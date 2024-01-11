Усе, що слід знати про породу



Можливо, померанські шпіци, які виглядають дуже ефектно, незважаючи на свій розмір, і набагато менші за своїх предків, що тягнули сани, але все ще мають ті самі інстинкти. Вони сміливі, зухвалі та безстрашні, а також украй цікавляться всім, що їх оточує. Тому з них виходять чудові сторожові собаки.

З іншого боку, померанські шпіци можуть багато гавкати. Тому якщо вам або вашим сусідам подобається мир і спокій, ця порода може вам не підійти.

А в усьому іншому померанські шпіци мають чудовий характер. Розумні й уважні, вони завжди готові до взаємодії зі своїми власниками, тому принесуть їм багато радості. А завдяки максимальній висоті десь 30 см (12 дюймів) померанський шпіц не потребує багато фізичних навантажень і добре пристосовується до проживання в домашніх умовах.

Найменший серед сімейства собак «німецькі шпіци», до якого також входять самоїд, аляскинський маламут і норвезький сірий елкхунд, померанець у деяких країнах отримав назву «той-шпіц». Цю породу, яку ми знаємо сьогодні, вивели в Німеччині, ймовірно, у XVIII столітті, але поступово його розмір зменшився.

Незабаром померанський шпіц прийшовся до вподоби багатьом поважним шанувальникам. Так, великою прихильницею цієї породи була королева Вікторія, яка сприяла її популярності (докладніше про це див. у пункті «Історія померанських шпіців» у нашому розділі «Історична довідка про породу»).

Померанський шпіц має власну задиркувату чарівність і, безумовно, приємний темперамент, тому цей домашній улюбленець – справжнє задоволення для власника. Крім того, померанські шпіци живуть надзвичайно довго: часто до 15 років і навіть більше.

Тож не дивно, що померанський шпіц – одна з найпопулярніших порід тоїв. Вони також постійно входять у списки 20 найулюбленіших собак у світі.