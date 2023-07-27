Maxi Puppy
Сухий корм для собак
Максі Паппі. Повнораціонний сухий корм для собак великих розмірів від 2 до 15 місяців (вага дорослого собаки від 26 до 44кг)
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1kg
4kg
15kg
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, рис, дегідратовані протеїни свинини* , тваринні жири, кукурудза, пшеничний глютен* , пшеничне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, соєва олія, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду Шізохітріум (джерело ДГК), cік Юкки Шидигера, борошно чорнобривців прямостоячих, глюкозамін, отриманий шляхом ферментації, гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін А - 15500 МО; Вітамін D3 - 1000 МО; залізо (3b103) - 42 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,2 мг; мідь (3b405, 3b406) - 13 мг; марганець (3b502, 3b504) - 51 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 136 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,06 мг. Технологічні добавки: Клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 9,5%; сирий протеїн – 30%; сирий жир – 16%; сира зола – 8,2%; сира клітковина – 2,5%; Безазотисті екстрактивні речовини – 33,8%.
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Тільки крокети
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|16
|26 кг
|265г
|328г
|356г
|382г
|406г
|404г
|376г
|350г
|320г
|291г
|289г
|287г
|287г
|Максі Едалт
|28 кг
|270г
|336г
|366г
|399г
|429г
|428г
|398г
|371г
|338г
|308г
|306г
|304г
|303г
|Максі Едалт
|30 кг
|275г
|345г
|376г
|415г
|451г
|452г
|421г
|392г
|357г
|324г
|322г
|321г
|320г
|Максі Едалт
|32 кг
|280г
|354г
|386г
|431г
|474г
|474г
|441г
|412г
|376г
|341г
|339г
|337г
|335г
|Максі Едалт
|34 кг
|285г
|362г
|396г
|448г
|496г
|496г
|462г
|431г
|394г
|358г
|356г
|353г
|351г
|Максі Едалт
|35 кг
|287г
|366г
|401г
|456г
|507г
|508г
|472г
|441г
|403г
|367г
|364г
|361г
|359г
|Максі Едалт
|36 кг
|289г
|371г
|406г
|464г
|517г
|518г
|486г
|455г
|423г
|397г
|372г
|369г
|366г
|Максі Едалт
|38 кг
|294г
|379г
|416г
|480г
|538г
|540г
|506г
|474г
|441г
|414г
|388г
|385г
|381г
|Максі Едалт
|40 кг
|299г
|388г
|427г
|497г
|560г
|561г
|526г
|493г
|459г
|431г
|404г
|401г
|396г
|Максі Едалт
|42 кг
|304г
|396г
|437г
|513г
|580г
|582г
|577г
|538г
|503г
|460г
|419г
|416г
|412г
|Максі Едалт
|44 кг
|308г
|405г
|447г
|529г
|601г
|603г
|598г
|558г
|522г
|477г
|435г
|432г
|428г
|Максі Едалт