Starter Mother & Babydog - Medium
Сухий корм для собак
Медіум Стартер Мазер&Бебідог. Повнораціонний корм для сук у період вагітності та лактації, а також для цуценят у період відлучення до досягнення віку 2 місяців (вага дорослої тварини від 11 до 25 кг)
Наявні розміри
1kg
Підтримання здоров’я суки та цуценят
Медіум Стартер Мазер&Бебідог - це унікальне харчове рішення, яке адаптовано до високих енергетичних потреб суки наприкінці вагітності та під час лактації для оптимального росту цуценят.
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, тваринні жири, пшеничний глютен*, кукурудза, буряковий жом, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, соєва олія, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду шізохітріум (джерело ДГК), солі масляної кислоти, борошно чорнобривців прямостоячих.
Добавки (на кг): харчові добавки: вітамін A – 18500 MO; вітамін D3 – 1200 MO; залiзо (3b103) – 40 мг; йод (3b201, 3b202) – 4 мг; мiдь (3b405, 3b406) – 12 мг; марганець (3b502, 3b504) – 52 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 131 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,07 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 8%; сирий протеїн – 30%; сирий жир – 22%; сира зола – 8,5%; сира клітковина – 1,3%; безазотисті екстрактивні речовини – 30,2%.
* L.I.P. – білки, дібрані за принципом високої перетравності.
|Тільки крокети
|Вік (у тижнях)
|Вага у дорослому віці (кг)
|від 0 до
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|11
|Бебідог Мілк
|10г
|30г
|90г
|120г
|145г
|14
|Бебідог Мілк
|30г
|70г
|120г
|150г
|190г
|20
|Бебідог Мілк
|30г
|100г
|140г
|190г
|230г
|25
|Бебідог Мілк
|90г
|155г
|170г
|225г
|280г
|Сухий корм + вологий
|Вологий корм
|Вік (у тижнях)
|Вага у дорослому віці (кг)
|Банка 195г Стартер Мазер & Бебідог мус
|0 - 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|11
|1
|Бебідог Мілк
|0г
|0г
|42г
|72г
|97г
|14
|1
|Бебідог Мілк
|0г
|21г
|71г
|101г
|141г
|20
|1
|Бебідог Мілк
|0г
|51г
|91г
|141г
|181г
|25
|1
|Бебідог Мілк
|41г
|106г
|121г
|176г
|231г
|Тільки крокети
|Лактація (у тижнях)
|Вага собаки
|6
|8
|11
|173г
|205г
|14
|208г
|245г
|20
|271г
|321г
|25
|321г
|379г
|Сухий корм + вологий
|Вологий корм
|Лактація (у тижнях)
|Вага собаки
|Банка 195г Стартер Мазер & Бебідог мус
|6
|8
|11
|1
|124г
|156г
|14
|1
|159г
|197г
|20
|1
|223г
|272г
|25
|1
|272г
|330г