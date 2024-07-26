Проблеми зі здоров’ям цуценят та їхні симптоми
Через свою незрілу імунну систему цуценята схильніші до проблем зі здоров’ям, ніж дорослі собаки.
Типові ознаки захворювання
1.Очі, рот і ніс
2.Поведінка
3.Зміни на шкірі
4.Харчування й травлення
5.Скутість у суглобах
Типові хвороби в цуценят
- стрес через переїзд у нову оселю;
- новий раціон, особливо якщо його ввели зашвидко;
- Цуценя з’їло щось неїстівне, як-от кімнатні рослини, сміття, іграшки чи ґрунт.
- Паразити, наприклад гельмінти.
- Висококонтагіозні захворювання, наприклад парвовірус.
Якщо в цуценяти діарея, радимо записувати дату, час та консистенцію випорожнень, щоб ви могли відстежувати його стан і надати ці дані ветеринарному лікарю. Якщо діарея надзвичайно важка або не минає протягом одного чи двох днів, обов’язково зверніться до ветеринарного лікаря.
Вольєрний кашель – це висококонтагіозне респіраторне захворювання. Воно передається від собаки до собаки під час безпосереднього контакту або через предмети спільного використання, як-от миски для води або корму. Саме тому ця хвороба швидко поширюється в готелях для собак, закладах денного догляду, на виставках тощо.
Найпоширенішим симптомом є різкий сухий кашель, який може супроводжуватися позивами до блювання. Також можуть спостерігатися нежить, чхання та виділення з очей. Зазвичай у маленьких цуценят і собак зі слабкою імунною системою вольєрний кашель перебігає важче, тому переконайтеся, що вашому цуценяті зробили відповідне щеплення.
Короста – це надзвичайно заразне захворювання шкіри, яке супроводжується сильним свербежем. Збудники корости – кліщі, які проникають під поверхню шкіри й відкладають там яйця, щоб розмножитися. Собаки зазвичай заражаються коростою в результаті безпосереднього контакту або через використання лежаків інших собак. Але інколи хвороба передається від матері до потомства й спалахує, якщо імунна система цуценяти ослаблена.
До симптомів корости належать сильний свербіж, висипання на шкірі, випадіння шерсті й утворення кірок, які можуть стати причиною вторинного зараження. Ветеринарні лікарі застосовують різні методи лікування корости, і зазвичай місяця досить, щоб позбавитися цієї хвороби.
Парвовірус – це висококонтагіозне вірусне захворювання. Воно викликає гострий гастроентерит, що часто ускладнюється кровотечею та має високу летальність.
- діарея (у випорожненнях може бути кров);
- блювота;
- лихоманка;
- пригнічення;
- зневоднення;
- стрімка втрата ваги чи анорексія.
Пошук ветеринарного лікаря
Якщо здоров’я цуценяти викликає у вас занепокоєння, краще звернутися до ветеринарного лікаря.
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