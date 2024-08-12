Гельмінти – це внутрішні паразити, які можуть спричинити цілу низку проблем зі здоров’ям, зокрема втрату ваги, затримку росту й розлади травлення. Оскільки імунна система цуценяти ще розвивається, йому легко заразитися гельмінтами, тому необхідно регулярно проводити дегельмінтизацію.

Ветеринарний лікар підбере для вашого цуценяти програму дегельмінтизації, яка найкраще відповідає його способу життя. У більшості випадків дегельмінтизацію проводять щомісячно, поки цуценяті не виповниться пів року, а потім принаймні раз на три-шість місяців.