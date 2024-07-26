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Проблеми зі здоров’ям цуценят та їхні симптоми

Через свою незрілу імунну систему цуценята схильніші до проблем зі здоров’ям, ніж дорослі собаки.

Типові ознаки захворювання

Такі симптоми є потенційними ознаками того, що ваше цуценя захворіло. Якщо ви помітили будь-які схожі проблеми на ранньому етапі, зверніться до ветеринарного лікаря.
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1.Очі, рот і ніс

Такі симптоми, як кашель, чхання, задишка чи утруднене дихання, можуть бути ознакою хвороби. Звертайте увагу на неприємний запах із ротової порожнини, підвищене слиновиділення та сухі, каламутні або почервонілі очі.

2.Поведінка

Ви можете помітити спад активності цуценяти або менший інтерес до звичних занять. Це може виражатися, зокрема, у більшій тривалості сну або інших змінах поведінки.

3.Зміни на шкірі

Звертайте пильну увагу на будь-які зміни на шкірі цуценяти, як-от сухість, пошкодження або почервоніння.

4.Харчування й травлення

Цуценя може мати знижений апетит, втрачати вагу, страждати на розлади травлення, а його фекалії можуть містити кров, слиз, гельмінтів або неперетравлений корм. Ви можете також помітити такі ознаки, як підвищену спрагу та часте сечовиділення.

5.Скутість у суглобах

Якщо цуценя відчуває скутість у суглобах, йому важко вставати чи долати сходи, це може бути ознакою хвороби

Типові хвороби в цуценят

Нижче ми детальніше розглянемо деякі проблеми зі здоров’ям і хвороби цуценят.

English Setter standing black and white

Пошук ветеринарного лікаря

Якщо здоров’я цуценяти викликає у вас занепокоєння, краще звернутися до ветеринарного лікаря.

Пошук ветеринарного лікаря
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

Здоров’я цуценят

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Здоров’я цуценят