Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Starter Mother & Babydog - Mini

Starter Mother & Babydog - Mini

Сухий корм для собак

Міні Стартер Мазер&Бебідог. Повнораціонний корм для сук у період вагітності та лактації, а також для цуценят у період відлучення до досягнення віку 2 місяців (вага дорослої тварини до 10 кг)

Наявні розміри

1kg

8kg

Підтримання здоров’я суки та цуценят

Міні Стартер Мазер&Бебідог - це унікальне харчове рішення, яке адаптовано до високих енергетичних потреб суки наприкінці вагітності та під час лактації для оптимального росту цуценят.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р