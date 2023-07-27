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Starter Mother & Babydog - Medium

Starter Mother & Babydog - Medium

Сухий корм для собак

Медіум Стартер Мазер&Бебідог. Повнораціонний корм для сук у період вагітності та лактації, а також для цуценят у період відлучення до досягнення віку 2 місяців (вага дорослої тварини від 11 до 25 кг)

Наявні розміри

1kg

Підтримання здоров’я суки та цуценят

Медіум Стартер Мазер&Бебідог - це унікальне харчове рішення, яке адаптовано до високих енергетичних потреб суки наприкінці вагітності та під час лактації для оптимального росту цуценят.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р