Рішення про кастрацію цуценяти слід ретельно зважити. Ця процедура має низку переваг не лише для собаки, а й для вашого домашнього середовища, але при цьому вона впливає на поведінку цуценяти.

Що таке кастрація?

Кастрація – це термін, що застосовується до собак-самців, хоча іноді й до тварин обох статей. Це медична процедура, у результаті якої цуценя втрачає репродуктивну функцію. Вона також називається стерилізацією.

Як відбувається кастрація?

Ветеринарний лікар робить операцію собаці. Найпоширенішим типом кастрації є повне видалення яєчок собаки, також відоме як «хірургічна абляція». Процедура запобігає утворенню в цуценяти сперми, яка може запліднити самку й призвести до появи приплоду.

Коли потрібно каструвати собаку?

Якщо ви вирішили каструвати цуценя, потрібно зробити це до статевого дозрівання, коли собака перебуває у віці від 7 до 10 місяців. У собак великих і гігантських порід статеве дозрівання відбувається трохи пізніше, тому їх стерилізують у старшому віці. Ветеринарний лікар допоможе визначити найкращий час для кастрації, що буде найбезпечнішим і найзручнішим для вас і вашого цуценяти.

Як дізнатися, чи потрібно каструвати цуценя?

У кастрації є кілька переваг, що позитивно вплинуть на здоров’я цуценяти й ваше домашнє середовище:

після кастрації зменшуються ризики, пов'язані з вештанням, сутичками та ворожим ставленням до інших собак;

інші собаки-самці припинять мітити територію у вашому саду або робитимуть це рідше;

ризик того, що ваш собака втече, знизиться;

зникне ризик появи небажаного приплоду й захворювань, що передаються статевим шляхом;

поведінка може стати менш агресивною.

Однак є певні свідчення того, що кастровані цуценята більш схильні до розвитку пухлин простати й кісток, ніж некастровані.

Чим годувати кастроване цуценя?

Після кастрації в собаки змінюється метаболізм. Це впливає на його енергетичні потреби й може стати проблемою, оскільки ризик збільшення ваги значно зростає. Це може статися протягом кількох тижнів або місяців, тому, якщо ви вирішили каструвати цуценя, треба бути готовими до цього.

Необхідно негайно врахувати його нові харчові потреби, тобто годувати його їжею, спеціально розробленою для кастрованих собак. Ветеринарний лікар може дати вам поради щодо того, як контролювати вагу вашого собаки та які зміни внести до його раціону після операції.

Кастрація цуценят є стандартною процедурою, яка робить їхню поведінку спокійнішою та дружелюбнішою, а життя у вашій оселі – спокійнішим. Проте кастрація собаки – це ваше рішення. Якщо ви не впевнені, зверніться за порадою до ветеринарного лікаря, він буде радий вам допомогти.