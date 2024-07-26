Проблеми зі здоров’ям цуценят та їхні симптоми

Паразити – це організми, які живуть на тілі цуценяти або всередині нього та можуть передаватися людям.

Блохи – найпоширеніші паразити серед цуценят, що викликають свербіж, запалення шкіри та навіть алергію. Кліщі – це ще один вид зовнішніх паразитів, від яких потрібно захищати цуценя. Вони прикріплюються до шкіри собаки, щоб смоктати кров, і можуть передавати хвороби, зокрема й смертельно небезпечні.

Що ж до внутрішніх паразитів, то найпоширенішою загрозою є гельмінти.

Щодо внутрішніх і зовнішніх паразитів, профілактика краща ніж лікування. А оскільки цуценята особливо сприйнятливі до паразитів, важливо регулярно проводити їм профілактичні обробки. Ветеринарний лікар може порадити оптимальне рішення для вашого цуценяти.