоча підтримка здоров’я серцево-судинної системи важлива протягом усього життя чихуахуа, вона стає ще більш важливою зі старінням собаки. Суміш поживних речовин, таких як таурин та ЕПК-ДГК, допоможе підтримувати здоров’я серцево-судинної системи в зрілих чихуахуа.
Догляд за вашим довгошерстим чихуахуа
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Оскільки собаки маленькі, з ними не підеш у похід або на ранкову пробіжку, але є багато інших варіантів активності, заради яких довгошерсті чихуахуа захочуть щодня прокидатися раніше. Як і будь-які інші собаки, вони потребують помірного фізичного навантаження, щоб підтримувати здорове самопочуття. Короткі прогулянки околицями допоможуть їм тримати гарну форму. Очікувана тривалість життя чихуахуа достатньо велика. Хазяям слід підтримувати форму улюбленців протягом їхнього життя, забезпечуючи необхідний рівень активності, як-от завдяки простим іграм у приміщенні та вправам на принесення предметів.
Дуже привабливо виглядає розпущена шерсть довгошерстого чихуахуа. Слідкуйте за шерстю собаки, роблячи грумінг два-три рази на тиждень: це допоможе уникнути сплутування або ковтунів. Також не варто забувати про шерсть на їхніх вухах, задніх лапах і стопах. На щастя, линька не є проблемою для цієї породи. Слід регулярно підстригати їм кігті, а також регулярно чистити зуби, щоб запобігти будь-яким пародонтичним проблемам.
Віддані та розумні довгошерсті чихуахуа – це чудова порода собак-компаньйонів. Ці собаки дуже віддані: вони хочуть сподобатися та, безумовно, добре піддаються дресируванню та навчанню слухняності. Прищеплювання хороших звичок довгошерстим чихуахуа з юного віку принесе найкращі результати та не дасть собаці стати надмірно напористою.
Все про довгошерстих чихуахуа
Довгошерсті чихуахуа мають усі задатки чудового домашнього улюбленця: веселий темперамент, енергійність і багато ніжності. Порода чихуахуа також чудово підходить для тих, хто вперше заводить собаку. Давайте подивимося правді в очі, тут не так багато самого собаки! Вірність – це характерна риса для довгошерстих чихуахуа, а їхній розмір дуже спрощує їх транспортування.
Довгошерсті чихуахуа не є агресивними від природи. Вони можуть гавкати чи клацати зубами, але гавкання часом завдає більше незручностей, ніж укуси, як і у випадку з багатьма іншими собаками. Вони можуть відстоювати свою територію чи бути занепокоєними, а інколи заявляти про права на свого власника. Незважаючи на те, що вони мініатюрні, їхню поведінку не слід класифікувати як милу. Для цього вимагається дисципліна, яка дійсно допоможе вашим гладкошерстим чихуахуа почуватися комфортно. Слід також виключити будь-які основні захворювання, які можуть спровокувати їхню тривожність.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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