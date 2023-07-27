X-small Puppy
Сухий корм для собак
Ікс-Смол Паппі. Повнораціонний сухий корм для собак мініатюрних розмірів віком від 2х до 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
500g
1.5kg
3kg
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів, ефективність яких науково доведено, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, кукурудза, тваринні жири, пшеничний глютен*, кукурудзяний глютен, гідролізат протеїнів тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, оболонка та насіння подорожника, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду шізохітріум (джерело ДГК), cік юкки Шидигера, борошно чорнобривців прямостоячих.
Добавки (на кг): харчові добавки: вітамін A - 21500 MO; вітамін D3 - 1000 MO; залiзо (3b103) - 40 мг; йод (3b201, 3b202) - 4 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 12 мг; марганець (3b502, 3b504) - 52 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 132 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,06 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 9,5%; сирий протеїн – 31%; сирий жир – 20%; сира зола – 8,3%; сира клітковина – 1,5%; безазотисті екстрактивні речовини – 29,7%.
* L.I.P. - білки, дібрані за принципом високої перетравності.
|Крокети тільки
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|1 кг
|29г
|32
|33г
|33г
|29г
|24г
|24г
|23г
|23г
|Ікс-Смол Едалт
|1.5 кг
|39г
|44г
|45г
|44г
|38г
|32г
|32г
|31г
|31г
|Ікс-Смол Едалт
|2 кг
|49г
|55г
|56г
|56г
|48г
|40г
|40г
|39г
|39г
|Ікс-Смол Едалт
|2.5 кг
|57г
|63г
|66г
|66г
|57г
|48г
|47г
|47г
|46г
|Ікс-Смол Едалт
|3 кг
|64г
|72г
|75г
|76г
|69г
|62г
|54г
|54г
|53г
|Ікс-Смол Едалт
|3.5 кг
|71г
|80г
|84г
|84г
|77г
|69г
|61г
|60г
|60г
|Ікс-Смол Едалт
|4 кг
|79г
|89г
|93г
|93г
|85г
|76г
|67г
|67г
|66г
|Ікс-Смол Едалт
|Змішане годування: сухий корм + вологий
|Вологий корм
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|Пауч Ікс-Смол Паппі
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|1 кг
|1/2
|19г
|22г
|23г
|22г
|18г
|13г
|13г
|13г
|13г
|Ікс-Смол Едалт
|1.5 кг
|1/2
|29г
|33г
|34г
|34г
|28г
|22г
|21г
|21г
|21г
|Ікс-Смол Едалт
|2 кг
|1/2
|39г
|44г
|45г
|45г
|37г
|30г
|29г
|29г
|29г
|Ікс-Смол Едалт
|2.5 кг
|1/2
|46г
|53г
|55г
|55г
|46г
|37г
|36г
|36г
|36г
|Ікс-Смол Едалт
|3 кг
|1/2
|53г
|61г
|65г
|65г
|58г
|51г
|44г
|43г
|43г
|Ікс-Смол Едалт
|3.5 кг
|1/2
|61г
|70г
|73г
|74г
|66г
|58г
|50г
|50г
|49г
|Ікс-Смол Едалт
|4 кг
|1/2
|68г
|78г
|82г
|83г
|74г
|65г
|56г
|56г
|55г
|Ікс-Смол Едалт