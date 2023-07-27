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Medium Puppy

Medium Puppy

Сухий корм для собак

Медіум Паппі. Повнораціонний сухий корм для собак середніх розмірів віком від 2 до 12 місяців (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг)

Наявні розміри

4kg

15kg

Яка порція правильна?

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Розвиток мозку

Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р