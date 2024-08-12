Піклування про здоров’я цуценяти
У перші місяці життя цуценя зазнає дивовижних змін. Піклуючись про його здоров’я та прищеплюючи йому корисні звички на цьому етапі, ви закладаєте фундамент майбутнього здорового співіснування.
Шість порад щодо підтримання здоров’я цуценяти
1. Навчіться розуміти мову тіла цуценяти, щоб вчасно помітити, якщо воно захворіє.
2. Зверніться до ветеринарного лікаря, якщо вам здається, що із цуценям щось не так, або ж воно дивно поводиться.
3. Забезпечте своєму цуценяті правильне харчування, вибравши збалансований раціон, розроблений фахівцями.
3. Давайте своєму цуценяті достатньо можливостей поспати й спокійно відпочити як удень, так і вночі.
4. Собаки полюбляють компанію, тому проводьте час зі своїм цуценям і не забувайте спілкуватися та гратися з ними.
5. Завжди дотримуйтеся схеми вакцинації та дегельмінтизації, рекомендованої ветеринарним лікарем.
Оберіть потрібний раціон
Розкажіть про свого улюбленця
Отримайте індивідуальні рекомендації
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Зміцнюйте імунітет цуценяти завдяки здоровому харчуванню.
Формування сильної імунної системи протягом перших місяців життя є надзвичайно важливим, щоб забезпечити цуценяті міцне здоров’я та гарне самопочуття в дорослому віці. Наші формули розроблено спеціально для довготривалого здорового росту.
Як отримати максимум користі від першого візиту з цуценям до ветеринарного лікаря
Щойно цуценя освоїться на новому місці, зводіть його до ветеринарного лікаря. Ветеринарний лікар проведе необхідний огляд і певні процедури, як-от щеплення та дегельмінтизацію. Це допоможе забезпечити вашому цуценяті найкращий початок життя.Перший візит до ветеринарного лікаря
Щеплення й дегельмінтизація
Чому щеплення настільки важливе для цуценят
Вакцинація стимулює природні захисні механізми цуценяти й життєво важлива для захисту від різних захворювань. У віці восьми тижнів ветеринарний лікар має зробити перше щеплення вашому улюбленцю. Крім того, щороку потрібно робити ревакцинацію, щоб забезпечити його ефективність.
Захист від хвороб
Ветеринарний лікар порадить додаткові щеплення залежно від способу життя вашого цуценяти та складе для вас детальну схему вакцинації.
Профілактика зараження цуценяти гельмінтами
Гельмінти – це внутрішні паразити, які можуть спричинити цілу низку проблем зі здоров’ям, зокрема втрату ваги, затримку росту й розлади травлення. Оскільки імунна система цуценяти ще розвивається, йому легко заразитися гельмінтами, тому необхідно регулярно проводити дегельмінтизацію.
Ветеринарний лікар підбере для вашого цуценяти програму дегельмінтизації, яка найкраще відповідає його способу життя. У більшості випадків дегельмінтизацію проводять щомісячно, поки цуценяті не виповниться пів року, а потім принаймні раз на три-шість місяців.
Гельмінти, якими найчастіше заражаються цуценята
Зазвичай цуценята заражаються чотирма видами гельмінтів. Круглі гельмінти селяться в тонкому кишечнику, викликаючи серйозні проблеми зі здоров’ям, причому їх довжина може сягати кількох десятків сантиметрів. Анкілостоми прикріплюються до стінок тонкого кишечника й живляться кров’ю цуценяти, призводячи до значної втрати крові та поживних речовин.
Стьожкові гельмінти на вигляд довгі, пласкі й білі та зазвичай не завдають шкоди собакам, але можуть спричинити втрату ваги. Волосоголовці найменше поширені та важче діагностуються.
Симптоми зараження цуценят гельмінтами
Звертайте увагу на такі симптоми, що можуть свідчити про наявність у цуценяти гельмінтів: діарея та/або блювота, суха або жорстка шерсть, кров у фекаліях, здуття живота, пригнічення, видимі гельмінти у фекаліях, блювотинні або навколо анального отвору.
Чи варто стерилізувати цуценя?
Якщо стерилізувати цуценя, воно не зможе дати потомство, тому що припиняється виробіток сперми або яйцеклітин. Натомість ви отримаєте багато переваг у плані здоров’я та поведінки, а також уникнете появи небажаного приплоду.
Ця процедура називається кастрацією (щодо самок іноді використовують термін «стерилізація»). Ветеринарний лікар вводить цуценяті анестезію та проводить невелику операцію.
Переваги кастрації (стерилізації) цуценят
Самці
- Зниження ризику розвитку пухлин яєчок й анальних залоз та збільшення передміхурової залози.
- Самці менше схильні мітити територію в саду.
- Ваш собака, найімовірніше, не буде рити ями, мітити територію чи проявляти агресію.
Самки
- Запобігає утворенню пухлин молочних залоз.
- Зменшуються або зникають симптоми тічки.
Обидва варіанти
- Запобігає захворюванням, що передаються статевим шляхом.
- Собак-самців перестають приваблювати самки.
- Допомагає уникнути небажаного приплоду.
Коли краще каструвати чи стерилізувати цуценя
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Типові проблеми зі здоров’ям у цуценят
Знаючи, які типові проблеми зі здоров’ям можуть загрожувати вашому цуценяті, й на які симптоми варто звертати увагу, ви почуватиметеся впевненіше й зможете краще дбати про свого улюбленця.Типові проблеми зі здоров’ям
Належне харчування для підтримання здоров’я цуценяти
Раціон – одна із запорук здоров’я й благополуччя вашого цуценяти на довгі роки. Він впливає на всі аспекти: від міцності кісток і стану імунної системи до нормальної роботи органів травлення й здорової шерсті.
З часом харчові потреби цуценят змінюються, особливо протягом першого року життя. Щоб сприяти здоровому розвитку, важливо забезпечити цуценятам належний раціон відповідно до їхнього віку й індивідуальних потреб.
Переглянути гами раціонів для цуценят
Харчування, розроблене з урахуванням особливих потреб цуценят різних розмірів, віку та порід.